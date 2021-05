สารทรงพลัง ‘เมียนมา’ คว้าชุดประจำชาติยอดเยี่ยม เวทีมิสยูนิเวิร์ส 2020 

ในที่สุดก็ถึงเวลาที่แฟนนางงามรอคอย กับวินาทีรู้ “คนมง” ได้ครองตำแหน่งมิสยูนิเวิร์ส 2020 หรือนางงามจักรวาลคนล่าสุด

เมื่อเวลา 07.00 น. วันที่ 17 พฤษภาคม ตามเวลาประเทศไทย กองประกวดมิสยูนิเวิร์ส 2020 (ครั้งที่ 69) จัดการประกวดรอบตัดสิน ในการประชันโฉมเฟ้นหามิสยูนิเวิร์สคนใหม่ ซึ่งมีสาวงามเข้าร่วมเข้าการประกวดทั้งหมด 74 ประเทศจากทั่วโลก ณ เซมิโนล ฮาร์ดร็อค โฮเทลแอนด์คาสิโน ฮอลลีวู้ด รัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา

โดยมี ‘อแมนด้า ออบดัม’ มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2020 ตัวแทนสายสะพาย “ไทยแลนด์” เข้าร่วมประกวดในครั้งนี้ด้วย ซึ่ง อแมนด้า เป็นหนึ่งในโผตัวเก็งที่จะคว้ามงกุฎนางงามจักรวาล จากกูรูนางงามทั้งชาวไทยและต่างประเทศด้วย

โดยผู้ผ่านเข้ารอบ 21 คน ได้แก่ โคลอมเบีย, เปรู, ออสเตรเลีย, ฝรั่งเศส, เมียนมา, จาเมกา, เม็กซิโก, สาธารณรัฐโดมินิกัน, สหรัฐอเมริกา, อินโดนีเซีย, อาร์เจนตินา, อินเดีย , กือราเซา, ปวยร์โตรีโก, ฟิลิปปินส์, บราซิล, สหราชอาณาจักร, นิการากัว, ไทยแลนด์, คอสตาริกา และเวียดนาม

ทั้งนี้ อแมนด้า ได้รับการประกาศชื่อเป็นคนที่ 19 ทำเอาแฟนๆ ที่ส่งใจเชียร์ลุ้นกันสุดตัวทีเดียว

จากนั้น สาวงามทั้ง 21 คน ออกมาอวดหุ่นแซ่บในชุดว่ายน้ำสีสันสดใส

และก็ถึงวินาทีระทึกอีกครั้ง พิธีกรประกาศผู้เข้ารอบ 10 คนสุดท้าย โดยประเทศที่ผ่านเข้ารอบ ดังนี้ จาเมกา, สาธารณรัฐโดมินิกัน, อินเดีย, เปรู, ออสเตรเลีย, ปวยร์โตรีโก, ไทยแลนด์, เม็กซิโก, คอสตาริกา, บราซิล

จากนั้น พิธีกรประกาศ “รางวัลชุดประจำชาติยอดเยี่ยม” ตกเป็นของ ประเทศเมียนมา ที่แม้ชุดประจำชาติจริงจะหายไปพร้อมกับการเดินทาง ทำให้เธอต้องเผยโฉมในชุดประจำชาติจำเป็นที่ชาวเมียนมาในอเมริการ่วมกันหามาให้ โดยเป็นชุดที่ อองซาน ซูจี เคยสวมใส่ด้วย และบนเวทีเธอได้ส่งเสียงไปทั่วโลกด้วยการชูป้าย Pray for Myanmar สร้างความประทับใจไปทั่วโลก

This year's National Costume winner is…Myanmar! #MISSUNIVERSE is LIVE on @FYI from @hardrockholly in #HollywoodFL pic.twitter.com/vsxTchAMVN

— Miss Universe (@MissUniverse) May 17, 2021