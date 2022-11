สวยสมมง ‘กวาง อริสรา’ สาวอุบลฯ คว้ามิสทิฟฟานี่ 2022 การันตีความปังอีก 2 ตำแหน่ง

คว้ามงแล้ว! กวาง อริสรา การกล้า มิสทิฟฟานี่คนใหม่ล่าสุด เรียกเสียงกรี๊ดและฮือฮาทั้งฮอลล์ สุดยอดสาวงามทรานส์เจนเดอร์ ผู้ครอบครองมงกุฎอันทรงคุณค่าแห่งเวทีมิสทิฟฟานี่จากการประกวด “Miss Tiffany 2022 The Original” ตอกย้ำความเป็นที่สุดของ “ต้นแบบความงาม คุณค่าของตัวจริง” ผ่านการคัดเลือกอย่างเข้มข้นตลอดเดือนที่ผ่านมา มีศักยภาพอันโดดเด่น และชนะการประกวดในค่ำคืนที่ผ่านมา ณ โรงละครทิฟฟานี่โชว์ พัทยา

ทั้งนี้ กวาง อริสรา การกล้า อายุ 21 ปี เป็นชาวอุบลราชธานี จบหลักสูตรพนักงานผู้ช่วยการพยาบาล โรงเรียนวารีรักษ์การบริบาลอาชีพ ปัจจุบันหุ้นส่วนธุรกิจศัลยกรรมเสริมความงาม การันตีความปังด้วยตำแหน่ง Best of Tiffany’s Fashion Shoot และรางวัลขวัญใจช่างภาพ (Miss Photogenic) ด้วยความสวยสง่าส่องประกายบนเวที จึงได้รับคะแนนท่วมท้นจากกรรมการ

โดย มิสทิฟฟานี่ 2022 ได้รับ รถยนต์ MG ZS Limited 1.5 พร้อมประกันภัยชั้น 1 จากประตูน้ำโพลีคลีนิค โดยนายแพทย์เทพ เวชวิสิฐ, มงกุฎเพชรจาก God Diamonds, รางวัลเงินสด 300,000 บาท และรางวัลอีกมากมาย

รางวัลการประกวด “Miss Tiffany 2022 The Original”

• Miss Tiffany 2022 หมายเลข 26 กวาง อริสรา การกล้า

• รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง (First runner-up) หมายเลข 19 น้ำฟ้า ณพิชญา พิมพ์ปรุ

• รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง (Second runner-up) หมายเลข 7 เอิ๊ต ณัฐพัชร วัยชนะ

• รางวัลชุดราตรียอดเยี่ยม (Best in Evening Gown) หมายเลข 16 รถเบ้นซ์ ทิพสุดา สุขสวัสดิ์

• รางวัลชุดว่ายน้ำยอดเยี่ยม (Best in Swimsuit) หมายเลข 1 บุ๊ค ธีรชยา พิมพ์กิติเดช

• รางวัลขวัญใจช่างภาพ (Miss Photogenic) หมายเลข 26 กวาง อริสรา การกล้า

• รางวัลความสามารถพิเศษ (Best Talent) หมายเลข 23 ป๊อป เมษา เพ็ชรคราม

• รางวัล Miss Popular Vote หมายเลข 7 เอิ๊ต ณัฐพัชร วัยชนะ

• รางวัลนางงามมิตรภาพ (Miss Congeniality) หมายเลข 28 เพียว ธีรภัทร์ อิ่มรส

• รางวัล Miss Silky Skin by Asoke Skin Hospital หมายเลข 4 วี วิอัณณา ถาวรศักดิ์