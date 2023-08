เจิดจรัสจักรวาล! 53 สาวงาม MUT 2023 สวยแซ่บรอบพรีลิมฯ พร้อมเปล่งแสงรอบไฟนัล

สวยงาม ตระการตา! ร่วมกันนับถอยหลังสู่ค่ำคืนแห่งจักรวาลที่หลายคนรอคอย สำหรับการประกวดเฟ้นหาสาวงามระดับโลก ‘Miss Universe Thailand 2023’ และรับชมเพอร์ฟอร์แมนซ์สุดอลังการจากสาวงามทั้ง 53 คน ในรอบ ‘Preliminary Competition’ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม ณ MCC Hall ชั้น 4 เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน

ก่อนที่จะไปร่วมเชียร์กันในรอบ Preliminary ครั้งนี้พิเศษกว่าครั้งไหน ๆ เพราะได้ยกรอบ ‘Speech’ มาเป็น Surprise Round! ซึ่ง 53 สาวงามจะได้โชว์สปีชความเป็นตัวเอง ในหัวข้อ “How to encourage women to use their voice?” เปล่งเสียงแบบผู้หญิง ส่งพลังให้เพื่อนหญิง

เรียกได้ว่าเป็นเซอร์ไพรส์แบบจัดเต็มก่อนการประกวดรอบ Preliminary ซึ่งสาวงามทั้ง 53 คนจะมีเวลาเพียงแค่ 45 วินาทีเท่านั้น โดยรอบนี้จะมีกรรมการร่วมตัดสินอย่างเข้นข้น เพื่อนำคะแนนไปสะสมและพิจารณาในรอบต่อไป

ตามมาด้วยรอบที่ทุกคนรอคอยกับ Preliminary Competition แค่เริ่มต้น ขนแขนก็สแตนด์อัพทันที! เมื่อจังหวะดนตรีปลุกเร้า สปอตไลต์สาดส่องไปทั่วบริเวณฮอลล์ ก่อนที่โชว์สุดพิเศษจาก “กระแต อาร์สยาม” นักควงสะโพกตัวแม่ และ ทีม Kathy Cosmetic เสริมทัพความปังในรอบ Swimsuits Preliminary ด้วย 53 สาวงาม Miss Universe Thailand 2023 ในชุดว่ายน้ำที่ออกแบบเป็นครั้งแรกภายใต้แบรนด์ Kathy ซึ่งในปีนี้กระแต อาร์สยาม นั่งแท่นคณะกรรมการตัดสินร่วมด้วย เรียกได้ว่าความฮอตร้อนระอุล้นเวทีกันเลยทีเดียว

ก่อนที่สาวงามทั้ง 53 คนจะปรากฏตัวในชุดราตรี โชว์ความสวยดั่งนางพญา พร้อมโชนแสงสว่างไปทั่วจักรวาล ตรึงคนดูทั้งในฮอลล์ และจากทางบ้านได้อย่างอยู่หมัด

หลังจากนั้น เดินทางเข้าสู่ช่วงสุดท้าย ในการประกาศรางวัลพิเศษ ทั้งหมด 10 รางวัล ประกอบด้วย

1. Miss Unige รางวัลเงินสด 100,000 บาท ได้แก่ MUT 20 แม่ฮ่องสอน แจสซี่ กิระนา จัสมิน ชูว์เทอร์

2. Miss You Are Glam รางวัลเงินสด 100,000 บาท ได้แก่ MUT 20 แม่ฮ่องสอน แจสซี่ กิระนา จัสมิน ชูว์เทอร์

3. Miss More Powerful รางวัลเงินสด 100,000 บาท ได้แก่ MUT 20 แม่ฮ่องสอน แจสซี่ กิระนา จัสมิน ชูว์เทอร์

4. Miss Commerce Of The Universe 2023 รางวัลเงินสด 100,000 ได้แก่ MUT 04 ภูเก็ต วีนา ปวีนา สิงห์ทักวาล

5. City Commerce Queen รางวัลเงินสด 100,000 บาท ได้แก่ MUT 31 นครราชสีมา แอน แอนโทเนีย โพซิ้ว

6. Miss Denta White รางวัลเงินสด 100,000 บาท ได้แก่ MUT 31 นครราชสีมา แอน แอนโทเนีย โพซิ้ว

7. Miss Rising Empowerment รางวัลเงินสด 100,000 บาท ได้แก่ MUT 31 นครราชสีมา แอน แอนโทเนีย โพซิ้ว

8. Queen Of Thai Textile รางวัลเงินสด 50,000 บาท MUT 31 นครราชสีมา แอน แอนโทเนีย โพซิ้ว

9. Brand Ambassador ช้อปได้ทุกถิ่น รางวัลเงินสด 100,000 บาท ได้แก่ MUT 20 แม่ฮ่องสอน แจสซี่ กิระนา จัสมิน ชูว์เทอร์

และ 10. รางวัลพิเศษ Onstage Beauty Award by Kathy Cosmetics ได้แก่ MUT 31 นครราชสีมา แอน แอนโทเนีย โพซิ้ว ซึ่งจะได้รับสิทธิพิเศษ ได้ขึ้นจอ LED ที่ MBK Center แยกปทุมวัน และ สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT

ซึ่ง MUT 31 นครราชสีมา แอน แอนโทเนีย โพซิ้ว กวาดรางวัลได้มากที่สุดถึง 5 รางวัล ในขณะที่ MUT 20 แม่ฮ่องสอน แจสซี่ กิระนา จัสมิน ชูว์เทอร์ กวาดไปได้ทั้งหมด 4 รางวัล และ MUT 04 ภูเก็ต วีนา ปวีนา สิงห์ทักวาล เก็บมาได้ 1 รางวัล

ทั้งนี้ สามารถรับชม รอบชุดประจำชาติ ‘National Custom’ ในวันที่ 19 สิงหาคมนี้ และรับชมค่ำคืนแห่งจักรวาล รอบไฟนอลที่หลายคนรอคอย ในวันที่ 20 สิงหาคม นับถอยหลังอีก 2 วัน ที่คนไทยทั้งประเทศจะได้ทราบกันแล้วว่า สาวงามคนไหนจะได้ครองมงกุฎ “Light of Glory” มงกุฎเพชรประดับด้วย Yellow Beryl ประจำตำแหน่ง Miss Universe Thailand 2023 ถ่ายทอดสดทาง PPTVHD36 และ Youtube : TPNG