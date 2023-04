3 ศิลปินออทิสติก รังสรรค์ศิลปะสู่ผลิตภัณฑ์สุดปัง ฝีมือจึ้งจนได้คอลแล็บส์กับแบรนด์ดัง

ผลงาน “ศิลปะสุดสร้างสรรค์” ที่กำลังเห็นอยู่นี้ ไม่ใช่งานศิลปะของศิลปินดังแต่อย่างใด หากเป็น “ผลงาน” ของ “ศิลปินออทิสติก” ที่รังสรรค์ขึ้น ซึ่งแต่ละผลงานล้วนเต็มไปด้วยไอเดียสร้างสรรค์

Advertisment

เนื่องในวันตระหนักรู้ออทิสติกโลก วันที่ 2 เมษายนที่ผ่านมา ซึ่งกำหนดโดยองค์การสหประชาชาติ เพื่อรณรงค์ให้สังคมตระหนักและเห็นความสำคัญของโรคออทิสติก ให้เกิดความเข้าใจ เกิดการยอมรับ สร้างความเท่าเทียม และสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

“3 ศิลปินออทิสติก” ได้ร่วมรณรงค์ให้สังคมตระหนักและเห็นความสำคัญของโรคออทิสติก เพื่อให้เกิดความเข้าใจ เกิดการยอมรับ สร้างความเท่าเทียม และสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข ภายใต้การขับเคลื่อนของ “ART STORY” ธุรกิจเชิงสังคมของกลุ่มเด็กและบุคคลออทิสติกที่ร่วมกันรังสรรค์ผลงานจากจินตนาการและความรู้สึกสู่ผลิตภัณฑ์และงานแสดงที่สัมผัสได้ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง 5 ไม่ว่าจะเป็นภาพวาด ลายเส้น งานออกแบบ งานฝีมือ (รูปและสัมผัส) กาแฟ เบเกอรี่ (รสและกลิ่น) และดนตรีไทย (เสียง)

Advertisement

ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิออทิสติกไทย ที่พยายามเพิ่มและฝึกฝนทักษะให้เด็กพิเศษมีความชำนาญ เพื่อเตรียมความพร้อมให้พวกเขาสามารถเข้าสู่การประกอบอาชีพเพื่อการมีรายได้อย่างยั่งยืน สามารถช่วยเหลือตัวเองและครอบครัว

3 ศิลปินออทิสติก ได้เปิดมุมมองให้เห็นถึงความสามารถของบุคคลออทิสติกที่สร้างสรรค์จากจินตนาการผ่านภาพและลายเส้นผลงานศิลปะ สู่ผลิตภัณฑ์ที่จับต้องได้บนผลิตภัณฑ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ผลงานการทำการ์ดภาพวาดสีนี้ ให้กับ คาเฟ่ อเมซอน, ผลงานการออกแบบลายกระปุกออมสิน ให้ธนาคารออมสิน, การออกแบบปกให้กับนิตยสารบ้านและสวน, ผลงาน ดิจิทัล อาร์ต ที่พัฒนาภาพวาดบนเฟรมผ้าใบ ให้กลายมาเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลจำหน่ายในตลาด NFT ล่าสุดกับ การออกแบบลวดลายให้กับนาฬิกา BOLDR

Advertisement

เกมส์-สัณฑกร ชาติพาณิชย์ อายุ 26 ปี กำลังศึกษาชั้นปี 4 มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ศิลปินออทิสติกที่รังสรรค์ผลงานศิลปะออกมามากมาย เอกลักษณ์เน้น “สกรีนลายเส้น” ผลงานศิลปะจะเป็นแนวที่ลดความสมจริงลง แล้วใส่จินตนาการ ใส่ความเป็นเด็กเข้าไป เพื่อให้ดูน่ารัก อีกทั้งยังชอบวาดภาพต้นไม้ ภาพสัตว์ ด้วยมองว่าธรรมชาติเหล่านี้อยู่คู่กับมนุษย์ จึงอยากจะอนุรักษ์ไว้ให้อยู่คู่โลกต่อไป

ผลงานของเกมส์จะมีทั้งที่ทำกับ Artstory เช่น เสื้อยืดและหมวกลายหมี, ผลงานที่คอลแล็บส์กับ DHL ที่นำไปทำเป็นกระเป๋าเป้ แก้วน้ำ เป็นต้น

“ผมภูมิใจทุกผลงานที่ได้ทำ ซึ่งนี่กลายเป็นอาชีพที่ทำให้ผมมีรายได้ส่งไปช่วยแม่และส่งให้น้องสาวเรียนจนจบปริญญาตรีได้ อยากให้กำลังใจน้องๆ ออทิสติกทุกคนว่าให้อดทน อย่าไปโกรธคนที่มาว่าเรา อย่าให้คำพูดของเขามาทำร้ายเรา แต่ให้เปลี่ยนมาเป็นพลังพัฒนาศักยภาพตัวเองให้โลกรู้ แม้เราจะเป็นออทิสติก แต่เราก็มีความสามารถสูสีกับคนทั่วไป” เกมส์ทิ้งท้าย

อเล็ก-ชนกรณ์ พุกะทรัพย์ อายุ 17 ปี กำลังศึกษาชั้น ม.5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีผลงานที่ผ่านมากับการเป็นนักเขียนนิยาย เรื่อง Paper Heart (หัวใจกระดาษ) นิยายแชตรูปแบบใหม่บนแอพพลิเคชั่น Joylada “จอยลดา”

ส่วนผลงานล่าสุด การจัดแสดงผลงานภายใต้ชื่องาน โลกของอเล็ก Creator ดิจิทัลอาร์ต ระหว่างวันที่ 12-14 มกราคม 2566 ณ ศูนย์การค้าแอมพาร์คที่ผ่านมา โดยได้นำผลงาน 19 ภาพ จำหน่ายในตลาด NFT ที่ซื้อขายแลกเปลี่ยนด้วยเหรียญคริปโทเคอร์เรนซีได้ ล่าสุด มีผู้สนใจซื้อผลงานของอเล็กไปแล้ว 3 ภาพ

ความสามารถของอเล็กไม่หมดเพียงเท่านี้ เขายังสามารถประดิษฐ์อักษรขึ้นใช้เอง โดยเทียบกับตัวอักษรภาษาอังกฤษอีกด้วย ซึ่งเขาฝากถึงเพื่อนๆ ทุกคนที่เป็นเหมือนเขาว่า

“การจะมีความสุขได้ต้องใช้เวลาในการค้นหาตัวเอง ค้นให้พบว่า ความสุขของเราคืออะไร You can do. I can do. อย่ายอมแพ้ และอยากให้พ่อแม่เข้าใจเด็กๆ กลุ่มนี้ เด็กก็เป็นมนุษย์เหมือนกัน และเด็กอาจจะมีปัญหานิดหน่อย แต่เด็กก็มีความสามารถพิเศษ ที่บางทีเราอาจจะมองไม่เห็นก็ได้” อเล็กกล่าว

ปิดท้าย แอปเปิ้ล-วิมลเรชา โสมภีร์ อายุ 26 ปี จบการศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบสารสนเทศ) เคยได้รับรางวัลสตรีพิการดีเด่น ประเภทออทิสติก ปี 2565 อีกทั้งยังเป็นตัวแทนสภาเยาวชนรุ่นที่ 1 มีความสามารถหลากหลาย ทั้งคอมพิวเตอร์กราฟิก และภาษาอังกฤษ ผลงานศิลปะของแอปเปิ้ลส่วนใหญ่จะเป็นศิลปะสีน้ำ เช่น การทำการ์ดภาพวาดสีนี้ ให้กับ คาเฟ่ อเมซอน, ออกแบบลายแก้วให้โยเกิร์ตดัชชี่, ออกแบบการ์ดให้กับมิลเลนเนียม ออโต้ เป็นต้น

“อยากให้พ่อแม่เข้าใจและยอมรับผู้ที่เป็นออทิสติก และก็อยากให้คนที่เป็นออทิสติกยอมรับตัวเองด้วย แม้ใครจะมาบูลลี่ก็อย่าไปสนใจ เป็นเรื่องของเค้า เพราะจริงๆ แล้ว เรากับคนปกติมีความเท่าเทียมกัน” แอปเปิ้ลทิ้งท้าย

รู้หรือไม่!! บุคคลออทิสติกไทย มีงานทำไม่ถึง 200 คน!

ปัจจุบัน จำนวนบุคคลที่มีภาวะออทิสซึมทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้น โดยมีสถิติจากการสำรวจของหลายประเทศ พบว่า สัดส่วนเด็กที่มีภาวะออทิสซึมทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้น สัดส่วนในเด็ก 59 คน จะพบเด็กที่มีภาวะออทิสซึม 1 คน หรือสัดส่วน 1:59

“ออทิสซึม” เป็นโรคที่มีความผิดปกติของพัฒนาการทางสมอง ด้านสังคม ภาษาและพฤติกรรม โดย 10% ของจำนวนที่พบมีความเป็นอัจฉริยะในบางด้าน เช่น การวาดภาพหรือเล่นดนตรี และอีก 20% มีไอคิวต่ำที่ระดับน้อยถึงปานกลาง และอาจมีปัญหาพฤติกรรมร่วมด้วย แต่สามารถเรียนร่วมและฝึกอาชีพได้ ส่วนที่เหลือ 70% ต้องได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง

ฉะนั้น การพัฒนาศักยภาพเด็กและบุคคลออทิสติก ให้ได้เรียนรู้ ฝึกทักษะด้านอาชีพให้สามารถพึ่งตนเองและดำรงชีวิตอยู่ในลังคมได้อย่างเท่าทียมและทั่วถึง สอดคล้องตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ The Sustainable Development Goals (SDGs) จึงนับได้ว่า เป็นก้าวย่างที่สำคัญ

สำหรับประเทศไทย มีข้อมูลจากมูลนิธิออทิสติกไทย ระบุว่า มีผู้เป็นออทิสติกกว่า 3 แสนคน หรือทุกๆ 1,000 คน พบผู้ป่วยออทิสติก 6 คน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นสูงขึ้นมากเรื่อยๆ

ปัจจุบัน ประเทศไทยมีบุคคลออทิสติกลงทะเบียนขอมีประจำตัวคนพิการ จำนวนเพียง 20,000 คน เนื่องจากส่วนใหญ่ไม่ทราบข้อมูลว่า การทำบัตรคนพิการ สิทธิ สวัสดิการ และการรับบริการต่างๆ จากภาครัฐ รวมถึงระบบการออกเอกสารใบรับรองความพิการด้านออทิสติกมีข้อจำกัดให้การเข้าถึงสิทธิยังไม่ครอบคลุม โดยเฉพาะด้านการมีงานทำ-การอยู่ร่วมกันในสังคมของเด็กออทิสติก บุคคลที่เป็นออทิสติกมีไม่ถึง 200 คน ที่มีงานทำและมีรายได้เลี้ยงดูตนเอง