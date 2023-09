คนในวังอังกฤษมอง เจ้าหญิงเคต มี ‘ความฉลาดทางอารมณ์’ มากกว่า ดัชเชสเมแกน

ทุกสิ่ง ทุกเรื่องในโลก หาก ‘มีมากกว่าหนึ่ง’ ย่อมถูกเปรียบเทียบอย่างเลี่ยงไม่ได้ จึงไม่ใช่เรื่องน่าประหลาดใจ ที่ ‘สองสะใภ้หลวง’ แห่งราชวงศ์วินด์เซอร์ของอังกฤษ เจ้าหญิงแคทเธอรีนแห่งเวลส์ พระชายาเจ้าชายวิลเลียม และ ดัชเชสแห่งซัสเซกซ์ หรือ เมแกน มาร์เคิล พระชายาเจ้าชายแฮร์รี มักถูกสื่อ คนวงนอก นำมาวิพากษ์ วิจารณ์ ‘เปรียบเทียบ’ กันตลอด

ล่าสุด พระสุณิสาทั้งสองพระองค์ของสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 แห่งสหราชอาณาจักร ซึ่งมาจากหญิงสามัญชนทั้งคู่ ก็มีนักเขียนเจ้าของหนังสือ Gilded Youth: An Intimate History of Growing Up in the Royal Family หยิบยกมาเปรียบเทียบว่า เจ้าหญิงแคทเธอรีนแห่งเวลส์มี ‘ความฉลาดทางอารมณ์’ มากกว่า ดัชเชสเมแกน

ทอม ควินน์ นักเขียนเจ้าของหนังสือ Gilded Youth: An Intimate History of Growing Up in the Royal Family ให้สัมภาษณ์พิเศษกับเดลี เอ็กซ์เพรสส์ ยูเอส ว่าจากการได้มีโอกาสพูดคุยกับแหล่งข่าววงในที่อยู่ในพระตำหนักเคนซิงตันหลายคนเกี่ยวกับลักษณะนิสัย อารมณ์ที่แตกต่างกันระหว่างพระชายาเจ้าชายวิลเลียม พระชายาเจ้าชายแฮร์รี “ผู้คนที่ผมได้พูดคุยด้วยต่างบอกว่าเคตมีความฉลาดทางอารมณ์มากกว่าเมแกน และเธอ(เคต มิดเดิลตัน)เข้ามาในครอบครัวราชวงศ์ด้วยสายตาและความคิดที่เปิดกว้าง รู้ว่าเธอต้องเล่นไปตามบทบาท ไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ได้”

ในความเห็นของควินน์มองว่า นี่เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่า เคตเป็นผู้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ไม่ใช่ กบฎ นักเขียนหนังสือเกี่ยวกับราชวงศ์นายนี้อธิบายต่อว่า “เมื่อเคตเรียนจบมหาวิทยาลัย เธอก็ทำงานให้พ่อแม่ ไม่ได้มีความต้องการจะขัดขืน ต่อต้านและทำตามใจตัวเอง ”

ควินน์ ยังมองว่านิสัยนี้ที่ถูกปลูกฝังอยู่ในตัวเคตตั้งแต่ยังเด็ก ช่วยให้เธอใช้ชีวิตอยู่ในครอบครัวราชวงศ์ได้ง่ายขึ้น “ในอีกแง่หนึ่ง ความจริงก็คือ ราชวงศ์ไม่มีวันเปลี่ยนแปลง และมีกฎระเบียบที่เข้มงวดที่สะท้อนถึงขอบเขตต่างๆที่เธอก็มีตั้งแต่ยังเด็กเชนเช่นกัน ผมจึงไม่คิดว่าเคตจะมีปัญหากับขอบเขต กฎเกณฑ์ต่างๆในราชวงศ์ ขณะที่เมแกนไม่ชอบข้อบังคับ กฎเกณฑ์เหล่านั้น เพราะเธอต้องการสร้างกฎเกณฑ์ของเธอเอง เธอเป็นกบฎ ขณะที่เคตเป็นผู้ปฎิบัติตามกฎ ”

ควินน์ มีความเห็นด้วยว่าเคตยึดมั่นในหลักยึดของราชวงศ์ที่ว่า “ไม่บ่น ไม่อธิบาย” และสิ่งนี้ก็ช่วยเคตให้อยู่ร่วมราชวงศ์ได้เป็นอย่างดี และได้สะท้อนให้เห็นในโพลสำรวจล่าสุดของ YouGov ที่เจ้าหญิงแคทเธอรีนแห่งเวลส์ ได้รับความนิยมจากชาวอังกฤษด้วยคะแนน 72 % ตามมาเป็นอันดับ 3 รองจากเจ้าหญิงแอนน์ พระขนิษฐา (น้องสาว) สมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 ที่ได้คะแนนนิยมเป็นอันดับ 2 คิดเป็น 73% ขณะที่เจ้าชายวิลเลียม ได้คะแนนนิยมเป็นอันดับ 1 คิดเป็น 74 % สมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 แห่งสหราชอาณาจักร ได้คะแนนนิยม 60 % ส่วนเจ้าชายแฮร์ และ ดัชเชสเมแกน ได้คะแนนนิยม 31% และ 24% ตามลำดับ