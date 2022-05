เจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ “ติดของใช้ส่วนตัว” ถึงขนาด ขนที่นอน ฝารองชักโครก ไปด้วยเวลาเดินทาง

คอลัมน์ World Update

หลายคน รู้สึกคุ้นเคย และสบายใจกับการใช้ ‘ของใช้ส่วนตัว’ ดูเหมือนเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ ‘ว่าที่คิงแห่งอังกฤษ’ คงเป็นหนึ่งในนั้น หากดูจากเนื้อหาจากคำบอกเล่าของ ผู้ถวายงานรับใช้ใกล้ชิด ที่ปรากฏในหนังสือเดอะ พาเลซ เปเปอร์ส์ : อินไซด์ เดอะ เฮาส์ ออฟ วินด์เซอร์ -เดอะ ทรูธ แอนด์ เดอะ เทอร์มอยล์ (The Palace Papers: Inside The House Of Windsor – The Truth And The Turmoil) ของ ทีนา บราวน์ นักเขียนชาวอังกฤษ ที่ออกวางจำหน่ายเมื่อวันที่ 26 เมษายน

ทีนา บราวน์ วัย 68 ปีเป็นนักเขียนที่ได้รับความไว้วางพระทัยจากเจ้าหญิงไดอานา อดีตพระชายาเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ ให้เขียนหนังสือเกี่ยวกับชีวิตของพระองค์ชื่อ The Diana Chronicles ออกวางขายเมื่อปี 2550

ในผลงานหนังสือเล่มล่าสุด บราวน์เขียนถึงนิสัยส่วนพระองค์ของเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ว่า ทุกครั้งที่เดินทางไปค้างแรมที่อื่น แม้แต่ค้างแรมที่บ้านของพระสหาย เจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ จะรับสั่งให้ผู้รับใช้ใกล้ชิดจัดเตรียม กระดาษชำระ Kleenex Velvet แบบ super soft ฝารองที่นั่งชักโครก เบาะนอนออร์โธปิดิกส์ และรูปภาพวิวทิวทัศน์ของสกอตแลนด์ 2 รูปใส่ลงกระเป๋าเดินทางไปด้วย

“เมื่อเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์เดินทางไปพักที่บ้านชนบทของพระสหายคนใดก็ตาม จะมีรถบรรทุกขนของไปถึงที่นั่นล่วงหน้า 1 วัน เพื่อขนเบาะที่นอน เฟอร์นิเจอร์ หรือแม้แต่รูปภาพซึ่ง ไมเคิล ฟอว์เซ็ตต์ ผู้รับใช้ใกล้ชิดที่เปรียบเหมือนมือขวาของพระองค์ จะต้องตรวจดูจนมั่นใจว่ารูปภาพนั้นๆถูกแขวน แทนที่สมบัติของเจ้าของบ้านในห้องนอนที่จัดเตรียมไว้สำหรับเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์”

บราวน์ เล่าว่า ไมเคิล ฟอว์เซ็ตต์ ตอนยังถวายงานรับใช้เจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ เขาคือคนที่ บีบยาสีฟันใส่แปรงสีฟันถวายแด่เจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ พระโอรสองค์โต ในสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งอังกฤษ

แม้แต่เรื่องเมนูอาหาร บราวน์เล่าว่า พระบิดาของเจ้าชายวิลเลียม เจ้าชายแฮร์รี ต้องสั่งล่วงหน้าก่อนเดินทางว่า แต่ละมื้อจะทรงรับประทานอะไรบ้าง ต่างจากสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ที่ทรงเสวยพระกระยาหาร ตามที่เสิร์ฟในวันนั้น

บราวน์ เขียนเล่ามีบางครั้งที่เจ้าฟ้าชายชาร์ลส์เดินทางถึงสถานที่เสวยอาหารค่ำ โดยมีทหารองครักษ์อยู่ที่นั่นเพื่อเตรียมผสมมาร์ตินีไว้ล่วงหน้า แล้วส่งต่อให้บัตเลอร์ นำไปรินใส่แก้วน้ำเสวยส่วนพระองค์ เพื่อเสิร์ฟถวายเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์

ในหนังสือเดอะ พาเลซ เปเปอร์ส์ : อินไซด์ เดอะ เฮาส์ ออฟ วินด์เซอร์ -เดอะ ทรูธ แอนด์ เดอะ เทอร์มอยล์ เล่าด้วยว่า ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ กับ เจ้าชายแฮร์รี พระโอรสองค์เล็กมีความตึงเครียดมาระยะหนึ่งแล้ว ทั้งสองพระองค์ติดต่อ สื่อสารกันส่วนใหญ่ผ่านทางเจ้าหน้าที่ส่วนพระองค์ของแต่ละฝ่าย

บราวน์ ยังเล่าถึงข้อความสนทนาระหว่างพระบิดา พระโอรสที่ดูเย็นชา เช่นการสนทนาถึงของขวัญครบรอบวันประสูติ 30 ปีของเจ้าชายแฮร์รี ที่เจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ ถามพระโอรสว่า อยากได้เสื้อสูทสำหรับ

ดินเนอร์อีกตัวไหม? เจ้าชายแฮร์รี ตอบสั้นๆว่า โอเค