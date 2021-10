นิทรรศการผ้าบาติกออนไลน์ เนื่องใน “วันปิยมหาราช”

ในโอกาสวันปิยมหาราช หรือวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) 23 ตุลาคม พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ จัดกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดทั้งเดือนตุลาคม โดยมีไฮไลท์ที่งานเปิดนิทรรศการ “ผ้าบาติกในพระปิยมหาราช: สายสัมพันธ์สยามและชวา” (QSMT Online Tour: The Third Batik Rotation) ซึ่งมีการเปลี่ยนวัตถุจัดแสดงใหม่เป็นครั้งที่ 3 ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับวิถีปกติใหม่ของการท่องเที่ยวและการใช้ชีวิต เนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 กิจกรรมทั้งหมดจะจัดในรูปแบบออนไลน์ ดังนี้

วันพุธที่ 20 ตุลาคม ติดตามเบื้องหลังเบื้องลึกการติดตั้งวัตถุจัดแสดงรอบที่ 3 ของนิทรรศการผ้าบาติกในพระปิยมหาราช : สายสัมพันธ์สยามและชวา พร้อมสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการทำงาน เพื่อให้ผู้ชมได้ทราบถึงขั้นตอนและรายละเอียดในการติดตั้งนิทรรศการว่ามีขั้นตอนอย่างไรบ้าง

วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม เปิดช็อปให้ซื้อสินค้าออนไลน์ ในกิจกรรม Shop from Home with QSMT: New Batik Collection สินค้าคอลเลกชันใหม่จากนิทรรศการผ้าบาติกในพระปิยมหาราช: สายสัมพันธ์สยามและชวา และโปรโมชันเมื่อซื้อสินค้าบาติกจากคอลเลกชันเก่าและคอลเลกชันใหม่รวมกัน พร้อมมอบส่วนส่วนลด 5% ในระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรม โดยจัดจำหน่ายผ่านการถ่ายทอดสด (Live) ทางเฟซบุ๊ก Queen Sirikit Museum of Textiles ของพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ

ติดตามกิจกรรม “ผ้าบาติกในพระปิยมหาราช: สายสัมพันธ์สยามและชวา” ในรูปแบบออนไลน์ ได้ตลอดเดือนตุลาคมนี้ได้ทางเฟซบุ๊ก www.facebook.com/qsmtthailand