แฟชั่น ไม่ได้อยู่แค่บนรันเวย์ SC จับมือ แบรนด์ไทยดีไซเนอร์ ถ่ายทอดตัวตนคอนโด ผ่านยูนิฟอร์ม

แฟชั่นไม่ได้อยู่แค่บนรันเวย์! เมื่อ SC จับมือ Milin และ ÁMR DE SAÍSON ถ่ายทอดตัวตนของคอนโดฯ ผ่านยูนิฟอร์ม ในโปรเจกต์ “SC CONDO UNIFORM COLLABORATION”
เมื่อแฟชั่นไม่ได้อยู่แค่บนรันเวย์อีกต่อไป แต่กลายเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตและประสบการณ์ที่ผู้คนสัมผัสในทุกวัน ล่าสุด SC ได้จับมือ 2 แบรนด์ไทยดีไซเนอร์ชั้นนำอย่าง Milin และ ÁMR DE SAÍSON เปิดตัวโปรเจกต์ SC CONDO UNIFORM COLLABORATION ถ่ายทอดภาษาของแฟชั่น งานดีไซน์และงานฝีมือลงบนยูนิฟอร์ม ของ 3 แบรนด์ STILL, Reference และ COBE ที่เปลี่ยนยูนิฟอร์มให้สะท้อนถึงตัวตน และความเป็นผู้นำด้านดีไซน์
กนกอร หลิมกำเนิด กรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจพัฒนาทรัพย์สินแนวสูง และลูกค้าต่างประเทศ บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า สำหรับ SC Condo เราให้ความสำคัญกับดีไซน์ มาก เราเชื่อว่าการอยู่อาศัยที่ดี ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในตัวอาคารเท่านั้น เราจึงให้ความสำคัญกับทุกจุดที่ลูกค้าจะได้สัมผัส ตั้งแต่บรรยากาศ ไปจนถึงผู้คนที่เป็นตัวแทนของโครงการ จึงเกิดการร่วมมือกับแบรนด์แฟชั่นโดยดีไซน์เนอร์ไทยอย่าง Milin และ ÁMR DE SAÍSON ในครั้งนี้ ที่ตั้งใจสะท้อนให้เห็นถึงการให้ความสำคัญทางด้านดีไซน์ พร้อมทำให้ช่วงเวลาที่ลูกค้าเข้ามาในโครงการรู้สึกประทับใจตั้งแต่แรกเห็น
โดยการ Collaboration นี้ ได้ถ่ายทอดเอกลักษณ์และงานดีไซน์ของแต่ละโครงการออกมาในรูปแบบ Fashion-inspired Uniform และการเลือกสองแบรนด์แฟชั่นไทยในครั้งนี้ ที่นอกจากความโดดเด่นด้านดีไซน์แล้ว ยังมาจากแนวคิดที่ให้ความสำคัญกับรายละเอียด รวมถึงการออกแบบที่เข้าใจไลฟ์สไตล์ของลูกค้า ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของ SC Condo ที่ให้ความสำคัญทั้ง Design และ Living Experience
เริ่มต้นด้วยการตีความคาแรคเตอร์ของแบรนด์ STILL ผ่านมุมมองของ Milin ที่ ถ่ายทอดแนวคิด Understated Sophistication ผ่านแรงบันดาลใจจากเส้นสายทางสถาปัตยกรรมและความประณีตของงานตัดเย็บเฉพาะบุคคล (Tailoring) มาตีความเป็นยูนิฟอร์มที่สะท้อนความเรียบโก้ สง่างาม และร่วมสมัย โดดเด่นด้วยซิลูเอตที่เฉียบคม รายละเอียดการตัดเย็บที่ประณีต และโครงสร้างเสื้อผ้าที่สะท้อนความมั่นใจอย่างเป็นธรรมชาติ ภายใต้แนวคิด LINEA FORMA – Lines in Harmony, Form with Purpose และ ARC & ANGLE – Where Soft Meets Sharp ผ่านงาน Tailored suits ดีไซน์ร่วมสมัย ที่เล่นกับการตัดเย็บปกเสื้อทรงโค้งคอถ่วงช่วยให้ชุดดูหรูหราและมีมิติ ที่ผสานความอ่อนโยนและความเฉียบคมไว้ในลุคเดียว
ขณะที่ ÁMR DE SAÍSON ได้นำแนวคิด Human Experience มาตีความผ่านภาษาของแฟชั่น ถ่ายทอดคาแรกเตอร์ของ Reference และ COBE ผ่านงานออกแบบที่สะท้อนเเนวคิดของแบรนด์ และวิถีชีวิตของผู้คนจากแต่ละแบรนด์ได้อย่างชัดเจน
สำหรับแบรนด์ Reference ยูนิฟอร์มถูกออกแบบภายใต้แนวคิด Effortless Confidence สะท้อนไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่เชื่อว่า Design is Everyday Inspiration ผ่านงานออกแบบที่เรียบเท่ มินิมอล และเหนือกาลเวลา โดดเด่นด้วยเสื้อแจ็กเก็ตทรงครอป โครงสร้างคมชัด จับคู่กับกางเกงทรงตรงในโทนสีเทาเข้ม ถ่ายทอดความสงบนิ่ง ความมั่นใจ และความประณีตในแบบร่วมสมัย
ด้านแบรนด์ COBE ถูกตีความผ่านแนวคิด Creative Community ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากปรัชญา Co-being Community พื้นที่สำหรับคนเมืองรุ่นใหม่ที่หลากหลาย เปิดกว้าง และเชื่อมโยงผู้คนเข้าหากัน ผ่านเสื้อเทรนช์โค้ทสไตล์แจ็กเก็ต ที่ให้ความรู้สึกเป็นมิตรและร่วมสมัย จับคู่กับกระโปรงพลีทและโทนสีธรรมชาติ สร้างลุคที่ผ่อนคลาย คล่องตัว และสะท้อนพลังของ Community Culture ได้อย่างเป็นธรรมชาติ
นอกจากการออกแบบคอลเลกชั่นพิเศษแล้วทั้ง 2 ดีไซน์เนอร์มากฝีมือ ยังได้เผยถึงความท้าทายของโปรเจกต์นี้ เริ่มจาก มิลิน ยุวจรัสกุล ดีไซน์เนอร์และผู้ก่อตั้งแบรนด์ Milin เผยว่า ความท้าทายของโปรเจกต์นี้คือการทำให้ยูนิฟอร์มเชื่อมโยงกับบรรยากาศและประสบการณ์ของพื้นที่ได้จริง เพราะยูนิฟอร์มไม่ได้ทำหน้าที่เพียงสื่อสารภาพลักษณ์ของผู้สวมใส่ แต่ยังต้องสะท้อนตัวตนของโครงการด้วย สำหรับเราลุคทำงานที่ดูดีไม่จำเป็นต้องมีรายละเอียดเยอะ แต่ควรเริ่มจากโครงสร้างเสื้อผ้าที่ดี การตัดเย็บที่เนี้ยบ และซิลูเอตที่ช่วยเสริมบุคลิกให้ดูมั่นใจและสง่างามอย่างเป็นธรรมชาติ ซึ่งเป็นแนวคิดเดียวกับการออกแบบยูนิฟอร์มสำหรับ STILL Sukhumvit 20 ที่เราอยากให้ทุกลุคดูเรียบโก้ ร่วมสมัย และใส่แล้วรู้สึกมั่นใจได้ในทุกสถานการณ์
ด้าน วีรวรรธน์ ชินพิลาศ ผู้ก่อตั้งและครีเอทีฟไดเรกเตอร์แบรนด์ ÁMR DE SAÍSON เผยว่า สิ่งที่น่าสนใจและท้าทายของโปรเจกต์นี้คือการทำให้ยูนิฟอร์มกลายเป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์และบรรยากาศของแต่ละพื้นที่ เรามองว่ายูนิฟอร์มในยุคนี้ไม่จำเป็นต้องดูเคร่งขรึมหรือเป็นทางการจนเกินไป แต่ควรสะท้อนตัวตน ความคล่องตัว และทำให้ผู้สวมใส่รู้สึกเป็นตัวเอง โดยเฉพาะคนเมืองรุ่นใหม่ที่ต้องการลุคที่ดูดี แต่ยังเคลื่อนไหวได้อย่างมั่นใจ งานนี้เราจึงเลือกใช้โครงชุดที่ผ่อนคลาย แมตช์ง่าย และมี Movement เพื่อให้ Reference และ COBE ถ่ายทอดคาแรกเตอร์ของคนรุ่นใหม่ที่มีสไตล์
SC CONDO UNIFORM COLLABORATION จึงไม่ใช่เพียงการออกแบบยูนิฟอร์มใหม่ แต่เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการนำงานดีไซน์มาเชื่อมโยงแบรนด์ ผู้คน และพื้นที่เข้าด้วยกัน สะท้อนแนวคิดของ SC ที่เชื่อว่าทุกรายละเอียด ตั้งแต่สถาปัตยกรรม การบริการ ไปจนถึงสิ่งที่ผู้คนสวมใส่ ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์การอยู่อาศัยที่ดี และช่วยสร้างความประทับใจตั้งแต่ก้าวแรกที่ลูกค้าได้สัมผัสแบรนด์