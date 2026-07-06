ครั้งแรก Grande Centre Point Voyage Pattaya บนพื้นที่ 1 แสนตร.ม. กับสวนน้ำสุดทันสมัย 2 โลกจินตนาการ
เตรียมสร้างปรากฏการณ์ครั้งใหญ่ปลายปีนี้ เมื่อ LH Mall & Hotel เตรียมเปิดตัว Grande Centre Point Voyage Pattaya โรงแรมแห่งที่ 10 ภายใต้แบรนด์ Grande Centre Point Hotels ในวันที่ 1 ตุลาคมนี้
โดยเป็นหนึ่งในโครงการด้านการท่องเที่ยวและการบริการที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทย บนพื้นที่กว่า 111,100 ตารางเมตร ใจกลางเมืองพัทยา เมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติที่มีศักยภาพเติบโตสูงที่สุดแห่งหนึ่งของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยแนวคิด “The Borderless Journey” ที่เชื่อว่าการเดินทางในยุคปัจจุบันไม่ได้เป็นเพียงการเปลี่ยนจุดหมายปลายทาง แต่คือการใช้เวลาร่วมกันในการค้นพบประสบการณ์ใหม่ และการสร้างความทรงจำที่มีความหมายสำหรับทุกช่วงวัย
ทุกพื้นที่ภายในโครงการได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถันให้เชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียว ทั้งด้านสถาปัตยกรรม เทคโนโลยี ความบันเทิง และการบริการไว้ในจุดหมายเดียว
ชูหมัดเด็ด สวนน้ำ 2 หมื่น ตร.ม.
หนึ่งในหัวใจสำคัญของ Grande Centre Point Voyage Pattaya คือการนำเทคโนโลยีมาผสานเข้ากับประสบการณ์การเข้าพักอย่างเป็นธรรมชาติ ตั้งแต่ระบบ Interactive Entertainment การนำเสนอคอนเทนต์ผ่านเทคโนโลยี Hologram ไปจนถึงกิจกรรมรูปแบบ Immersive ที่ออกแบบให้ผู้เข้าพักได้มีส่วนร่วมตลอดการเดินทาง
ไฮไลต์สำคัญของโครงการคือ Time Traveller Water Park สวนน้ำที่มีขนาดกว่า 20,000 ตารางเมตร ซึ่งจะพาผู้เข้าพักเดินทางผ่านสองโลกแห่งจินตนาการ ได้แก่ Lost World และ Tomorrow Land เชื่อมโยงเรื่องราวของอดีตและอนาคตผ่านเครื่องเล่นทางน้ำ สไลเดอร์ขนาดยักษ์ สระคลื่น เลซี่ริเวอร์ และกิจกรรมสำหรับทุกช่วงวัย
สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกาย Crimson Canyon Fitness Centre มอบพื้นที่ออกกำลังกายขนาดกว่า 1,400 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ Technogym รุ่นล่าสุด โซน Hybrid Training หน้าผาจำลอง Rock Climbing เวทีมวย Boxing Ring และกิจกรรมกีฬาอีกหลากหลายรูปแบบ รวมไปถึงพื้นที่เวลเนส ทั้งจากุซซี่วิวทะเล สตรีม และซาวน่า เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ ผู้รักสุขภาพอย่างเต็มรูปแบบ
ภายในโรงแรมยังประกอบด้วย Voyage Circuit สนามโกคาร์ตไฟฟ้า และ Futsal Court สำหรับกิจกรรมกลุ่มและครอบครัว ตอกย้ำแนวคิดการเป็นจุดหมายปลายทางที่ทุกคนสามารถใช้เวลาร่วมกันได้ตลอดทั้งวัน
อีกหนึ่งพื้นที่ที่โดดเด่นคือ Midnight Nebula ศูนย์รวมความบันเทิงขนาด เกือบ 1,000 ตารางเมตร ที่รวบรวมเกมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ไว้ในบรรยากาศแห่งโลกอนาคต ไม่ว่าจะเป็น AI Interactive Games, PlayStation 5 หรือ Simulator Racing ที่มอบประสบการณ์การแข่งรถเสมือนจริง
ขณะที่ The Sand Theatre จะนำเสนอ “The Guardians of Xentier” เรื่องราวต้นฉบับที่สร้างขึ้นเฉพาะสำหรับ Grande Centre Point Voyage Pattaya พร้อมต่อยอดสู่คอลเลกชันของที่ระลึกและสินค้า เอ็กซ์คลูซีฟภายใต้คอนเซ็ปต์ 12 Guardians ซึ่งจะมีจำหน่ายเฉพาะที่โรงแรมแห่งนี้เท่านั้น
ทุกห้องพัก เห็นวิวทะเล
Grande Centre Point Voyage Pattaya ให้บริการห้องพักและห้องสวีทรวม 494 ห้อง ทุกห้องสามารถมองเห็นวิวทะเลได้อย่างเต็มสายตา การออกแบบภายในเน้นความโปร่งสบาย ฟังก์ชันที่ตอบโจทย์การใช้งานจริง และเทคโนโลยีที่ช่วยยกระดับความสะดวกสบายตลอดการเข้าพัก ผ่านระบบ Smart Room และความบันเทิงภายในห้องที่ตอบโจทย์สมาชิกทุกช่วงวัยในครอบครัว
พร้อมมอบประสบการณ์การต้อนรับในรูปแบบใหม่ผ่านตัวละคร Guardians ที่ปรากฏบน Smart TV ภายในห้องพัก สร้างประสบการณ์ที่แตกต่างและเติมสีสันให้กับการเดินทางตั้งแต่วินาทีแรกที่ก้าวเข้าห้อง
ในด้านอาหารและเครื่องดื่ม โรงแรมนำเสนอห้องอาหารและบาร์รวม 9 แนวคิด ที่คัดสรรมาเพื่อตอบโจทย์ทั้งนักชิม นักเดินทาง และผู้ที่มองหาประสบการณ์ด้านอาหารที่แตกต่าง
ตั้งแต่ Blue Atlantis Rooftop Restaurant ห้องอาหารบนชั้นสูงที่มองเห็นวิวอ่าวไทยแบบพาโนรามา, The Portrait of Voyage Sky Bar จุดนัดพบแห่งใหม่ของเมืองพัทยา ไปจนถึง Chef Man Seafood ที่เตรียมเปิดตัวอาหารจีนภายใต้แนวคิดใหม่เป็นครั้งแรกที่นี่ รวมถึง Brooks Brunch & Bar ร้านบรันช์ชื่อดังที่นำบรรยากาศแบบ All-Day Social Dining ผสานไวน์บาร์ยามค่ำคืน
รองรับการจัดงานขนาดใหญ่
นอกเหนือจากการเป็นจุดหมายสำหรับการพักผ่อน Grande Centre Point Voyage Pattaya ยังได้รับการออกแบบให้รองรับตลาด MICE อย่างเต็มรูปแบบ
Halo Hall ศูนย์ประชุมและพื้นที่จัดงานขนาดกว่า 5,000 ตารางเมตร สามารถรองรับการประชุมองค์กร งานเลี้ยงรับรอง งานเปิดตัวสินค้า และกาล่าดินเนอร์ขนาดใหญ่ได้อย่างยืดหยุ่น พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่ยกระดับมาตรฐานงานอีเวนต์สู่ระดับสากล
ด้วยองค์ประกอบทั้งหมดนี้ Grande Centre Point Voyage Pattaya จึงไม่ใช่เพียงโรงแรมแห่งใหม่ของเมืองพัทยา แต่คือจุดหมายปลายทาง แห่งประสบการณ์ ที่รวบรวมการพักผ่อน ความสนุก การใช้เวลาร่วมกัน และการค้นพบสิ่งใหม่ไว้ในสถานที่เดียว
Grande Centre Point Voyage Pattaya เปิดให้สำรองห้องพักโดยตรงกับโรงแรมตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2569 และพร้อมต้อนรับผู้เข้าพักอย่างเป็นทางการใน วันที่ 1 ตุลาคม 2569