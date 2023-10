ส่อง 69 สาวงาม มิสแกรนด์อินเตอร์ฯ สวยฉ่ำกลางสายฝนเมืองดานัง เวียดนาม

สายฝนโปรยปรายไม่ใช่ปัญหาหนัก เพราะนางงาม แกรนด์ The Show Much Go On พร้อมรับมือทุกสถานการณ์ เมื่อนางงามไม่ล้มเลิก บอสณวัฒน์ อิสรไกรศีล ประธานและผู้ก่อตั้ง มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล รวมถึงเจ้าภาพเวียดนามโดย Sen Vang Entertainment (เซน แวง เอ็นเตอร์เทนเมนท์) ก็สั่งลุยจัดการประกวด มิสแกรนด์ อินเตอร์ เนชั่นแนล 2023 (Miss Grand International 2023) รอบชุดว่ายน้ำ

ท่ามกลางสายฝนโปรยปรายทั่วเมืองดานัง ประเทศเวียดนาม ฝ่ากระแสดราม่าอีกระลอก หลังมีนางงามสวมส้นสูงลื่นล้ม แต่ทุกอย่างก็ผ่านพ้นไปด้วยดี ณวัฒน์ ประกาศรอบนี้เป็นเพียงโชว์ ไม่มีการนับคะแนน เตรียมจัดการประกวดรอบชุดว่ายน้ำอีกครั้งเกิดกระแสดราม่าไม่หยุด สำหรับเวทีการประกวดนางงามโลก Miss Grand International ประเทศเวียดนาม

เมื่อ ณวัฒน์ และเจ้าภาพจัดการประกวด Miss Grand International 2023 ท่ามกลางลมฝนกระหน่ำ ณ ริมสระว่ายน้ำ Nami Beach Club – Mikazuki Japanese Resort and Spa โดยเจ้าภาพ Sen Vang Entertainment จัดเตรียมพื้นที่เอาไว้อย่างสวยงาม โดยไม่มีใครคาดคิดว่าจะเจอพายุฝน หลังมีการประชุมกันทุกฝ่าย รวมถึงนางงามแล้วเห็นว่าฝนไม่ใช่ปัญหาใหญ่ ทุกคนพร้อมเดินอวดโฉมตามกำหนดเดิม โดยทีมงานขอความร่วมมือให้นางงามถอดรองเท้าส้นสูงเดิน แต่ดูเหมือนจะไม่มีใครยอมถอดและไม่มีใครยอมใคร ทีมงานจึงขอให้นางงามเดินอย่างระมัดระวัง

บรรยากาศการประกวดเต็มไปด้วยความสนุกสนาน 69 สาวงามสวยพร้อมในชุดว่ายน้ำทูพีซ สีชมพูสดใส คอลเลคใหม่แบรนด์ MGI Swimwear X BIKINI PASSPORT แชมป์ สกุล ลิมปภานนท์ และ โรเบอร์ตา ทามอนดอง พิธีกรหลักในรอบสำคัญนี้ แนะนำคณะกรรมการ คุณเทเรซ่า ชัยวิสุทธิ์ รองประธาน มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) อิสเบลล่า เมนิน มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2022 คุณ ฮว่าง แทญ งา และ เหงียน ธิ ญือ ลาน จากนั้นนางงามผู้เข้าประกวดพร้อมปล่อยของ เผยสัดส่วน รูปร่าง การเดิน การโพสต์ แม้หลายคนจะลื่นล้มแต่ก็ลุกขึ้นมาโพสต์กันอย่างสนุกสนาน ท่ามกลางกองเชียร์แฟนนางงามทั่วโลก ที่รับชมผ่านทาง YouTube Chanel : Grand TV

หลังจบการประกวด คุณณวัฒน์ ประกาศให้วันนี้เป็นเพียงโชว์เท่านั้น ไม่มีการนับคะแนน โดยจะจัดให้มีการประกวดรอบชุดว่ายน้ำอีกครั้งในวันที่ 14 ตุลาคม ใครจะได้ครองตำแหน่ง MGI Best In Swimsuit รู้พร้อมกันในค่ำคืนรอบตัดสิน Miss Grand International 2023 ณ ฝูเถาะ อินดอร์สเตเดี้ยม (Phu Tho Indoors Stadium) เมืองโฮจิมินทร์ ประเทศเวียดนาม