เซ็นทรัลเวิลด์ ทำถึง! เปิดตัว Spooky Boo แลนด์มาร์กฮาโลวีนใหญ่ที่สุดใน Southeast Asia
เซ็นทรัลเวิลด์ เฟสทีฟไลฟ์สไตล์แลนด์มาร์กระดับโลก สร้างปรากฏการณ์เรียกเสียงฮือฮาเป็นไวรัลไปทั่วทุกฟีดโซเชียลอีกครั้ง กับการฉลองเทศกาลฮาโลวีนด้วยอีเวนต์สุดครีเอทีฟ สะกดทุกสายตา!กับ “Spooky Boo ผียักษ์สุดคิ้วท์” ใหญ่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ความสูงกว่า 40 เมตร
ด้วยการพลิกโฉมต้นคริสต์มาสแลนด์มาร์กประจำลานหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ สัญลักษณ์แห่งความสุขในช่วงปลายปี ให้กลายเป็น “Spooky Boo ผียักษ์สุดคิ้วท์” – รับฮาโลวีนด้วยคอนเซ็ปต์ ‘เมื่อต้นคริสต์มาสถูกผีสิง’ ทำให้ต้นคริสต์มาสถูกคลุมด้วยผ้าขาวผืนใหญ่ ที่เป็นสัญลักษณ์ใหม่แห่งความสนุกและความหลอน ผสาน 2 เทศกาลคริสต์มาสและฮาโลวีน เข้าไว้ด้วยกันอย่างสร้างสรรค์ในแบบฉบับของเซ็นทรัลเวิลด์ ระหว่างวันที่ 22–31 ต.ค. 68 ที่ลานหน้าเซ็นทรัลเวิลด์
พร้อมกิจกรรมสุดมันส์ตลอดสัปดาห์ อาทิ Art Exhibition & Attraction Collaboration with BKKIF (25-31 ต.ค.) จัด “The Haunted Gallery” จากอาร์ตทิสต์ชื่อดัง, Craft Village & Workshop (25-31 ต.ค.) เวิร์กช้อปงานคราฟต์สุดครีเอทีฟ, Costume Parade (31 ต.ค.) แต่งชุดสุดน่ารักคอนเซ็ปต์ Little Monster รวมถึง Trick or Treat กิจกรรมแจกลูกอมและขนม และ Halloween Music Stage (31 ต.ค.) สนุกรับเทศกาลฮาโลวีนกับมินิคอนเสิร์ต
นอกจากนี้ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ กับแคมเปญ “Thailand’s Halloween Fest 2025” ตั้งแต่วันนี้ – 31 ตุลาคม 2568 จัดเต็มความหลอนกับ Horror House 13 บ้านผีสิง ทั้งผีไทยในตำนานและผีอินเตอร์สุดหลอนในหลากหลายคอนเซ็ปต์ ถ่ายทอดผ่านรูปแบบ Immersive Playful Horror House มอบประสบการณ์หลอนครบทุกมิติ เนรมิตความสยองบุกทุกพื้นที่ พร้อมกิจกรรมสุดระทึกและโปรโมชั่นสุดพิเศษ เทคโอเวอร์ทุกฟีดบนโซเชียล สร้างไวรัลความสะพรึงไปทั่วประเทศ
ล่าสุดกับ เซ็นทรัล พระราม 3 ประเดิมความสำเร็จไปแล้ว เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2568 ที่ผ่านมา กับบ้านผีสิง “The Haunted Farm – ฟาร์มร้างเก่าแก่สุดเฮี้ยน” ที่ทุกคนได้มาสัมผัสความหลอนสั่นประสาท ตื่นเต้น เร้าใจ และเฮี้ยนกว่าที่เคย แต่ความหลอนยังไม่จบ! ยังมีอีก 12 บ้านผีสิงสุดสะพรึงที่พร้อมให้เหล่าคนกล้าออกมาท้าพิสูจน์ความหลอนไปด้วยกัน ได้แก่
· เซ็นทรัล อุดร (1-31 ต.ค. 68): เปิดบ้านผีสิงที่น่ากลัวที่สุดในอีสานตอนบน ‘The Ward – โรงพยาบาลสุดหลอน’ สถานที่ที่ถูกทิ้งร้างมานาน เต็มไปด้วยบรรยากาศชวนขนหัวลุกและในทุกเที่ยงคืนจะมีคนไข้นิรนามถูกส่งตัวมาที่แห่งนี้และไม่เคยได้กลับออกไปอีกเลย ณ YOYOLAND ชั้น 5 บัตรราคา 100 บาท/คน
· เซ็นทรัล หาดใหญ่ (9 -31 ต.ค. 68): ต้อนรับทุกคนเข้าสู่โลกระหว่างความเป็นและความตายกับ‘Nightmare District-เขตฝันร้าย’ พบกับ ประสบการณ์ความหลอนแบบ 360 องศา สัมผัสกับเหล่าวิญญาณเร่ร่อนที่รอวันไปเกิด ใน 6 เขตดินแดน Nightmare District โดยผู้เล่นทุกคนจะได้รับตะเกียงวิญญาณนำทางและบัตรประจำตัววิญญาณ ณ HATYAI Hall ชั้น 5 เพียงช้อปครบ 100 บาท รับ 2 สิทธิ์ร่วมกิจกรรม และ ช้อปครบ 5,000 บาท หรือสมาชิก The 1 exclusive รับสิทธิ์ Fast Lane
· เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า (11-31 ต.ค. 68): จัดเต็มความสะพรึงต้อนรับฮาโลวีนกับ ‘Unleash the Fear – บ้านหวีดหลอน 2’ สัมผัสบรรยากาศลี้ลับชวนขนหัวลุกกับ 5 ห้องสยองขวัญ ณ ชั้น G (ข้างร้านแหลมเจริญซีฟู้ด) บัตรราคา 50 บาท/คน หรือโชว์ใบเสร็จร้านอาหาร-เครื่องดื่ม 300 บาทขึ้นไป สแกนผ่านแอปพลิเคชัน Central X เพื่อร่วมกิจกรรม ฟรี! (จำกัด 30 สิทธิ์/วัน)
· เซ็นทรัล อยุธยา (15 ต.ค. – 13 พ.ย. 68): สัมผัสประสบการณ์สุดหลอนกับสถานที่เฮี้ยนที่ถูกทิ้งร้าง ‘บ้านหวีดหลอน – Scream House’ เต็มไปด้วยเสียงกระซิบและเสียงโหยหวนที่ดังมาจากบ้านร้างแห่งนี้กับบ้านที่ไม่ต้องเช่า แค่เอาวิญญาณมาแลก พร้อมกิจกรรมมากมาย ณ ตึก Art Space ชั้น G บัตรราคา 60 บาท/คน หรือ ช้อปครบ 500 บาทขึ้นไป รับสิทธิ์เข้าฟรี! 2 ท่าน
· เซ็นทรัล มหาชัย (16 ต.ค. – 2 พ.ย. 68): ครั้งแรกในมหาชัยกับบ้านผีสิง ‘Haunted House-รวมตำนานผีไทย สุดเฮี้ยน’ ท้าทายความหลอนขนหัวลุกกับจักรวาลคาแรกเตอร์ผีไทยตำนาน พร้อมกิจกรรมมากมายต้อนรับเทศกาลฮาโลวีน ณ บริเวณหน้าโรบินสัน ชั้น 3 บัตรราคา 60 บาท/คน พิเศษ! สมาชิก Central X ซื้อ 1 แถม 1
· เซ็นทรัล ศาลายา (21 ต.ค.-3 พ.ย. 68): ท้าพิสูจน์ความหลอนขนหัวลุกกับ ‘โรงเรียนร้างวิญญาณหลอน – School Haunted’ โรงเรียนที่ปล่อยทิ้งร้างกว่า 60 ปี โดยเฉพาะคืนก่อนวันพระจะเห็นเด็กวิ่งเล่นกันในหอพัก หรือครูสาวมายืนสางผม ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 บัตรราคา 60 บาท/คน
· เซ็นทรัล สุราษฎร์ธานี (21-29 ต.ค. 68): ฮาโลวีนนี้เชิญผู้กล้าเข้าไปท้าพิสูจน์ความจริงที่ถูกซ่อนอยู่กับตึกร้าง ‘อาถรรพ์ ชั้น 4’ ตึกเก่าใจกลางเมืองที่ถูกปล่อยให้เช่ามานานหลายปี ทุกชั้นมีผู้เช่าอาศัยเวียนเข้ามาและออกไป ยกเว้นชั้น 4 ที่ถูกปิดตาย ณ Suratthani Hall ชั้น 4 เข้าฟรี! เพียงสแกนรับบัตรผ่าน Central X หรือสมาชิกใหม่ Central X รับเพิ่มพระบูชา
· เซ็นทรัล ศรีราชา (22-31 ต.ค. 68): ชวนข้ามประตูเข้าไปในโลกแห่งวิญญาณกับ ‘Yurei Night– ตำนานคืนหลอน ญี่ปุ่นยุคเอโดะ’ สัมผัสประสบการณ์ขนหัวลุกที่คุณจะไม่มีวันลืมผ่าน 4 Sense: รูป กลิ่น เสียง สัมผัส กับผีญี่ปุ่นในตำนานอย่าง ‘ผีสาวในบ่อน้ำ’ และ ‘ผีไร้หน้า’ ณ Si Racha Hall ชั้น 4 บัตรราคา 79 บาท/คน หรือ สมาชิก Central X จ่ายเพียง 60 บาท(1 สิทธิ์/ท่านตลอดแคมเปญ)
· เซ็นทรัล ระยอง (23-26 ต.ค. 68): เมื่อทุกความสยองกำลังรอคอยคุณอยู่กับ ‘FREEZE-ตู้แช่ผี’ ขอท้าผู้กล้ามาพิสูจน์ความหลอนสั่นประสาทกับอาคารร้างที่ถูกปิดตายนานกว่า 10 ปี ที่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ ต้อนรับผู้กล้ารับกุญแจเพื่อไขตู้แช่ผี ใครเจอ ‘ศพ’ คือผู้ชนะของเกมนี้ ณ Rayong Hall ชั้น 2 บัตรราคา 80 บาท/คน หรือ สแกนผ่านแอปพลิเคชัน Central X รับสิทธิ์จ่ายเพียง 50 บาท
· เอสพละนาด รัชดา (24 ต.ค.-16 พ.ย. 68): เปิดความหลอนทุกโสตประสาท เสียงที่ได้ยิน สิ่งที่ได้เห็น และความเชื่อของคุณกับประสบการณ์ ‘ART MEETS FEAR’ ดื่มด่ำบรรยากาศชวนขนหัวลุกและกิจกรรมสุดหลอนมากมาย ณ ลานกิจกรรม Grand Hall ชั้น G
· เซ็นทรัล ลาดพร้าว (27-31 ต.ค. 68 68): ครั้งแรกที่เซ็นทรัล ลาดพร้าวเปิดประสบการณ์บ้านผีสิงกับ ‘Haunted Passage อุโมงค์วิญญาณต้องสาป’ ร่วมสัมผัสประสบการณ์รวมความหลอนจากอุโมงค์โบราณในญี่ปุ่น เชื่อมโลกคนตายและคนเป็น ณ ลาน Sunken ชั้น G สมัคร Central X ร่วมกิจกรรมฟรี
· เซ็นทรัล จันทบุรี (31 ต.ค.- 2 พ.ย. 68): ขอเชิญผู้กล้าตัวจิ๋วมาสนุกสุดหลอนกับบ้านผีสิงในรูปแบบ Inflatable ‘Halloween – บ้านผีเขาวงกต’ และสนุกกับกิจกรรมากมายภายในงานอาทิ Pumpkin Town Market, Trick or Treat Troop, The Ghost’s Stage ณ ลานสวนเพลิน สแกนผ่านแอปพลิเคชัน Central X ร่วมกิจกรรมฟรี