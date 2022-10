อิงฟ้า เผยความรู้สึกแรก ขอบคุณทุกกำลังใจ ขอโทษที่เอามงแรก ‘มิสแกรนด์ฯ’ กลับบ้านไม่ได้

จบลงไปแล้วสำหรับเวทีการประกวด มิสแกรนด์อินเตอร์เนชันแนล 2022 รอบตัดสิน ฉลองครบรอบ 10 ปี We Are Grand The One and Only เมื่อค่ำคืนวันที่ 25 ตุลาคม จัดขึ้น ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย

โดย “อิสเบลล่า เมนิน” มิสแกรนด์บราซิล คว้ามงกุฎมิสแกรนด์อินเตอร์เนชันแนล 2022 ไปครอบครองได้สำเร็จ

อิสเบลล่า เมนิน ควีนคนที่ 10 แห่งครอบครัวแกรนด์ โชว์กึ๋นตอบคำถามรอบ 5 คนสุดท้ายได้อย่างยอดเยี่ยม กับคำถามที่ว่า ในปัจจุบันเกิดสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนซึ่งประธานาธิบดีของรัสเซียได้สั่งให้มีการรุกรานยูเครน สังหารผู้คนมากมาย และทำลายสถาปัตยกรรม รวมถึงสร้างความไม่มีเสถียรภาพให้กับอนาคต ถ้าคุณมีโอกาสจะส่งข้อความถึงประธานาธิบดีปูตินคุณจะพูดอะไรเขาในเวลา 1 นาที

อิสเบลล่า เมนิน ตอบว่า ฉันจะบอกกับประธานาธิบดีปูตินว่าเขามีประวัติศาสตร์ที่ร่วมกับยูเครนมานานหลายปี รวมถึงอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญ นั่นคือ Faith เดียวกันในฐานะมนุษย์ สงครามทำให้เกิดความเจ็บปวด คุณต้องเริ่มคิดได้แล้วว่าคุณสามารถทำอะไร แม้ว่าจะเป็นสิ่งเล็กๆ ก็ตามที่จะทำงานร่วมกันผ่านการทูตและการสร้างความเข้าใจ เพราะการอยู่ร่วมกันสามารถสร้างความขัดแย้งและความเจ็บปวดได้ แต่พวกเราสามารถก้าวข้ามผ่านความรุนแรงและการปะทะกันได้

สำหรับตัวแทนประเทศไทยอย่าง อิงฟ้า วราหะ ก็ทำผลงานได้น่าประทับใจ คว้าตำแหน่งรองอันดับ 1 กลับบ้าน ทั้งยังตอบคำถามรอบ 5 คนสุดท้าย ได้อย่างจับใจนางงาม

อิงฟ้ากล่าวว่า ถึงประธานาธิบดีปูติน ทำไมคุณถึงทำอย่างนั้น ทุกคนในโลกนี้สมควรได้รับสันติภาพ ความรัก และความเคารพ หยุดสงคราม หยุดความรุนแรง ในห้องนี้ใครเห็นด้วยกับฉันบ้าง หยุดสิ่งเลวร้าย คุณสามารถสร้างความรักและสิ่งที่ดีกับโลกนี้ได้

หลังประกาศรางวัลทั้งหมด “อิงฟ้า” เปิดเผยทางเฟซบุ๊ก Engfa Waraha ระบุว่า เต็มที่ที่สุดแล้ว ขอบคุณทุกกำลังใจ ขอโทษที่เอามงแรกกลับบ้านเราไม่ได้ แต่ภูมิใจในผลงานที่สุดแล้ว

สำหรับ “อิงฟ้า วราหะ” ชื่อเล่น มุก, ฟ้า, อิงฟ้า เป็นนักร้อง หมอทำขวัญนาค นางงามชาวไทย เป็นที่รู้จักในฐานะผู้ชนะการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2022 และเป็นตัวแทนประเทศไทยในการประกวดมิสแกรนด์อินเตอร์เนชันแนล 2022 ซึ่งเธอเป็นผู้ชนะการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์คนที่ 10 นับตั้งแต่ที่มีจัดการประกวด

