ความต้องการเริ่ม ‘ต่างกัน’ แต่ความรักเจ้าชายแฮร์รี กับ เมแกน ยังเหมือนเดิม

ความต้องการเริ่ม ‘ต่างกัน’ แต่ความรักเจ้าชายแฮร์รี-เมแกน ยังเหมือนเดิม

ข่าวลือเรื่อง ‘รักร้าว’ ระหว่างเจ้าชายแฮร์รี และ ดัชเชสแห่งซัสเซส หรือ เมแกน มาร์เคิล พระชายา อดีตนักแสดงม่ายสาวชาวอเมริกันที่เคยมีออกมาก่อนหน้านี้ ทำเอาแฟนคลับราชวงศ์อังกฤษ ‘อึ้ง’ ไปตามๆ กัน เพราะนึกไม่ถึงว่าคู่สามีภรรยาที่ดูรักกันปานจะกลืนจะเดินมาถึง ‘จุดเปลี่ยน’ ที่ความรักเริ่มจืดจาง หลังจากใช้ชีวิตคู่ผ่านมา 5 ปี มีพระโอรส พระธิดา พยานรักที่เป็นดั่งดวงใจของทั้งพระองค์ เจ้าชายอาร์ชี วัย 4 ชันษา และเจ้าหญิงลิลีเบต วัย 2 ชันษา

ข่าวลือนี้มีสำนักข่าวหลายแห่งนำเสนอ แต่ก็มีเว็บไซต์เพจซิกซ์ (Page Six) อ้างแหล่งข่าววงในยืนยันหนักแน่นว่า เจ้าชายแฮร์รีและพระชายา ยังรักกันดี ไม่มีวี่แววว่าจะแยกทางกันตามที่เป็นข่าวลือที่มาจากการตั้งข้อสังเกตว่าระยะหลังนี้ เจ้าชายแฮร์รีและพระชายา ไม่ได้ไปไหนมาไหนด้วยกันเหมือนก่อน หลายครั้งที่เจ้าชายแฮร์รีไปงานตามลำพัง โดยไม่มีพระชายาคอยเคียงข้างราวกับ ‘เงา’ เหมือนเคย

ขณะที่พระสหายหลายคนของเจ้าชายแฮร์รี พระชายาต่างยืนยันเช่นกันว่า ทั้งคู่ยังรักกันดีเหมือนเดิม และมีพระสหายคนหนึ่งบอกกับเว็บไซต์ Bazaar.com ว่าข่าวลือเหล่านั้น คือขยะ ไม่มีมูลความจริงแม้แต่น้อยนิด

คินซีย์ สโคฟิลด์ นักข่าวชาวอเมริกันวัย 38 ปีตั้งข้อสังเกตถึงข่าวลือรักร้าวระหว่าง พระโอรสพระองค์เล็กของสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 แห่งสหราชอาณาจักร และดัชเชสแห่งซัสเซกซ์ว่าน่าจะมาจากระยะหลังทั้งสองพระองค์ต่างมีเป้าหมายในอาชีพที่แตกต่างกัน

“ดัชเชสเมแกนต้องการจะเป็นผู้เล่นที่ทรงอิทธิพลในวงการบันเทิงฮอลลีวู้ด แต่นี่ไม่ใช่เส้นทางที่เจ้าชายแฮร์รีต้องการจะไป” สโคฟิลด์ นักข่าวสายราชวงศ์ ผู้ใช้ชีวิตอยู่ในนครลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา และพิธีกรรายการพอดแคสต์ To Di For Daily และเจ้าของผลงานหนังสือ R is for Revenge Dress: A Princess Diana-Inspired Alphabet Book for Grown-Ups ให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์ GB News ของอังกฤษ

ขณะที่ย้อนไปเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา มีรายงานข่าวว่าดัชเชสเมแกน อดีตนางเอกจากซีรีส์เรื่อง Suits ได้เซ็นสัญญากับ William Morris Endeavour (WME) เอเยนซี่ระดับหัวแถวของวงการฮอลลีวู้ด และตั้งออฟฟิศอยู่ในโรงแรม อยู่อีกฝั่งถนนตรงข้ามสำนักงานของ William Morris Endeavour เพื่อรองรับแผนงานก้าวต่อไปของเธอ

Advertisment

สโคฟิลด์บอกว่า นี่อาจเป็นสัญญาณก็ได้ว่า ดัชเชสเมแกนกำลังมองหาโอกาสที่ใหญ่กว่าเดิมในฮอลลีวู้ด อาจจะเป็นการหวนคืนสู่วงการโทรทัศน์ หรือวงการภาพยนตร์ก็ได้ ถึงแม้ยังไม่มีแถลงการณ์ใดๆ ออกมา

ด้านเจ้าชายแฮร์รี เมื่อต้นเดือนสิงหาคม ได้เดินทางไปร่วมกิจกรรมของสมาคมส่งเสริมกีฬานานาชาติ ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น และที่สิงคโปร์ตามลำพัง ขณะที่ดัชเชสเมแกนมีข่าวไปดูคอนเสิร์ต Eras Tour ของเทย์เลอร์ สวิฟต์ นักร้องสาวชื่อดังชาวอเมริกันที่สนามกีฬาโซไฟ ในอิงเกิลวูด นครลอสแอนเจลิส กับเพื่อนสนิท ในช่วงเวลาเดียวกันนั้น

อย่างไรก็ตาม สโคฟิลด์สรุปว่า “ฉันก็นึกไม่ออกว่ามันจะเป็นเช่นไรเมื่อคุณต้องเผชิญกับความกดดันมากๆ การที่ต้องตกเป็นเป้าสายตาของคนทั้งโลก และพวกเขา (เจ้าชายแฮร์รี พระชายา) ก็ประสบความล้มเหลวมากมายในเส้นทางอาชีพตลอดช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา และสิ่งเหล่านั้นอาจสร้างความตึงเครียดภายในบ้านก็ได้”