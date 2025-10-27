Happy Munchy ฉลองครบรอบ 10 ปี อัดแคมเปญ ลุ้นไม้ต่อไม้ ลุ้นได้ 2 ต่อ เดินหน้าบุกตลาดต่างประเทศ
“Happy Munchy” (แฮปปี้ มันช์ชี่) แบรนด์สินค้าอาหารที่โดดเด่นเรื่องความใส่ใจอาหารปลอดภัยสำหรับทุกคน ในครอบครัว โดย บริษัท ลิตเติลมันช์ชี่ จำกัด ประกาศความสำเร็จหลังสร้างการเติบโตอย่างก้าวกระโดด ตั้งเป้าหมาย สู่ “แบรนด์อาหารที่ใส่ใจสำหรับทุกช่วงวัย” ฉลองครบรอบ 10 ปี ทุ่มงบกว่า 10 ล้านบาท เปิดแคมเปญใหญ่ “ลุ้นไม้ต่อไม้ ลุ้นได้ 2 ต่อ” ขอบคุณลูกค้าที่ให้การสนับสนุนและตอกย้ำแบรนด์ที่แข็งแกร่ง ตั้งเป้าดันยอดขายรวม 200 ล้านบาทภายในปี 2568 เดินหน้ารุกสู่ตลาดต่างประเทศภายใน 2 ปี พร้อมเติบโตปีละ 30% ภายใน 3 ปี
จากจุดเริ่มต้นความตั้งใจของ นางสาวสุฐิตา เรืองรองหิรัญญา, นางสาวธันยวดี วะสีนนท์ และ นางสาวกันต์กนิษฐ์ ตระกูลหวังดี ผู้บริหารและผู้ก่อตั้งบริษัท ลิตเติลมันช์ชี่ จำกัด ให้แบรนด์ไทยอยู่ในใจของทุกครอบครัว ทั้งเน้นการแก้ปัญหา “ลูกทานยาก” และกลัวลูกจะได้สารอาหารไม่ครบ จึงคิดค้นสิ่งที่ทำให้ลูกอร่อยและยังได้ประโยชน์ จึงเป็นที่มาของ HAPPY MUNCHY เพื่อให้เด็กๆ ได้ทานของดี ของอร่อย ที่สบายใจได้ทั้งแม่ ทั้งลูก ไม่ใส่สารกันเสีย ไม่ใส่ผงชูรส แต่ยังคงความอร่อย คัดเลือกแต่วัตถุดิบคุณภาพให้เด็กๆ ได้ประโยชน์ในทุกมื้ออาหาร
ในช่วง 10 ปีทีผ่านมา Happy Munchy เติบโตจากแบรนด์เล็กๆ สู่การเป็นหนึ่งในแบรนด์อาหารสําหรับเด็กที่อยู่ในใจผู้บริโภคกว่าหลายล้านครัวเรือนทั่วประเทศ พร้อมพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ต่อเนื่องกว่า 39 SKU ทุกผลิตภัณฑ์ล้วนมีส่วนผสมและรสชาติที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคทุกกลุ่ม ตั้งแต่เด็กเล็ก วัยรุ่นจนถึงวัยทํางานที่ชื่นชอบอาหารพร้อมทาน รวมทั้งกลุ่มคุณแม่รุ่นใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพลูก และกลุ่มคนรักสุขภาพที่มองหาของทานเล่นปลอดภัย อร่อย และมีประโยชน์ดีต่อร่างกาย
โดย Happy Munchy เป็นเจ้าแรกในไทยที่พัฒนา “ออมุก” สไตล์เกาหลี มอบทั้งรสชาติอร่อยถูกปากคนไทยควบคู่ไปกับประโยชน์ที่ดีต่อการดูแลสุขภาพ ภายใต้จุดยืน “ใส่ใจ อร่อย ปลอดภัย ทานได้ทุกวัย” จากความเชี่ยวชาญด้านอาหารเด็กมากว่า 10 ปี ทุกสูตรคิดค้นสําหรับเด็กและทุกคนในครอบครัวที่ทานได้ทั้งบ้าน คัดสรรทุกรายละเอียด ตั้งแต่ขั้นตอนการเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูง นอกจากนั้นยังสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ Happy Munchy ได้อย่างสะดวก เพราะมีวางขายทั่วประเทศ โดยมีช่องทางจําหน่ายออฟไลน์ทั้งใน 7-Eleven, CJ More, Tops Daily, Gourmet Market, Villa Market และออนไลน์ Shopee, Lazada และ TikTok Shop
จากกระแสความนิยมของ “ออมุก” เริ่มขยายตัวอย่างรวดเร็วตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ยอดขายโดยรวมของแบรนด์เติบโตอย่างก้าวกระโดด และในโอกาสก้าวเข้าสู่ปีที่ 10 ทางบริษัทฯ ได้ทุ่มงบประมาณรวมกว่า 10 ล้านบาท เพื่อคืนกําไรให้กับลูกค้าและขอบคุณที่อยู่เคียงข้างแบรนด์มาตลอด ด้วยการจัดกิจกรรมภายใต้แคมเปญ “ลุ้นไม้ต่อไม้ ลุ้นได้ 2 ต่อ” พร้อมสื่อสารภาพลักษณ์และตอกย้ำแบรนด์ Happy Munchy คือ ออมุกแบรนด์ไทยที่ครองใจลูกค้าเสมอมา นับเป็นแคมเปญการตลาดระดับประเทศครั้งแรกของแบรนด์นับตั้งแต่ก่อตั้งมา
งบประมาณดังกล่าวครอบคลุมการดําเนินงานอย่างครบวงจร ทั้งในส่วนของ “กิจกรรมส่งเสริมการขาย” ผ่านระบบชิงโชคจากใบเสร็จและของรางวัลแบบ “รับทันที” บนไม้ เพื่อสร้างความตื่นเต้นและประสบการณ์ที่น่าจดจําให้กับผู้บริโภค รวมถึง “การสื่อสารและประชาสัมพันธ์แบบ 360 องศา” ทั้งสื่อออนไลน์ ออฟไลน์ และสื่อมวลชน เพื่อกระจายกระแสให้เข้าถึงผู้บริโภคทั่วประเทศ และมี “ระบบการบริหารจัดการและเทคโนโลยีหลังบ้าน” เพื่อให้การเข้าร่วมแคมเปญเป็นไปอย่างโปร่งใส สะดวก และน่าเชื่อถือ
โดยแคมเปญสะท้อนให้เห็นถึง ความตั้งใจของแบรนด์ในการยกระดับการสื่อสาร สร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับผู้บริโภคอย่างจริงจัง และเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินหน้าสู่ทศวรรษที่สอง ด้วยกลยุทธ์การตลาดที่ทรงพลังและทันสมัย โดยคาดว่าภาพรวมยอดขายจะเติบโตมากกว่า 30% ทั้งกระตุ้นยอดขายในกลุ่มผลิตภัณฑ์ “ออมุก” เพิ่มขึ้น และสร้างยอดขายรวม 200 ล้านบาทภายในปี 2568 รวมไปถึงสร้างการรับรู้แบรนด์ในกลุ่มวัยรุ่น กลุ่มวัยทํางานให้เพิ่มขึ้น 40% บนออนไลน์ ในขณะที่กิจกรรมลุ้นโชคผ่านทางช่องทางโซลเซียลจะสามารถสร้างฐานลูกค้าใหม่เพิ่มกว่า 1 ล้านคน
ทั้งนี้ก้าวต่อไป “Happy Munchy” ตั้งเป้าหมาย “แบรนด์อาหารที่ใส่ใจสำหรับทุกช่วงวัย” สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน เดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ตอบโจทย์ทุกเซกเมนต์ เพื่อขับเคลื่อนแบรนด์สู่ Top of Mind ด้านอาหารปลอดภัยในทุกช่วงวัย และเตรียมสร้างคอมมิวนิตี้ แม่ยุคใหม่ จับมือร่วมกับลูกค้าและพาร์ทเนอร์ด้านอาหาร พร้อมเตรียมขยายสู่ตลาดต่างประเทศทั้งเวียดนามและอินเดียภายใน 2 ปี โดยตั้งเป้ายอดขายเติบโตเฉลี่ยปีละ 30% ภายใน 3 ปี
สำหรับแคมเปญ ลุ้นไม้ต่อไม้ ลุ้นได้ 2 ต่อ” Happy Munchy ฉลองครบรอบ 10 ปี จัดหนัก แจกจริง ทุกไม้ คือโอกาส ทุกใบเสร็จมีสิทธิ์ลุ้นทอง iPhone และของรางวัลอีกมากมาย โดยมีไฮไลท์ ต่อที่ 1: ทุกใบเสร็จจากการซื้อออมุก Happy Munchy จากร้านค้าที่ร่วมรายการ มีสิทธิ์ลุ้นสร้อยคอทองคํา และ ต่อที่ 2: สะสมไม้ให้ครบรูปแบบ ลุ้นรับของรางวัลใหญ่ทันที เช่น ออมุกทองคํา 1 บาท, iPhone 17, AirPods, Nintendo Switch และ ของรางวัลอื่นๆ กว่า 1,000 ชิ้น ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม – 16 ธันวาคม 2568
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook: https://www.facebook.com/happymunchy, IG : https://www.instagram.com/happymunchybylm/, TIKTOK : https://www.tiktok.com/@happymunchy, Website : https://happymunchybylm.com/lucky-munchy/