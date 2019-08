สปีดมาสเตอร์ เลิฟเวอร์ ฉลอง 50 ปี พิชิตดวงจันทร์

ย้อนเวลาไปดื่มด่ำกับเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ กับวินาทีที่สองนักบินอวกาศจากโครงการอพอลโล 11 ประทับรอยเท้าลงบนพื้นผิวดวงจันทร์ได้สำเร็จ ทิพาณัท เลณบุรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะ สวอท์ช กรุ๊ป เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) และ ผจก.ผลิตภัณฑ์ โอเมก้า สุดยอดแบรนด์นาฬิกาหรูระดับโลกสัญชาติสวิส จัดงาน “GOLDEN MOMENTS” เอ็กซ์คลูซีฟ ปาร์ตี้ เฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปีแห่งความสำเร็จให้กับภารกิจพิชิตดวงจันทร์ โดยมีเหล่าเซเลบริตี้ ตบเท้าร่วมงานอย่างคับคั่ง อาทิ อัญชิสา วัชรพล, พิมพ์เลิศ-จารุจิต ใบหยก, ชัย บูลกุล, วีกฤษฏิ์ พลาฤทธิ์, มล.กอกฤษต กฤดากร, ธารณ ลิปตพัลลภ ที่วัน แบงค็อก

บรรยากาศในงานตกแต่งด้วยมู้ดแอนด์โทนสีดำทอง บอกเล่าถึงหลากเหตุการณ์สำคัญของภารกิจอพอลโล 11 ไว้อย่างครบครัน มาพร้อมนักบินอวกาศทองคำ โมเดลพิเศษที่ออกแบบเพื่อเฉลิมฉลอง “GOLDEN MOMENTS” ปีนี้โดยเฉพาะ

ความพิเศษในงานครั้งนี้ ได้วีรบุรุษแห่งองค์การนาซา เทอร์รี่ เวิรตส์ นักบินอวกาศผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของมิชชั่นสุดหฤโหดมานับไม่ถ้วน และเกรกอรี่ คิสลิ่ง หัวหน้าฝ่ายผลิตภัณฑ์ โอเมก้า สวิตเซอร์แลนด์ มาบอกเล่าถึงความสำคัญของนาฬิกาโอเมก้า ว่าทำไมเรือนเวลาที่เปี่ยมด้วยความแม่นยำสูงสุดอย่าง สปีดมาสเตอร์ จึงเป็นที่ไว้วางใจของทุกคนในโครงการสำรวจอวกาศ

และเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปีให้กับความสำเร็จของภารกิจสำรวจดวงจันทร์ของโครงการอพอลโล 11 โอเมก้า จึงได้ผลิตเรือนเวลา โอเมก้า สปีดมาสเตอร์ อพอลโล 11 ลิมิเต็ด อิดิชั่น ออกมาถึง 2 เวอร์ชั่น โดยเปิดตัวอย่างเป็นทางการครั้งแรกในประเทศไทย ประกอบด้วย “โอเมก้า สปีดมาสเตอร์ อพอลโล 11 ลิมิเต็ด อิดิชั่น” ราคา 1,202,000 บาท ความพิเศษของนาฬิกาเรือนนี้อยู่ที่วงแหวนด้านในของฝาหลังฝั่งซ้าย ได้ฝัง “อุกกาบาตดวงจันทร์” ไว้ ผลิตจำกัดเพียง 1,014 เรือนเท่านั้น

เวอร์ชั่นที่ 2 “โอเมก้า สปีดมาสเตอร์ อพอลโล 11 ลิมิเต็ด อิดิชั่น” ราคา 335,000 บาท ที่มีพื้นหน้าปัดสีเทาดำที่แฝงไปด้วยดีเทลที่น่าสนใจ ซึ่งรังสรรค์จากมูนไชน์ โกลด์ 18 กะรัต ทั้งหมด อาทิ เลข 11 ที่ตำแหน่ง 11 นาฬิกา ที่สื่ออย่างตรงไปตรงมาถึงยานอพอลโล 11, ภาพแกะสลักด้วยเลเซอร์ของ “บัซ อัลดริน” ขณะไต่ลงจากยานอพอลโล 11 เพื่อลงมาเหยียบบนพื้นผิวดวงจันทร์ บนวงหน้าปัดย่อยที่ตำแหน่ง 9 นาฬิกา

และเมื่อพลิกไปส่วนของฝาหลัง ก็จะได้พบกับรอยเท้าของนักบินอวกาศซ่อนอยู่ใต้กระจกคริสตัลแซฟไฟร์ ซึ่งถูกแกะสลักไว้อย่างประณีตด้วยเลเซอร์บนพื้นสีดำที่จำลองรอยเท้าที่ประทับบนพื้นผิวของดวงจันทร์ได้อย่างสมจริง ตกแต่งเพิ่มเติมด้วยประโยคในตำนานของ “นีล อาร์มสตรอง” ที่ว่า “THAT”S ONE SMALL STEP FOR A MAN, ONE GIANT LEAP FOR MANKIND” ด้วยตัวอักษรชุบมูนไชน์ โกลด์ 18 กะรัต ผลิตจำกัดเพียง 6,969 เรือน

นวัตกรรมชั้นเลิศและประสบการณ์เหนือระดับ