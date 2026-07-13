พอร์ซเซล่า เปิดตัว Morocco Series ถ่ายทอดแรงบันดาลใจจากโมร็อกโก สู่กระเบื้องดีไซน์ระดับโลก
PORCELA (พอร์ซเซล่า) เปิดตัว “Morocco Series” คอลเลคชั่นกระเบื้องดีไซน์ใหม่ที่ถ่ายทอดแรงบันดาลใจจากศิลปะสถาปัตยกรรม และอัตลักษณ์ของราชอาณาจักรโมร็อกโก ผ่าน 6 คอลเลคชั่นที่สะท้อนเสน่ห์ของเมืองสำคัญ ผสานนวัตกรรมการออกแบบร่วมสมัย เพื่อรองรับทั้งงานสถาปัตยกรรม การตกแต่งภายใน บ้าน โรงแรม และโครงการอสังหาริมทรัพย์ พร้อมตอกย้ำวิสัยทัศน์ในการยกระดับกระเบื้องไทยสู่มาตรฐานการออกแบบระดับโลก
นางสาวปัญจมา เหล่าวิวัฒน์วงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ร่วมพัฒน์เซรามิค จำกัด ผู้นำกระเบื้องเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ภายใต้แบรนด์ PORCELA กล่าวว่า บริษัทให้ความสำคัญกับการค้นหาแรงบันดาลใจจากแหล่งศิลปะและสถาปัตยกรรมระดับโลก เพื่อนำมาต่อยอดเป็นนวัตกรรมการออกแบบกระเบื้องที่ตอบโจทย์ตลาดยุคใหม่ โดยเมื่อต้นปีที่ผ่านมา ทีมงาน PORCELA ได้เดินทางไปศึกษางานสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรมของราชอาณาจักรโมร็อกโก ซึ่งเป็นดินแดนที่มีเอกลักษณ์ด้านงานกระเบื้องโมเสก ลวดลายเรขาคณิต และสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่า ก่อนนำแรงบันดาลใจเหล่านั้นกลับมาพัฒนาเป็น Morocco Series ที่ผสมผสานเสน่ห์ของอารยธรรมโมร็อกโกเข้ากับการออกแบบร่วมสมัยได้อย่างลงตัว
“เราเชื่อว่ากระเบื้องที่ดีไม่ใช่เพียงวัสดุก่อสร้าง แต่เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างบรรยากาศและตัวตนของพื้นที่ ทุกซีรี่ส์ของ PORCELA (พอร์ซเซล่า) จึงเริ่มต้นจากการค้นหาแรงบันดาลใจ ศึกษาศิลปะ วัฒนธรรม และสถาปัตยกรรมจากสถานที่จริง ก่อนนำมาตีความใหม่ให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคยุคปัจจุบัน Morocco Series จึงสะท้อนทั้งเรื่องราว ความงดงาม และคุณภาพของการออกแบบในทุกแผ่นกระเบื้อง”
Morocco Series ถ่ายทอดเอกลักษณ์ของเมืองสำคัญในโมร็อกโกผ่าน 6 คอลเลคชั่นหลัก ได้แก่ Casablanca ที่สะท้อนความหรูหราของหินอ่อนสีขาว Merzouga ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากทะเลทรายซาฮารา ถ่ายทอดความอบอุ่นผ่านลายหินและลายไม้ Volubilis ที่นำความสง่างามของเมืองโบราณและหินธรรมชาติมาสู่กระเบื้องโทนเข้ม Fes ที่โดดเด่นด้วยรายละเอียดกระเบื้องโมเสกและเส้นสายสีทองอันประณีต รวมถึง Chefchaouen และ Marrakesh ที่เติมสีสันและความมีชีวิตชีวาผ่านเฉดสีอันเป็นเอกลักษณ์ของเมืองแห่งศิลปะและวัฒนธรรม
โดย Casablanca เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความสว่าง โปร่ง และหรูหราเหนือกาลเวลา Merzouga เติมความอบอุ่นและความผ่อนคลายด้วยโทนสีธรรมชาติและลายไม้ Volubilis สร้างคาแรกเตอร์ที่โดดเด่น แข็งแกร่ง และร่วมสมัยด้วยลายหินธรรมชาติ ขณะที่ Fes ถ่ายทอดความประณีตของศิลปะกระเบื้องโมเสกผ่านรายละเอียดสีทองอันสง่างาม เหมาะสำหรับพื้นที่ที่ต้องการความพรีเมียมและสร้างความประทับใจตั้งแต่แรกเห็น สะท้อนแนวคิดของ PORCELA (พอร์ซเซล่า) ที่มุ่งสร้างสรรค์กระเบื้องซึ่งตอบโจทย์ทั้งงานออกแบบ ความงาม และการใช้งานจริงในทุกโครงการ และทุกซีรี่ส์ของ PORCELA (พอร์ซเซล่า) พัฒนาขึ้น ตามแนวคิดของแบรนด์ที่มุ่งนำเสนอกระเบื้องไฮเอนด์ในราคาที่จับต้องได้ ผสานดีไซน์ คุณภาพ และนวัตกรรม เพื่อให้ทั้งเจ้าของบ้าน นักออกแบบ และผู้พัฒนาโครงการสามารถเข้าถึงวัสดุคุณภาพสูงได้มากขึ้น
Morocco Series จึงไม่ใช่เพียงซีรี่ส์กระเบื้องใหม่ของ PORCELA (พอร์ซเซล่า) แต่เป็นการนำแรงบันดาลใจจากอารยธรรมระดับโลกมาต่อยอดเป็นงานออกแบบที่ช่วยเพิ่มคุณค่าให้ทุกพื้นที่ พร้อมตอบโจทย์ทั้งการอยู่อาศัย การออกแบบ และการพัฒนาโครงการในยุคที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับดีไซน์ที่มีเรื่องราวและเอกลักษณ์เฉพาะตัว
ภายใต้แนวคิดเดียวกัน PORCELA ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ครอบคลุมทั้งกระเบื้องพอร์ซเลน กระเบื้องปูพื้น บุผนัง กระเบื้องลายหินอ่อน ลายหินธรรมชาติ ลายไม้ โมเสก รวมถึงกระเบื้องไวนิล SPC และ LVT เพื่อรองรับการใช้งานที่หลากหลาย ทั้งโครงการที่อยู่อาศัย โรงแรม อาคารพาณิชย์ ร้านอาหาร คาเฟ่ และงานออกแบบเชิงพาณิชย์
โดยมีขนาดให้เลือกหลากหลาย เช่น 60 x 120 ซม., 20 x 120 ซม., 80 x 80 ซม., 60 x 60 ซม., 30 x 60 ซม., 30 x 45 ซม., 40 x 40 ซม., 25 x 40 ซม., 30 x 30 ซม. (Crystal Mosaic, Porcelain Mosaic), กระเบื้องไวนิล SPC/LVT (181 x 1,220 ซม., 180 x 1,220 ซม.,177.35 x 1,212.4 ซม., 152.4 x 914.4 ซม., 150 x 1,220 ซม.) รวมทั้งกระเบื้องไซส์ใหญ่พิเศษ Big Slab 80 x 320 ซม., 80 x 240 ซม., 80 x 160 ซม. (Made To Order) หรือวัสดุปิดผิวรูปแบบอื่นๆ สำหรับการใช้งานที่แตกต่างกัน
ผู้สนใจสามารถสัมผัส Morocco Series และนวัตกรรมกระเบื้องเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจาก PORCELA (พอร์ซเซล่า) ได้ที่โชว์รูม PORCELA (พอร์ซเซล่า) อาคารชำนาญเพ็ญชาติ ชั้น G ใกล้เซ็นทรัล พระราม 9 และตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ พร้อมพบกับการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ในงาน ARCHITECT & HOTELEX 2026 ระหว่างวันที่ 23-26 กรกฎาคม ที่เซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต้า และงาน บ้านและสวนแฟร์ Midyear 2026 ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 9 สิงหาคม ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา