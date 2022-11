สาวงามผู้เข้าประกวดมิสทิฟฟานี่ 2022 อวดโฉมชุดว่ายน้ำ สวยเฉี่ยวไม่ไหวแล้วแม่!

วันนี้ 17 พฤศจิกายน กองประกวดมิสทิฟฟานี่ Miss Tiffany 2022 The Original จัดการประกวดรอบชุดว่ายน้ำ “Tiffany’s Swimsuit Walk Through The Glam” ผู้เข้าประกวดทั้ง 31 คนอวดโฉมในชุดว่ายน้ำสวยงามจากแบรนด์ Coralist Swimwear ในการประกวดรอบชุดว่ายน้ำ “Tiffany’s Swimsuit Walk Through The Glam”

ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมของกองประกวดฯ เพื่อเฟ้นหาสุดยอดสาวงามทรานส์เจนเดอร์เพียงหนึ่งเดียวของไทยคนที่ 27 ที่จะตอกย้ำความเป็นที่สุดของ “ต้นแบบความงาม คุณค่าของตัวจริง” และได้ครอบครองมงกุฎอันทรงคุณค่าแห่งเวทีมิสทิฟฟานี่ซึ่งจัดมายาวนานกว่าสี่สิบปี

และผู้ชนะรางวัล “Best in Swimsuit” ในปีนี้ ได้แก่ บุ๊ค ธีรชยา พิมพ์กิติเดช หมายเลข 1 ซึ่งสวยงาม โดดเด่น พกความมั่นใจมาเต็มร้อย เข้าตากรรมการอย่างเป็นเอกฉันท์ทั้งป้าตือ แม่ซินดี้ แม่ปอย แม่เกด เอสม่อน คุณนัท นิสามณี และคุณอรวรรณ และสามารถคว้ารางวัลไปครองได้สำเร็จ

ในปีนี้ กองประกวดฯ ได้จัดหนักจัดเต็มเข้มข้นทั้งการประกวดและกิจกรรมต่างๆ มากมาย โดยมีการประกวดรอบความสามารถพิเศษ วันที่ 19 พฤศจิกายน รอบพรีลิมินารี วันที่ 25 พฤศจิกายน และรอบไฟนอลในวันที่ 27 พฤศจิกายน ที่โรงละครทิฟฟานี่ โชว์ พัทยา

ทั้งนี้ รางวัล Best in Swimsuit ได้รับล อาทิ สายสะพาย รางวัลเงินสด 30,000 บาท เป็นต้น