คนไทยคนแรก! เฌอเอม ชญาธนุส สร้างปวศ.สาวไทย คว้ามงแรก Miss Globe 2025

คนไทยคนแรก! เฌอเอม ชญาธนุส สร้างปวศ. สาวไทย คว้ามงกุฎ Miss Globe 2025
แฟนนางงามไทย เฮกันสนั่น เมื่อตัวแทนสาวไทยอย่าง เฌอเอม ชญาธนุส ศรทัตต์ คว้ามงกุฎแรกให้กับประเทศไทยได้สำเร็จ เป็นความภาคภูมิใจของแฟนชาวไทย
เฌอเอม คว้ารางวัล People’s Choice Awared ในการประกวด The Miss Globe 2025 เข้าสู่รอบ 21 คนสุดท้าย ก่อนจะเข้ารอบลึก และตอบคำถามกินใจรอบ 5 คนสุดท้ายว่า “ฉันได้ทำงานเกี่ยวกับคนพื้นเมือง ชนกลุ่มน้อย รวมถึงผู้ที่ถูกทอดทิ้งจากสังคมมานาน 5 ปี สำหรับฉัน Miss Globe ไม่ใช่แค่ผู้นำที่รวมผู้คนเข้าด้วยกัน แต่ยังเป็นเสียงแทนผู้ที่ไม่สามารถพูดแทนตัวเองได้ ดังนั้นฉันอยากอุทิศมงกุฎนี้ให้กับผู้คนเหล่านี้
พวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของโลกและสมควรได้รับการยอมรับในฐานะมนุษย์ แต่หลายครั้งเรามักไม่เห็นพวกเขาเพียงเพราะความแตกต่าง ฉันอยากสร้างสังคมที่ครอบคลุมทุกคน เพราะความแตกต่างทำให้เราสวยงาม”
เป็นคำถามมงลง ส่งให้สาวไทยได้มงกุฎแรกจากเวที Miss Globe ไปครอง
เฌอเอมกล่าวหลังได้รับมงกุฎว่า ขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ต ที่ช่วยกันโหวต วันนี้ได้ถึงฝั่งฝันแล้ว และความหวังที่ทุกคนฝากไว้ กับการได้มงแรกในรอบ 100 ปี และมงแรกในรอบ 5 ปีของตน จากการประกวดครั้งที่ 4 จะพาทุกคนไปทั่วทุกมุมของโลก ขออยู่กับเอมไปนานๆ