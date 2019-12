ตั๊นร่ำไห้! สูญเสีย ‘คุณย่า’ สุดอาลัย คุณหญิงค่ายสิงห์ ‘ตื่นมายังนึกว่าฝันไป’

ตั๊นร่ำไห้! สูญเสีย ‘คุณย่า’ คุณหญิงค่ายสิงห์ ‘สุภัจฉรี ภิรมย์ภักดี’ สุดอาลัย ‘ตื่นมายังนึกว่าฝันไป’

นับเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของ ตั๊น-จิตภัสร์ กฤดากร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ ที่สูญเสีย “คุณย่า” คุณหญิงสุภัจฉรี ภิรมย์ภักดี อย่างไม่มีวันกลับ โดยตั๊นได้โพสต์อินสตาแกรมไว้อาลัยพร้อมรูปที่แสดงถึงความรักความผูกพันที่มีต่อคุณย่าว่า คิดถึงอ้อมกอดนี้จนแทบใจหาย ตื่นมายังนึกว่าฝันไป หลับให้สบายนะคะ คุณปู่คุณตาคุณยายรอคุณย่าอยู่ ทางนี้ตั๊นจะทำหน้าที่ของตั๊นให้ดีที่สุดค่ะ Missing you so much already, your passing was so sudden that I can barely comes to term with. You taught me to be so strong but yet today it is so hard to do when I am not ready to say goodbye. A part of you will remain in me forever RIP

และอีกโพสต์ ตั้น-จิตภัสร์ ได้โพสต์ว่า “คุณย่าเป็นคนเดียวที่รักและยอมรับตั๊นในสิ่งที่ตั๊นเป็น และไม่เคยต้องการให้ตั๊นต้องเปลี่ยนแปลงอะไรเลยแม้แต่น้อย เมื่อใดก็ตามที่ตั๊นรู้สึกแย่ คุณย่าจะอยู่กับตั๊นเสมอและให้ตั๊นได้พิงไหล่ร้องไห้ ทำไมคุณย่าต้องจากไปเร็วอย่างนี้ เพราะยังมีอะไรอีกมากมายที่ตั๊นอยากแบ่งปันกับคุณย่าขอบคุณที่รักและห่วงใยตั๊น สำหรับตั๊น คุณย่าจะอยู่กับตั๊นตลอดไป”

ทั้งนี้ คุณหญิงสุภัจฉรี ภิรมย์ภักดี จากไปในวัย 88 ปี เป็นภรรยาของ จำนงค์ ภิรมย์ภักดี ซึ่งล่วงลับไปแล้ว เกิดเดือนมกราคม พ.ศ. 2474 เป็นบุตรของ พิศาล-วิไล รัตตกุล ครอบครัวคนไทยเชื้อสายจีน ที่บรรพบุรุษอพยพมาประเทศไทย ตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ สมรสกับ จำนงค์ ภิรมย์ภักดี ทายาทพระยาภิรมย์ภักดี (บุญรอด เศรษฐบุตร) ผู้ให้กำเนิดเบียร์สิงห์และบริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด มีบุตร-ธิดา 3 คน จุตินันท์ ภิรมย์ภักดี จีรานุช ภิรมย์ภักดี และจุไรรัตน์ ดิศกุล ณ อยุธยา

ทั้งนี้ กำหนดสวดพระอภิธรรม วันที่ 25-29 ธันวาคม ที่บ้านซอยเอกมัย (สุขุมวิท 63) กรุงเทพฯ