ฮือฮาทั้งฮอลล์!! ฟังคำตอบมงลง ‘กานต์-ชนนิกานต์’ นางสาวไทย 2566

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม เวทีประกวดนางสาวไทย 2566 จัดการประกวดรอบตัดสิน (Final Competition) ณ แจ้งวัฒนะ ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ

ผลปรากฎว่า MT 09 ชนนิกานต์ สุพิทยาพร หรือ กานต์ จาก จ.เชียงใหม่ นางงามจากจังหวัดเชียงใหม่ คว้าตำแหน่ง “นางสาวไทย คนที่ 54” ประจำปี 2566 สวยสง่า ทรงพลัง และเฉลียวฉลาด (Sweet Strong Smart) ตรงคอนเซปต์ “The Ultimate Precious” หรือ “ที่สุดแห่งความล้ำค่า” พร้อมกันนี้ ยังคว้ารางวัลรางวัลขวัญใจช่างภาพสื่อมวลชน ไปครองด้วย

ทั้งนี้ นางสาวชนนิกานต์ กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดยคำตอบมงลงในรอบ 3 คนสุดท้าย ชนนิกานต์ ได้ตอบคำถามว่า อดีตประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา อย่างบารัค โอบามา เคยกล่าวไว้ว่า “หากเราให้ผู้หญิงเป็นผู้บริหารประเทศมากกว่านี้ สงครามอาจเกิดขึ้นน้อยลง” ในฐานที่คุณเป็นผู้หญิงและพลเมืองโลกคนหนึ่ง คุณเห็นด้วยกับคำกล่าวนี้หรือไม่ เพราะเหตุใด?

นางสาวไทย 2566 ตอบว่า การที่ได้มีผู้หญิงขึ้นมาเป็นผู้นำ มันไม่ได้ผิดแปลกเลย เราสามารถใช้ความอ่อนโยน การสื่อสารของเราสามารถช่วยให้ปัญหาทุกอย่างจบลงได้ เพียงแค่เราต้อง put the right man on the right job ผู้หญิงก็สามารถทำได้เหมือนกัน

เมื่อตอบคำถามเสร็จสิ้น เหล่ากองเชียร์ก็ต่างปรบมือและฮือฮาในคำตอบที่ตอบได้ตรงคำถาม และต่างตะโกนออกมาว่า เชียงใหม่ เชียงใหม่ สนั่นฮอลล์

