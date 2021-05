สุดจับใจ! ‘มิสยูนิเวิร์สเมียนมา’ ชุดประจำชาติจริงหาย สวมชุดใหม่สู้ยิบตา ชูป้าย Pray for Myanmar (คลิป)

ในที่สุดก็ถึงเวลาที่รอคอย กองประกวดมิสยูนิเวิร์ส ได้จัดการประกวดรอบชุดประจำชาติ ซึ่งนับว่าเป็นการปรากฏกายบนเวทีมิสยูนิเวิร์ส 2020 (ครั้งที่69) ครั้งแรกของสาวงามผู้เข้าประกวดทั้ง 74 คน เพื่อเฟ้นหานางงามจักรวาลคนใหม่ และรางวัลชุดประจำชาติยอดเยี่ยม ณ เซมิโนล ฮาร์ดร็อค โฮเทลแอนด์คาสิโน ฮอลลีวู้ด รัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา ซึ่งสามารถรับชมได้ผ่านทางยูทูปทางการของกองประกวดมิสยูนิเวิร์ส

สำหรับตัวแทนของไทยอย่าง อแมนด้า ออบดัม มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2020 ก็ได้พาชุด “ไตรรงค์อนงค์นาถสุพรรณมัจฉา” หรือ “ชุดปลากัดไทย” แหวกว่ายกลางเวทีมิสยูนิเวิร์สได้อย่างสุดปังและทรงพลัง ร่วมประชันกับนางงามทั่วโลก

อ่าน : ทรงพลัง! ‘รอบชุดประจำชาติ’ มิสยูนิเวิร์ส 2020 จัดเต็มประเด็นสังคม ‘เมียนมา-สิงคโปร์’ สุดอิมแพค

และเรียกเสียงฮือฮาไปทั่วโลก กับชุดประจำชาติของ “ธูซาร์ วินท์ ลวิน” มิสยูนิเวิร์สเมียนมา ได้เผยโฉมชุดประจำชาติที่ทำขึ้นใหม่อย่างเรียบง่าย เพราะชุดประจำชาติที่จะใส่ขึ้นประกวดได้หายไปกับกระเป๋าขณะเดินทางมาประกวดที่สหรัฐอเมริกา

กระนั้นก็ไม่เป็นอุปสรรคที่ทำให้เธอสื่อสารกับคนทั้งโลกได้รับรู้ถึงสถานการณ์ในเมียนมา โดยเมื่อเดินไปถึงกลางเวที “ธูซาร์ วินท์ ลวิน” ได้ชูป้ายสีขาวที่ปรากฎคำบนป้ายว่า “Pray for Myanmar”

Powerful costume from Myanmar!

Don't forget to vote for your favorite costume at https://t.co/isjijntrRM. Voting closes at 11:59 pm on 5/15. pic.twitter.com/EWCq2fM9CD

— Miss Universe (@MissUniverse) May 14, 2021