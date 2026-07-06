ตลาดหูฟังไทยโตแรง SHOKZ รุกหนัก เปิดตัว OpenDots 2 ตั้งเป้าผู้นำหูฟังแบบ Open-Ear
ไลฟ์สไตล์ของคนทุกวันนี้ เสียงเพลงไม่ได้เป็นเพียงแค่ความบันเทิง แต่เข้าไปอยู่ในชีวิตประจำวันของคนจำนวนไม่น้อย โดยเฉพาะกับตลาดในประเทศไทย ที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆ
SHOKZ (ช็อคซ์) แบรนด์ผู้นำระดับโลกด้านหูฟังแบบเปิดหู (Open-Ear) เข้ามารุกตลาดประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง นำจุดแข็งอยากที่เป็นอันดับ 1 ของโลกกับหูฟังออกกำลังกาย SHOKZ ขยายตลาดเจาะกลุ่มไลฟ์สไตล์มากขึ้น
ล่าสุดจัดงาน SHOKZ OpenDots 2 Style Meets Sound เปิดตัว SHOKZ OpenDots 2 หูฟัง Open-Ear ดีไซน์ Clip-on รุ่นใหม่ล่าสุด ที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ โดดเด่นด้วยดีไซน์ที่พรีเมียม น้ำหนักเบา และสวมใส่สบาย สะท้อนแนวคิด Style Meets Sound ที่เชื่อมโยงเสียงเพลงเข้ากับการใช้ชีวิตได้อย่างลงตัว ณ เอ็มสเฟียร์
ลักษณ์วัตร์ เหรียญเจริญสุข กรรมการผู้จัดการ บริษัท โคแอน จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายแบรนด์ SHOKZ (ช็อคซ์) อย่างเป็นทางการในประเทศไทย เผยว่า ปัจจุบันตลาดหูฟังไทยค่อนข้างดีมาก ที่ได้คุยกับหลายๆแบรนด์ พูดตรงกันว่า ตลาดหูฟังไทยโต ซึ่งส่วนตัวมองว่าโตกว่าลำโพงด้วยซ้ำ เพราะคนเราอาจจะมีหูฟังมากกว่า 1 อัน เราอยู่ในตลาดหูฟัง Open-Ear ก็ยังมีผู้เล่นไม่มา ก็โตได้ค่อนข้างเยอะ
ลักษณ์วัตร เล่าภาพการเติบโตของ SHOKZ ทุกวันนี้ว่า หลังจากเปิดตัวในปี 2015 กับชื่อ AfterSHOKZ จับกลุ่มคนออกกำลังกาย จากนั้นในปี 2021 เรากลายเป็นหูฟังออกกำลังกายที่มียอดขายอันดับ 1 ของโลก ก่อนจะรีแบรนด์เป็น SHOKZ
“สำหรับในประเทศไทยเอง เราโต 63% ต่อปี หรือ 7 เท่าใน 5 ปีหลัง เพราะเราออกสินค้าใหม่เยอะขึ้น จากที่แต่ก่อนเราจะเน้นสปอร์ต แต่หลังๆเรามีสินค้าที่เป็นไลฟ์สไตล์มากขึ้น ก็ขยายตลาดได้มาก หลังกจากที่ OpenDots Series เปิดตัว ยอดขายก็ขึ้นมาเป็นอันดับ 2 ในปัจจุบัน”
ลักษณ์วัตร บอกอีกว่า ตอนนี้หากออกไปข้างนอกจะเห็นคนใส่หูฟังเรามากขึ้น เพราะเป็น Open-Ear ที่ได้ยินเสียงภายนอกด้วย อย่าง คุณหมอใช้ผ่าตัดก็มี ตำรวจก็มีใช้ จากแต่ก่อนที่หูฟัง Open-Ear จะได้ยินเสียงคนรอบข้างแล้วได้ยินเสียงไม่เท่ากับหูฟังอินเอียร์ แต่เทคโนโลยีของเราก็พัฒนาสินค้าออกมาดีมาก มีฟีเจอร์ตัดเสียงรอบข้าง ทำให้ได้ยินเสียงรอบข้างน้อยลง ก็ทำให้นิยมขึ้น อย่างปีที่แล้วเรามียอดขายหลายหมื่นตัว และปีนี้ครึ่งปีแรกก็ยังเติบโต
โดยจากนี้ SHOKZ วางเป้าที่จะขึ้นเป็นอันดับ 1 ในไทยของหูฟัง Open-Ear และเตรียมจะเปิดอีก 3 สาขาในปีนี้
ลักษณ์วัตร กล่าวว่า ตอนนี้เรามีช่องทางการขาย 200 จุดขาย ซึ่งรีเทลพาร์ทเนอร์ก็ไม่สามารถแคร์รี่เราได้ทุก SKU จึงเตรียมจะเปิดตัวอีก 3 สาขาในปีนี้ ที่แน่ๆแล้วคือ เมกาบางนา ในเดือนตุลาคมนี้ และหาพื้นที่ที่เชียงใหม่ และ ภูเก็ต หลังจากเปิดที่ขอนแก่นไปแล้ว
ขณะที่ กันย์สินี ศุภภัทรกาญจน์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แบรนด์ SHOKZ (ช็อคซ์) กล่าวว่า SHOKZ เป็นพาร์ตเนอร์กับงานวิ่งมาราธอนระดับโลก ซึ่งเป็นจุดหมายที่ Road Runner อยากจะไปกันทั้งนั้น การได้เห็นเราที่งานวิ่งก็สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้ามาก ขณะที่ อินฟลูเอนเซอร์ที่ใช้แบรนด์ของเรารุ่นเก่าๆ ก็มั่นใจในสินค้าเรานอกจากนี้ยังมี เอลิอุด คิปโชเก้ ที่ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์ด้วย
สำหรับ SHOKZ OpenDots 2 ออกแบบมาเพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตในทุกวัน ด้วยดีไซน์ Clip-on ที่มีขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบาเพียง 6.4 กรัมต่อข้าง สวมใส่สบาย กระชับ และยืดหยุ่น สามารถใช้งานได้อย่างคล่องตัวตลอดวัน ไม่ว่าจะเป็นการทำงาน ออกกำลังกาย หรือใช้เวลาพักผ่อน ขณะเดียวกันยังคงเอกลักษณ์ของหูฟังแบบ Open-Ear ที่ช่วยให้เพลิดเพลินกับเสียงเพลงไปพร้อมกับการรับรู้สิ่งรอบตัวได้อย่างเป็นธรรมชาติ เสริมด้วยดีไซน์พรีเมียมที่สามารถแมทช์เข้ากับหลากหลายสไตล์ได้อย่างลงตัว พร้อม 3 เฉดสีให้เลือก ได้แก่ สีขาวมุก (Pearl White), สีเทา (Grey) และสีดำ (Black)
มาพร้อมระบบ Dolby Audio และเทคโนโลยี Bassphere™ 2.0 ที่ช่วยเพิ่มรายละเอียดและมิติของเสียงให้คมชัดยิ่งขึ้น พร้อมพลังเสียงเบสที่หนักแน่นกว่าเดิม เสริมด้วยระบบไมโครโฟนใหม่ที่ช่วยให้การสนทนาชัดเจนแม้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงรบกวน
รวมถึงฟังก์ชัน Dynamic Ear Detection ที่สามารถตรวจจับการสวมใส่และปรับช่องสัญญาณเสียงซ้าย-ขวาโดยอัตโนมัติ เพิ่มความสะดวกในการใช้งานในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ยังรองรับการใช้งานยาวนานสูงสุด 40 ชั่วโมงเมื่อใช้งานร่วมกับกล่องชาร์จ พร้อมระบบชาร์จเร็วและมาตรฐานกันน้ำและฝุ่นระดับ IP57 เพื่อรองรับทุกกิจกรรมได้อย่างมั่นใจ