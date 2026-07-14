รักแท้ไม่ต้องทายใจ ส่องเทรนด์ ‘เคลียร์โค้ดดิ้ง’ คนโสด 93% ปักธง ‘กรีนแฟลก’ ชัดเจน ไม่กั๊ก

รักแท้ไม่ต้องทายใจ ส่องเทรนด์ ‘เคลียร์โค้ดดิ้ง’ คนโสด 93% ปักธง ‘กรีนแฟลก’ ชัดเจน จริงจัง ไม่กั๊ก
Gen Z ไทย โบกมือลาความสัมพันธ์แบบความสัมพันธ์แบบไม่มีสถานะที่ชัดเจน หรือ Situationships และหันมาอินกับความชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้น
จากผลสำรวจ Modern Day Dating in Thailand ของ Tinder ในประเทศไทย พบว่า 93% ของคนโสดให้ความสำคัญกับการบอกสถานะและความชัดเจนในความสัมพันธ์กับคนที่กำลังคบหาดูใจ สะท้อนให้เห็นว่าคนนิวเจนมองหาความชัดเจนและความต้องการที่ตรงกัน มากกว่าความคลุมเครือหรือสัญญาณที่ไม่ชัดเจนในความสัมพันธ์
Clear-Coding หรือ ความชัดเจน เป็นกุญแจสำคัญของโปรไฟล์ของการออกเดท ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพที่สะท้อนสไตล์หรือความเป็นตัวตนอย่างชัดเจน ความสนใจร่วมกัน โปรไฟล์ที่ได้รับการยืนยันตัวตน และรายละเอียดของโปรไฟล์ที่บอกเล่าความเป็นตัวเอง¹ ชี้ให้เห็นว่าการแสดงตัวตนอย่างชัดเจนกลายเป็นเสน่ห์ที่ดึงดูดคนโสดไทยรุ่นใหม่
โปรไฟล์กำลังกลายเป็นพื้นที่ให้คนโสดนิวเจนเผยความต้องการของตัวเองมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น “มองหาคนออกไปเดทด้วยกัน” และ “ไม่อินกับ Situationships” ไปจนถึง “คนที่พร้อมจะค่อย ๆ เปิดตัวไปพร้อมกัน”
กลุ่มคนโสดนิวเจนบอกลาความวุ่นวายและเผยสิ่งที่ตัวเองต้องการตั้งแต่ต้น หากการออกเดทที่ผ่าน ๆ มา เต็มไปด้วยสัญญาณที่ไม่ชัดเจน หรือปล่อยให้ความสัมพันธ์ดำเนินไปเรื่อย ๆ อย่างไม่มีจุดหมาย เทรนด์การออกเดทยุคนี้กำลังเปลี่ยนไป เมื่อคนโสดเริ่มโบกมือลาความสัมพันธ์ที่ต้องคาดเดา สู่ความชัดเจนตั้งแต่โมเมนต์แรก
พลอย รณัสถ์ ศรีรุ่งเรืองเดชา Country Director, Tinder Thailand กล่าวว่า “เรากำลังเห็นคนโสดไทยเลือกที่จะแสดงออกถึงความชัดเจนตั้งแต่ต้น ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการเชื่อมต่อ หรือเป้าหมายความสัมพันธ์ แนวคิดนี้สะท้อนผ่านเทรนด์ความชัดเจน (Clear-Coding) โดยเผยมุมมองสัญญาณที่คลุมเครือสู่การบอกเล่าความต้องการของตัวเองอย่างตรงไปตรงมา ปัจจุบันคนโสดเผยว่าการเปิดเผยความตั้งใจตั้งแต่แรกไม่ได้ทำให้ช่วงเวลาการออกเดทตื่นเต้นน้อยลง แต่กลับทำให้การเชื่อมต่อมีความหมายมากขึ้นกับคนที่มีเป้าหมายและค่านิยมในทิศทางเดียวกัน”
วัฒนธรรมการออกเดทที่อาจเต็มไปด้วยสัญญาณชวนงงหรือการสื่อสารแบบอ้อม ๆ มาโดยตลอด การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจน เมื่อ Gen Z ไทย ได้เริ่มนิยามรูปแบบความสัมพันธ์ตั้งแต่ก้าวแรกผ่านโปรไฟล์บนแอพออกเดท เพื่อเช็กเคมีความเข้ากันหรือดึงดูดใครสักคนที่มี Vibe เดียวกัน
ทั้งหมดนี้เป็นการแสดงออกที่เป็น Green Flag หรือเอนเนอร์จี้ไทป์โกลเด้น ซึ่งจะช่วยให้การออกเดทกลายเป็นเรื่องที่ซับซ้อนน้อยลง
เมื่อการออกเดทมีจุดมุ่งหมายมากยิ่งขึ้น สิ่งที่ชัดเจนคือ การสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาตั้งแต่แรกไม่ใช่ทางเลือกอีกต่อไป แต่ได้กลายเป็นกุญแจสำคัญของการออกเดท