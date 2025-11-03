SWC รุกผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในครัวเรือน เปิดตัวแบรนด์ Kleansy ชูความพรีเมียมมัดใจแม่บ้านยุคใหม่
บริษัท เชอร์วู้ด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ SWC ผู้นำด้านผลิตภัณฑ์ป้องกันกำจัดแมลงเชนไดร้ท์และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดทีโพล์ ที่ใช้ในบ้านเรือนและอุตสาหกรรมที่ได้มาตรฐานระดับสากลจากประเทศอังกฤษ เปิดตัวผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในครัวเรือนระดับพรีเมียม Kleansy (คลีนซี่) แบรนด์น้องใหม่ล่าสุด ภายใต้แบรนด์แม่คือ Teepol (ทีโพล์) ประกอบด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในครัวเรือน Kleansy Nano Eucalyptus ได้แก่ น้ำยาถูพื้น น้ำยาล้างจาน และน้ำยาล้างห้องน้ำ พร้อมกลุ่มผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคอเนกประสงค์ Kleansy RSV ที่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ 99.96% รวมถึงฆ่าเชื้อ Covid และ RSV มั่นใจเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภครุ่นใหม่ที่ต้องการประสบการณ์ระดับพรีเมียมในราคาจับต้องได้ คาดหมายชิงส่วนแบ่งการตลาดไม่น้อยกว่า 10% ภายในปีหน้า (พ.ศ.2569)
นพ.ณรงค์ฤทธิ์ ตั้งคารวคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เชอร์วู้ด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เผยถึงที่มาของ Kleansy แบรนด์น้องใหม่ในเครือ SWC ว่า เป็นความตั้งใจในการขยายพอร์ตสินค้าทำความสะอาดในครัวเรือนให้ครอบคลุมไปถึงกลุ่มผู้บริโภครุ่นใหม่ระดับกลางถึงกลางบน ที่ต้องการประสิทธิภาพในการทำความสะอาดควบคู่ไปกับการตอบสนองต่ออารมณ์และไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค แม้ในปัจจุบันมีคู่แข่งที่เจาะกลุ่มผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่เน้นทั้งฟังก์ชั่นและไลฟ์สไตล์มากขึ้น แต่เราเป็นแบรนด์แรกที่เน้นการใช้น้ำมันหอมระเหยยูคาลิปตัสออร์แกนิกจากประเทศออสเตรเลีย ซึ่งช่วยในการผ่อนคลายมาเป็นจุดขายหลัก ประกอบกับราคาที่แข่งขันได้เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ระดับพรีเมียม จึงมีความมั่นใจว่า Kleansy จะตอบโจทย์และถูกใจกลุ่มครอบครัวยุคใหม่ได้ไม่ยาก
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในครัวเรือนระดับพรีเมียม Kleansy ภายใต้แบรนด์แม่คือ Teepol เปิดตัวในไตรมาสที่ 3/2568 ประกอบไปด้วย กลุ่มผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด Kleansy Nano Eucalyptus ได้แก่ น้ำยาถูพื้น น้ำยาล้างจาน และน้ำยาล้างห้องน้ำที่มีกลิ่นหอมยูคาลิปตัส หอมยาวนานด้วย Nano Encapsulation Technology เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยส่วนผสมของ Organic Chamomile Extract Vitamin E ผ่านการทดสอบการย่อยสลายทางชีวภาพ (Biodegradable tested) และกลุ่มผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคอเนกประสงค์ (Multi-Hard Surface Disinfectant) Kleansy RSV ที่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ 99.96% รวมถึงฆ่าเชื้อ Covid และเชื้อ RSV โดยเป็นแบรนด์เดียวที่ผ่านการรับรองการฆ่าเชื้อ RSV ได้อย่างมีประสิทธิภาพ วางขายในร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ และช่องทางออนไลน์ของ SWC Official
ด้านกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและสร้างการรับรู้แบรนด์ SWC ได้จัดกิจกรรมทางการตลาดบนแพลตฟอร์มดิจิทัล โดยเฉพาะในสินค้ากลุ่ม Kleansy Nano Eucalyptus สามารถเจาะเข้ากลุ่มเป้าหมายที่วางไว้โดยตรงผ่านสื่อดิจิทัล นำโดย KOLs Influencer สายครอบครัวและไลฟ์สไตล์ ควบคู่ไปกับกิจกรรม On Ground ที่ใช้กลยุทธ์ Mascot Marketing เปิดโอกาสให้ลูกค้าได้สัมผัสประสบการณ์การใช้งานผ่านกิจกรรมต่างๆ ไปพร้อมกับการรับรู้ข้อมูลผลิตภัณฑ์โดยตรงกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดย SWC มีความมั่นใจว่า กลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ได้รู้จักและมีโอกาสได้ใช้งานจริงจะกลายเป็นแฟนของผลิตภัณฑ์ Kleansy ในที่สุด
ในขณะที่กลุ่มผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคอเนกประสงค์ Kleansy ได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม “ปฏิบัติการอาสาคลีนซี่สยบเชื้อ RSV” ในพื้นที่ที่มีกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อ RSV อาทิ สวนน้ำ สวนสนุก ห้างสรรพสินค้า โรงเรียนและโรงพยาบาล เพื่อแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของน้ำยาฆ่าเชื้อ และเป็นการช่วยเหลือให้สังคมได้ตระหนักถึงความสำคัญของความสะอาดและการป้องกันเชื้อโรค โดยเฉพาะเชื้อ RSV ที่กำลังระบาดหนักในกลุ่มเด็กเล็ก และวัยชรา ทั้งนี้หากพื้นที่ไหนที่มีความเสี่ยงกับการระบาดของเชื้อ RSV สามารถติดต่อมายัง SWC เพื่อขอการสนับสนุนปฏิบัติการอาสาคลีนซี่สยบเชื้อ RSV ได้เช่นกัน
ในส่วนของเป้าหมายการตลาดของแบรนด์ Kleansy นพ.ณรงค์ฤทธิ์ ตั้งคารวคุณ ยังเผยว่า “นอกจากประสิทธิภาพการทำความสะอาดแล้ว ผลิตภัณฑ์ Kleansy ยังคิดถึงอารมณ์ ความรู้สึก บรรยากาศ รวมถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เราจึงตั้งเป้าที่จะเข้าถึงผู้บริโภคในครอบครัวยุคใหม่ทั่วประเทศ ในฐานะที่เป็นผลิตภัณฑ์ระดับพรีเมียมในราคาที่จับต้องได้ ทั้งนี้บริษัทฯ คาดหวังส่วนแบ่งการตลาดไม่น้อยกว่า 10 % ของผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดภายในครัวเรือน ภายในปี พ.ศ. 2569”
ผลิตภัณฑ์ Kleansy วางจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ และบนช่องทางออนไลน์ SWC Official Shop สามารถติดตามข่าวสาร กิจกรรมส่งเสริมการตลาด และโปรโมชั่นได้ที่ Facebook Fanpage: Teepol