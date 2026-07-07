ชวนยิ้มไปกับแก๊ง ‘Furry Monsters’ ในนิทรรศการ ‘MRKREME’ ใจกลางสยาม สถานีแรกของเอเชียทัวร์
หลังสร้างรอยยิ้มให้ผู้ชมมาแล้วใน 5 เมืองท่องเที่ยวของไทย “MRKREME : THE FURRYWAYS” ก้าวสู่บทใหม่ในฐานะเอเชียทัวร์ โดยเลือกกรุงเทพมหานครเป็นจุดเริ่มต้นแห่งแรกของโลก จัดแสดงระหว่างวันที่ 4-19 กรกฎาคม 2569 ณ พาร์ค พารากอน สยามพารากอน ภายใต้ความร่วมมือของ MRKREME ศิลปินร่วมสมัยชาวไทย-ฮ่องกง, ARTXP ผู้สร้างสรรค์ประสบการณ์ Art + Experience, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM
นิทรรศการครั้งนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากระบบขนส่งมวลชนและโลกโลจิสติกส์ในมหานครใหญ่ ถ่ายทอดผ่านประติมากรรมเหล่าสัตว์ประหลาดขนฟูขนาดยักษ์ ทั้ง Mushkin, Rosado, Corkin, Gally และ Odey ที่เข้ามาเปลี่ยนบรรยากาศของสถานีรถไฟใต้ดินจำลองให้กลายเป็นพื้นที่แห่งความสนุก ความอบอุ่น และการเชื่อมโยงผู้คน
ความพิเศษของ THE FURRYWAYS คือการออกแบบให้ผู้ชมมีส่วนร่วมกับผลงานได้เต็มที่ ทั้งการเดินสำรวจ สัมผัส ถ่ายภาพ และเล่นกับองค์ประกอบต่างๆ ภายในพื้นที่ จนเปลี่ยนการชมงานศิลปะแบบเดิมให้กลายเป็นประสบการณ์ที่ใช้ทุกประสาทสัมผัส
“แอนดี้ วรกันต์ จงธนพิพัฒน์” หรือ MRKREME กล่าวว่า แนวคิดของนิทรรศการเกิดจากการสังเกตชีวิตคนเมืองที่เร่งรีบ จนบางครั้งหลงลืมการเชื่อมโยงระหว่างกัน จึงอยากสร้างพื้นที่ที่ทำให้ผู้คนได้หยุดพัก ใช้เวลาร่วมกับเหล่า Furry Monsters ผ่านการเล่น ถ่ายภาพ และแบ่งปันช่วงเวลาดีๆ เพื่อให้ศิลปะเป็นตัวกลางเชื่อมความสัมพันธ์ของผู้คนอีกครั้ง
ด้าน “นิธี สีแพร” รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) มองว่า นิทรรศการนี้สะท้อนศักยภาพของศิลปะร่วมสมัยในฐานะซอฟต์พาวเวอร์ ที่สามารถสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ และช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของกรุงเทพฯ ในฐานะเมืองสร้างสรรค์
ขณะที่ “กิติยาภัสร์ สงวนเกียรติ” ผู้ร่วมก่อตั้งและผู้อำนวยการสร้างสรรค์ ARTXP ระบุว่า ศิลปะไม่ควรถูกจำกัดอยู่เพียงในแกลเลอรี แต่ควรเป็นประสบการณ์ที่ทุกคนเข้าถึงและมีส่วนร่วมได้จริง
ภายในงาน ผู้เข้าชมจะได้เดินทางผ่าน 6 สถานีประสบการณ์ เริ่มจาก TOKEN TERMINAL เกมอินเทอร์แอ็กทีฟที่จำลองความสนุกของระบบรถไฟใต้ดิน ต่อด้วย TUMBLING TERMINAL พื้นที่สำหรับเด็กและครอบครัว, THE MUNCHIE METRO จุดพักเติมพลัง, TIME BUBBLE TRANSIT โซนจัดแสดงผลงานมาสเตอร์พีซและเบื้องหลังการสร้างสรรค์โลก THE FURRYWAYS, WORMIE BOGIE ตู้รถไฟจำลองที่ได้แรงบันดาลใจจากรถไฟใต้ดินนิวยอร์ก พร้อมมุมถ่ายภาพแบบ Immersive และปิดท้ายที่ SOUVENIRS VAULT ร้านจำหน่ายสินค้าคอลเลกชันพิเศษและของสะสมจาก MRKREME
นิทรรศการเปิดให้เข้าชมฟรีทุกวัน เวลา 10.30-21.00 น. ตลอดระยะเวลา 16 วัน 4-19 กรกฎาคม ก่อนออกเดินทางสู่เมืองสำคัญของเอเชีย ได้แก่ โซล ฮ่องกง จาการ์ตา โตเกียว และไทเป ภายในปี 2569 ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ชวนคนเมืองแวะพักจากความเร่งรีบ แล้วออกเดินทางผ่านโลกแห่งจินตนาการที่ทั้งสนุกและชวนให้ยิ้มไปพร้อมกัน