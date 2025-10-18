เดอะมอลล์ กรุ๊ป จัดเทศกาลอาหารเจแห่งชาติ คอนเซ็ปต์ จอยกับเจ ได้ทุกเจน ตอบรับเทรนด์สุขภาพ-รักษ์โลก
กลุ่มเดอะมอลล์ โดย เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์, กูร์เมต์ มาร์เก็ต และกูร์เมต์ อีทส์ ตอกย้ำความเป็นต้นตำรับเทศกาลอาหารเจของไทย ที่ครองใจผู้บริโภคมากว่า 25 ปี จัดงาน “เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์เดอะเจ เจนเนเรชั่น” ปีที่ 26 ภายใต้คอนเซ็ปต์“จอยกับเจ ได้ทุกเจน” (The J Generation: Joy with Jay in Every Gen) ต่อยอดเทศกาลแห่งศรัทธาสู่ “เทศกาลแห่งสุขภาพและความสุขของทุกเจนเนเรชั่น” ตอบรับกระแส Plant-based – Wellness – Sustainable Lifestyle ที่เติบโตอย่างต่อเนื่องทั่วโลก ระหว่างวันที่ 21–27ตุลาคม 2568 ที่ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ทุกสาขา, เดอะมอลล์โคราช, รวมถึง กูร์เมต์มาร์เก็ต และกูร์เมต์ อีทส์ ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยปีนี้ได้ยกระดับเทศกาลเจให้ครบมิติทั้ง “อีเวนต์ประสบการณ์” และ “ตลาดสินค้าคุณภาพ” ครอบคลุมทั้งเมนูเจต้นตำรับจากร้านดังทั่วประเทศกว่า 300 ร้าน รวมกว่า 2,000 เมนูและโซนวัตถุดิบเจ-อาหารสุขภาพระดับพรีเมียม ที่ตอบโจทย์ทั้งสายเฮลท์ตี้และคนรุ่นใหม่
น.ส.วรลักษณ์ ตุลาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มการตลาด บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า จากเดิมเทศกาลกินเจเป็นพิธีกรรมทางศาสนา วันนี้ได้ขยายสู่ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เราจึงอยากให้การกินเจเป็นเรื่องของทุกเจนเนเรชั่น และเข้าถึงได้ง่าย สนุก และร่วมสมัย โดย เดอะมอลล์ กรุ๊ปยังคงยืนหนึ่งในฐานะ “ผู้นำต้นตำรับเทศกาลอาหารเจ” ของไทย และต่อยอดสู่การเป็น “เจเฟสติวัลสมัยใหม่” ที่เชื่อมโยงแนวคิดสุขภาพ ความยั่งยืน และคุณค่าทางวัฒนธรรมเข้าด้วยกันอย่างกลมกลืน
และข้อมูลจาก Global Data ตลาดอาหาร Plant-based ทั่วโลกมีมูลค่าสูงกว่า 59,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และคาดว่าจะเติบโตเฉลี่ยปีละ 11% จนถึงปี 2573 ขณะที่ผู้บริโภคชาวไทยหันมาบริโภคอาหารเจเพิ่มขึ้นกว่า 15% ของประชากรทั้งประเทศ และยอดขายในช่วงเทศกาลเติบโตต่อเนื่องถึง 30–40% ทุกปี ตัวเลขเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าการกินเจได้กลายเป็นเทรนด์แห่งสุขภาพและความยั่งยืนอย่างแท้จริง
หนึ่งในไฮไลต์สำคัญของปีนี้ คือการเปิดตัว “TOFU VILLAGE” ครั้งแรกในประเทศไทย ที่ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ ภายใต้แนวคิด “จากทรงวาดสู่บางกะปิ” นำแรงบันดาลใจจากย่าน วัฒนธรรมการค้าดั้งเดิมมาสร้างสรรค์เป็นพื้นที่แห่งประสบการณ์ “Traditional x Modern” รวมเมนู และสินค้าจากเต้าหู้คุณภาพกว่า 800 รายการ ตั้งแต่ของหวาน ของคาว ไปจนถึงอาหารเจร่วมสมัยที่รังสรรค์โดยเชฟชื่อดัง อาทิ TOFU BAR ไอศกรีมเจลาโต้บาร์จาก AZABU SABO แบรนด์ไอศกรีมพรีเมียมจากญี่ปุ่น, สเต็กเต้าหู้กับเห็ดผัดซอสดาชิ จาก TENNEN TOUFU,เต้าหู้ทอดผัดเห็ด 6 ชนิด จาก HUNZA Healthy and Balance
พร้อมเมนูเจสุดสร้างสรรค์จากร้านดังระดับตำนานกว่า 300 เมนู เช่น ปอเปี๊ยะเจ แม่ศรีเรือน, เผือกทอด ภัตตาคารซิลเวอร์ พาเลซ,และขนม-เครื่องดื่มพรีเมียมจาก วาซูกะ ชา, โตเกียว ที, และ ไฮเด้น ลีฟ มัจฉะ นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์สุขภาพจาก ภัทรพัฒน์ มูลนิธิชัยพัฒนา อาทิ น้ำมันเมล็ดคามีเลีย “น้ำมันมะกอกแห่งโลกตะวันออก” พร้อมกิจกรรมสักการะองค์พระโพธิสัตว์กวนอิม เสริมสิริมงคลรับเทศกาลกินเจ
นายศุภวุฒิ ไชยประสิทธิ์กุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริหารสินค้าซูเปอร์มาร์เก็ตและฟู้ด บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า ปีนี้ กูร์เมต์ มาร์เก็ต และกูร์เมต์ อีทส์ พร้อมยกระดับการเลือกสรรวัตถุดิบเจและ Plant-based ระดับพรีเมียม ให้ลูกค้าได้สัมผัสความอร่อยครบทุกไลฟ์สไตล์และทุกเจนเนเรชั่น โดยในส่วนของ กูร์เมต์ มาร์เก็ต ได้จัดโซน “วัตถุดิบสุขภาพเพื่อทุกเจน” กลุ่มเต้าหู้, ผลไม้เพื่อสุขภาพ, ถั่ว 5 สี ออแกนิค, อาหารเจพร้อมทาน Plant-Based นมและเครื่องดื่มสุขภาพ โดยคาดว่าอาหารเจพร้อมทานกลุ่ม Plant-Based จะได้รับความนิยมมากขึ้น จากเทรนด์การดูแลสุขภาพของคนรุ่นใหม่ และเมนูพร้อมทานกลุ่ม Plant-Based จะเป็นทางเลือกที่ตอบโจทย์
ในขณะเดียวกัน คาดว่าคนรับประทานอาหารเจ ที่เป็นคนรุ่นใหม่ ยังมองหาเมนูอาหารเจที่สร้างสรรค์ ในปีนี้ กูร์เมต์ อีทส์ ได้ร่วมกับร้านชื่อดัง จัดเมนูเจพร้อมทาน เช่น เย็นตาโฟเจ ร้านนายอ้วน, ผัดไทยเจประตูผี, หมี่กะทิเจ ร้านตาละลักส์, รวมถึงเครื่องดื่มสุขภาพจาก ร้านเข้มกาแฟเจ และ อาม่าโฮมซอย น้ำเต้าหู้เจ’ เพื่อเป็นทางเลือกไว้บริการด้วย ตลอดจนได้ร่วมกับกรมการภายใน กระทรวงพาณิชย์ ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าเจคุณภาพในราคาประหยัด และลดภาระค่าครองชีพในช่วงเทศกาลกินเจ ลดราคาสินค้าสูงสุด 50% กว่า 200 รายการ
“เทศกาล ‘เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ เดอะเจ เจนเนเรชั่น’ ไม่เพียงเป็นกิจกรรมประจำปี แต่เป็นกลยุทธ์สำคัญของ เดอะมอลล์ กรุ๊ป ในการต่อยอดความเป็นผู้นำตลาดรีเทล สู่การสร้าง Brand Relevance ที่ยั่งยืน เชื่อมโยงจุดแข็งขององค์กรเข้ากับเทรนด์โลกแห่งสุขภาพและสิ่งแวดล้อมพร้อมยกระดับเทศกาลอาหารเจของไทยให้ก้าวสู่การเป็น ‘เจเฟสติวัลสมัยใหม่’ ที่สร้างคุณค่าทั้งต่อธุรกิจ สังคม และจิตใจของผู้คนโดยเราต้องการให้เทศกาลกินเจปีนี้เป็นมากกว่าการงดเนื้อสัตว์ แต่เป็นเทศกาลแห่งการแบ่งปัน ความสุข และความยั่งยืนที่ทุกคนเข้าถึงได้ ไม่ว่าคุณจะอยู่เจนไหน” น.ส.วรลักษณ์ ตุลาภรณ์ กล่าวปิดท้าย