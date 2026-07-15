มิโด อวดโฉมคอลเลคชั่นใหม่ มัลติฟอร์ท ทีวี 28 ควอตซ์ เรือนเวลาดีไซน์หรูสำหรับสตรี

“มิโด” (MIDO) อวดโฉมคอลเลกชั่นใหม่ “มัลติฟอร์ท ทีวี 28 ควอตซ์” (Multifort TV 28 Quartz) เรือนเวลาดีไซน์โก้หรูสำหรับสุภาพสตรีบนขนาด 28 มม. โดดเด่นด้วยตัวเรือนสีโรสโกลด์ และหน้าปัดสีน้ำตาลช็อกโกแลต ที่ถ่ายทอดลงบนดีไซน์ทรงทีวีอันเป็นเอกลักษณ์ได้อย่างลงตัว
สำหรับสุภาพสตรีเรือนเวลาถือเป็นอีกหนึ่งแอคเซสซอรี่ชิ้นสำคัญที่ช่วยเติมเต็มการแต่งกายในทุกโอกาส ด้วยเสน่ห์ของงานออกแบบที่สามารถยกระดับลุคได้อย่างเรียบหรู และสามารถสวมใส่ได้อย่างลงตัวตั้งแต่ช่วงเวลากลางวันจวบจนกระทั่งยามค่ำคืน โดยล่าสุดแบรนด์นาฬิกา Swiss made ชื่อดังอย่าง มิโด (MIDO) ได้เผยโฉมเรือนเวลาเอาใจเหล่าสุภาพสตรี ในคอลเลกชั่น มัลติฟอร์ท ทีวี 28 ควอตซ์ (Multifort TV 28 Quartz) ที่นำดีไซน์หน้าปัดรูปทรงทีวีอันเป็นเอกลักษณ์มาตีความใหม่บนขนาด 28 มม. โดดเด่นด้วยตัวเรือนสีโรสโกลด์ที่จับคู่มากับหน้าปัดสีน้ำตาลช็อกโกแลต และประดับเพชรที่ตำแหน่งบอกเวลา พร้อมเติมเต็มความมั่นใจให้กับผู้สวมใส่ได้อย่างน่าจดจำ
มิโด (MIDO) แบรนด์นาฬิกาที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 100 ปี นับตั้งแต่ จอร์จ แชแรน (GEORGES SCHAEREN) เริ่มก่อตั้งบริษัท MIDO G.SCHAEREN & CO. AG ขึ้นที่เมืองโซโลธูร์น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ตั้งแต่ ค.ศ. 1918 ภายใต้ปรัชญาของการสร้างสรรค์แบรนด์ให้อยู่เหนือกาลเวลาด้วยแนวคิดการออกแบบที่ร่วมสมัย ผ่านการคัดเลือกวัสดุคุณภาพเยี่ยมที่มีความหรูหรา ทนทาน และยังคงไว้ซึ่งฟังก์ชันการใช้งานที่ครบถ้วน
สำหรับ มัลติฟอร์ท ทีวี 28 ควอตซ์ (Multifort TV 28 Quartz) ถ่ายทอดเอกลักษณ์ของตัวเรือนทรงทีวีอันเป็นซิกเนเจอร์ของคอลเลกชั่นนี้ ผ่านการตีความใหม่ในสัดส่วนที่กะทัดรัดยิ่งขึ้น ด้วยหน้าปัดขนาด 28 มม. ที่เหมาะสำหรับผู้มีข้อมือขนาดเล็ก จับคู่กับตัวเรือนสแตนเลสสตีลเคลือบ PVD สีโรสโกลด์ ตกแต่งพื้นผิวแบบขัดซาตินสลับขัดเงา ผสานความสง่างามเข้ากับเส้นสายอันโฉบเฉี่ยว มาพร้อมหน้าปัดสีน้ำตาลช็อกโกแลตแบบขัดซาตินเคลือบแล็กเกอร์ มอบมิติของสีสันอันลุ่มลึก และประดับเพชร 3 เม็ดบริเวณตำแหน่งบอกเวลา 12, 3 และ 9 นาฬิกา ขณะที่ช่องแสดงวันที่ทรงกลม ณ ตำแหน่ง 6 นาฬิกา ได้รับการตกแต่งด้วยกรอบโลหะสีโรสโกลด์ขัดเงา รวมถึงขอบแสดงนาที (Flange) สีขาว เพื่อการอ่านเวลาที่แม่นยำและชัดเจนยิ่งขึ้น เติมเต็มรายละเอียดด้วยเข็มชั่วโมงและเข็มนาทีแบบเจียระไนเหลี่ยมเพชร และเคลือบสารเรืองแสงซูเปอร์ลูมิโนวา (Super-LumiNova®) เพื่อการมองเห็นที่ชัดเจนแม้ในสภาวะแสงน้อย จับคู่กับเข็มวินาทีขนาดใหญ่ที่ผ่านการเจียระไนอย่างประณีต พร้อมจุดบอกตำแหน่งบริเวณ 12 นาฬิกา สะท้อนความพิถีพิถันในทุกรายละเอียดตามแบบฉบับของ มิโด (MIDO)
นอกเหนือจากงานออกแบบอันโดดเด่น มัลติฟอร์ท ทีวี 28 ควอตซ์ (Multifort TV 28 Quartz) ยังได้รับการพัฒนาให้ตอบโจทย์การสวมใส่ในชีวิตประจำวัน ด้วยกลไกควอตซ์ที่มอบความเที่ยงตรงและเชื่อถือได้ พร้อมกระจกคริสตัลแซฟไฟร์เคลือบสารกันแสงสะท้อน เพื่อการมองเห็นที่คมชัดในทุกสภาพแสง ฝาหลังสลักหมายเลขประจำเรือน เพิ่มความพิเศษให้กับเรือนเวลาแต่ละเรือน และรองรับการกันน้ำได้ถึง 50 เมตร ตัวเรือนมาพร้อมตัวล็อกแบบพับที่มีปุ่มกดและสลักโลโก้ MIDO อย่างประณีต อีกทั้งยังมีระบบเปลี่ยนสายแบบรวดเร็วช่วยให้ผู้สวมใส่ปรับเปลี่ยนลุคได้อย่างสะดวก เพื่อให้เข้ากับทุกสไตล์และทุกโอกาส
นอกจากนี้ มิโด (MIDO) ยังได้แนะนำเคล็ดลับการเลือกเรือนเวลาสำหรับผู้หญิงยุคใหม่ ด้วยการเลือกนาฬิกาที่สามารถสวมใส่ได้อย่างลงตัวตั้งแต่ช่วงกลางวันจวบจนกระทั่งยามค่ำคืน (Day to Night) โดยเริ่มจากการเลือกขนาดหน้าปัดให้เหมาะกับข้อมือ ซึ่งสำหรับผู้ที่มีข้อมือขนาดเล็ก หน้าปัดขนาด 28 มม. ถือเป็นสัดส่วนที่ช่วยขับให้ข้อมือดูเรียวสวยและสวมใส่ได้อย่างสมดุล ขณะที่โทนสีโรสโกลด์จับคู่กับหน้าปัดสีน้ำตาลช็อกโกแลต มอบความโก้หรูร่วมสมัย พร้อมเส้นสายอันโฉบเฉี่ยว จึงสามารถแมทช์ได้อย่างลงตัวกับหลากหลายลุค ไม่ว่าจะเป็นลุคทำงาน ลุคสมาร์ทแคชชวล หรือโอกาสพิเศษในช่วงค่ำคืน อีกทั้งรายละเอียดการประดับเพชรบนหน้าปัดยังช่วยเพิ่มความประณีต ทำให้เรือนเวลากลายเป็นสิ่งที่ช่วยเติมเต็มทุกลุคได้อย่างสง่างาม
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