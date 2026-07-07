โชว์รูมอินเดก้า ลิฟวิ่ง รวมแบรนด์เฟอร์นิเจอร์ระดับโลก พร้อมเปิดตัว 10 ก.ค.นี้
พิรพรรณ ภูมิวสนะ ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเดก้า ลิฟวิ่ง จะจัดงานเปิดตัวอย่างเป็นทางการ โชว์รูม อินเดก้า ลิฟวิ่ง (INDECA LIVING) Luxury Living Destination แห่งใหม่ของประเทศไทย พร้อมประกาศความร่วมมือกับแบรนด์เฟอร์นิเจอร์และไลฟ์สไตล์ชั้นนำระดับโลกจากสหราชอาณาจักรในวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2569 ที่ INDECA LIVING กรุงเทพฯ ตั้งแเต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป
INDECA LIVING คือพื้นที่แห่งใหม่สำหรับการเลือกสรรเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านนำเสนอศักยภาพของอุตสาหกรรมลักชัวรีไลฟ์สไตล์ โดยเน้นการออกแบบระดับโลก ตอบสนองผู้บริโภคยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพ งานฝีมือ และประสบการณ์ที่มีความหมายมากยิ่งขึ้น
Advertisement