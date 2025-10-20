‘มาร์โก้ บิเชโก้’ เฉลิมฉลอง 25 ปีแห่งตำนานงานทองอิตาเลียน
เฉลิมฉลอง 25 ปี แห่งตำนานหัตถศิลป์อิตาเลียน MARCO BICEGO (มาร์โก้ บิเชโก้) แบรนด์ไฟน์จิวเวลรีจากอิตาลี ผู้สืบสานหัตถศิลป์ช่างทองโบราณและแรงบันดาลใจจากธรรมชาติ จัดงานเฉลิมฉลองแบบเอ็กซ์คลูซีฟ ณ ร้านอาหาร Cento พร้อมเปิดตัวมิวส์คนใหม่ พอลล่า เทเลอร์ นักแสดงและแฟชั่นไอคอนผู้ถ่ายทอดตัวตนของแบรนด์ได้อย่างงดงาม
ภายในงาน ซึ่งจัดโดย Scintilla Gioielli ผู้นำเข้าไฟน์จิวเวลรีอิตาเลียนกว่า 20 แบรนด์ของไทย มีแขกผู้มีเกียรติร่วมงานมากมาย อาทิ วุ้นเส้น-วิริฒิพา ภักดีประสงค์, มิ้นท์-ภัทรศยา ยงรัตนมงคล และดาว-พิมพ์ทอง วชิราคม
สรีนา ธีระวิทยภิญโญ ผู้บริหาร Scintilla Gioielli กล่าวว่า หัวใจของเราคือการเล่าเรื่องผ่านจิวเวลรี MARCO BICEGO คือภาพแทนของปรัชญานั้น ทุกชิ้นมีชีวิตและเรื่องราวที่ส่งต่อมรดกทางวัฒนธรรมอิตาเลียนอย่างงดงาม
ฟรานเชสโก้ ฟูเซลโล ผู้จัดการฝ่ายขายของแบรนด์ เผยว่า ตลอด 25 ปี เรายังคงยึดมั่นในรากฐานช่างทองจากเมืองทริสซิโนใกล้กับวิเชนซา ซึ่งเป็นหัวใจของอุตสาหกรรมจิวเวลรีอิตาลี แรงบันดาลใจของเรามาจากสิ่งรอบตัวเสมอ ไม่ว่าจะเป็นรูปทรงออร์แกนิคของธรรมชาติ แสงสีจากดินแดนอันไกลโพ้น หรือแม้แต่ความไม่สมบูรณ์แบบทว่างดงาม เรายังคงใช้เทคนิคโบราณอย่างการแกะสลักด้วยมือที่เรียกว่า ‘Bulino’ เพื่อสร้างพื้นผิวแบบซาตินอันนุ่มนวล และเทคนิคการบิดเกลียวทอง ‘Coil Technique’ อันเป็นสิทธิบัตรของเรา
ในโอกาสพิเศษนี้ แบรนด์ได้เผยโฉมคอลเล็กชั่น “25 Best” ที่รวบรวมผลงานไอคอนิก 25 ชิ้นจาก 8 คอลเล็กชั่นดัง ซึ่งแต่ละชิ้นคือตัวแทนแห่งจิตวิญญาณและความงามอันเป็นนิรันดร์ของแบรนด์