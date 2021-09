สวยโปรไฟล์ดี! ‘เนท’ ลูกสาว ‘แน่งน้อย’ เข้ารอบมิสยูฯ 63 คน ที่ชาวเน็ตอยากฟังความเห็นการเมืองมากที่สุด

เวทีประกวดนางงามระดับประเทศ “มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2021” ปีนี้เริ่มต้นด้วยการประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบ 63 คนสุดท้าย ที่แตกต่างไปจากปีก่อนๆ เพราะกองประกวดฯ เปลี่ยนรูปแบบการประกาศผลโดยวิดีโอคอลไปแจ้งผลทีละคนแบบเรียลไทม์ ทำให้ผู้ชมได้เห็นถึงปฏิกิริยาของเหล่าสาวงามอย่างใกล้ชิด

ทั้งนี้ หนึ่งในผู้ผ่านเข้ารอบ 63 คนสุดท้าย ซึ่งเป็นผู้สมัครที่ ปุ้ย ปิยาภรณ์ หัวเรือใหญ่ทีพีเอ็น โกลบอล สุ่มจับซองประกาศได้รับการแจ้งผ่านเข้ารอบคนแรก คือ เนท – ศิตานันท์ อัศวกิตติกร อายุ 27 ปี ปัจจุบันเป็นแอร์โฮสเตส การบินไทย อดีตนักกีฬาลีลาศทีมชาติไทย ประเภทลาตินอเมริกัน จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ โดยเธอตื่นเต้นมากเมื่อรู้ว่าผ่านเข้ารอบทั้งยังอยู่ระหว่างการเตรียมการสอนออนไลน์

เนท ศิตานันท์ เผยความรู้สึกว่า จริงๆ มี 2 ความรู้สึก เพื่อนๆ ค่อนข้างจะฉีดยาเยอะมาก บอกว่ายังไงก็ติด แต่อีกใจหนึ่งก็รู้สึกกดดัน เพราะผู้สมัครรายอื่นก็สวยและมีความสามารถมาก เนทรู้ตัวว่าตัวเองน่าจะสูงน้อยที่สุดในผู้เข้าประกวด แต่ว่าจริงๆแล้วความสูงเป็นปัจจัยหนึ่งที่อยากจะเข้ามาประกวด เพราะรู้สึกว่าเราอยากจะสนับสนุนให้ทุกคนมั่นใจ และสนับสนุนความแตกต่างซึ่งไม่ใช่แค่กรอบมาตรฐานด้านความสวย แต่รวมถึงทางความคิด และด้านอื่นๆด้วย

เรียกว่า เป็นการประกาศผลที่เป็นที่จับตาของเหล่าแฟนนางงามเป็นจำนวนมาก และยิ่งเป็นที่สนใจยิ่งขึ้นไปอีก

เมื่อมีผู้ใช้งานทวิตเตอร์รายหนึ่งเปิดเผยว่า เนท ศิตานันท์ เป็นลูกสาวของ “แน่งน้อย อัศวกิตติกร” ซึ่งเคยมีประเด็นดราม่าเรื่องการฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็ม 3 และแจ้งความหลานของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ รวมถึงล่าสุดแจ้งจับ เยาวชนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ใน จ.พิษณุโลก

ซึ่งหลังจากที่ทวิตดังกล่าวเผยแพร่ออกไปมีคนให้ความสนใจจำนวนมาก โดยเฉพาะเรื่องความคิดเห็นทางการเมืองของศิตานันท์กับผู้เป็นแม่ รวมถึงมีการขุดเอาสเตตัสเฟซบุ๊กเก่าๆ ที่เนท ศิตานันท์เคยโพสต์มากล่าวถึง ตลอดจนระบุว่า ศิตานันท์ เป็นผู้สมัครที่อยากฟังคำตอบในรอบออดิชั่นคีย์เวิร์ดเกี่ยวกับ “การเมือง” มากที่สุด

โดยล่าสุด ศิตานันท์ ได้โพสต์เฟซบุ๊กถึงกระแสดังกล่าวว่า “ขอบคุณทุกความสนใจนะคะ พร้อมตอบทุกคำถามโดยเฉพาะมุมมองการเมืองค่ะ แต่ตอนนี้คงไม่ได้ไปไล่ตอบทีละคน…ขอบคุณคนที่ไปพยายามคอมเม้นแก้ต่างให้ด้วยนะคะ”

นอกจากนี้ เธอยังโพสต์อีกว่า “เมื่อแม่มาบ่นว่า คนแคปรูปที่ติดเทรนด์ทวิตส่งไปให้เต็มเลย…I believe Miss Universe is looking for someone who represents “universal values” not just Thai.. (ฉันเชื่อมั่นว่ามิสยูนิเวิร์สจะมองหาผู้ที่สะท้อนคุณค่าในระดับสากล ไม่ใช่แค่ไทย)”

ที่มา : Net Nneett