สวยสะกด 70 ชุดประจำชาติ ‘มิสแกรนด์อินเตอร์ฯ 2023’ งามสง่าสะท้านเวที

ร่วมลุ้นประเทศใดจะเป็นที่สุดแห่ง National Costume We Are Grand The One And Only เพราะเวทีนี้มีแต่ความปัง พลังล้น พร้อมชนทุกดราม่า สะเทือนมาก็พร้อมสะท้อนกลับ นับตั้งแต่เปิดเวทีการประกวด Miss Grand International 2023 ที่ประเทศเวียดนามรับเป็นเจ้าภาพอย่างเป็นทางการ กลายเป็น Talk Of The Town ให้แฟนนางงามตัวแม่ได้รีแอคกันไม่หยุด หลายเพจเริ่มจัดโพลท็อป 10 ให้ได้ลุ้นกันสนุกสนาน ตัวเต็งก็ยังเต็มหน้าฟีดโซเชียล ส่วนตัวรองก็พร้อมจะผงาดแซง

ส่วนค่ำคืนนี้ถือเป็นอีกนัดสำคัญกับการประกวด Miss Grand International 2023 รอบ National Costume ชุดประจำชาติยอดเยี่ยม เปิดโอกาสให้ดีไซน์เนอร์จากทั่วโลกได้แสดงศักยภาพของการออกแบบ ตัดเย็บ สะท้อนเอกลักษณ์แห่งวัฒนธรรม ความงดงามของลายผ้า ความประณีตของเครื่องหัว เครื่องตัว ผ่านผู้เข้าประกวดทั้ง 70 ประเทศ โดยปีนี้ ฮว่าง เญิต นาม และ มาดาม ฟ่าม กิม ยุง แห่ง เซน แวง เอ็นเตอร์เทนเมนท์ ผู้ถือลิขสิทธิ์เจ้าภาพจัดการประกวด Miss Grand International 2023 เตรียมพื้นที่เวทีขนาดใหญ่ใน Phu Tho Indoors Stadium (ฝู เถาะ อินดอร์สเตเดี้ยม) นครโฮจิมินทร์ ให้สาวงามได้นำเสนอชุดประจำชาติที่พวกเธอหอบข้ามน้ำข้ามทะเลมาเพื่อชิงชัยอย่างเต็มที่

แชมป์ สกุล ลิมปภานนท์ และ โรเบอร์ต้า ทามอนดอง พิธีกรหลัก แนะนำแขกผู้มีเกียรติและคณะกรรมการ บอสณวัฒน์ อิสรไกรศีล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) คุณเทเรซ่า ชัยวิสุทธิ์ รองประธานบริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) อิซเบลลา เมนิน มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2022 , เหงียน ตุ๊ก ตุ่ย เตียน หรือ ควีนเทียน มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2022 ฯลฯ

จากนั้นยกเวทีให้ 70 สาวงามเดินโชว์ความสวยในชุดประจำชาติ ผ่านสายตาผู้ชมที่กำลังรับชมภายในฮอลล์และแฟนนางงามที่กำลังรับชมผ่านทาง Face Book : Miss Grand International ความสวยและความอลังการของชุด ผสานกับการนำเสนออย่างลงตัวของผู้เข้าประกวดนั้นสะกดทุกสายตาจริง ยอมรับในความอดทนและมุ่งมั่น ด้วยน้ำหนักของชุดที่กว่าจะสวมใส่ได้ต้องใช้เวลาไม่น้อย

สำหรับแฟนนางงามชาวไทยต่างลุ้นไปกับ อุ้ม ทวีพร พริ้งจำรัส มิสแกรนด์ ไทยแลนด์ 2023 นอกจากแบกความหวังบนสายสะพายไทยแลนด์แล้วเธอต้องนำเสนอความสวยงามของชุด ครุฑสุบรรณ สุวรรณกาย หรือ Golden Garuda ซึ่งมีความหมายถึง พญาครุฑ เทพผู้ทรงอิทธิฤทธิ์ผู้มีพละกำลังอันยิ่งใหญ่เหนือใคร พระพาหนะของพระนารายณ์ ถูกประดิษฐานเชียงรายรอบฐานปัทเชิงผนัง พระอุโบสถ ณ วัดพระศรีรัตนศาดาราม ใจกลางเมืองหลวงของประเทศไทย ประติมากรรมครุฑยุดนาค หล่อด้วยสำริดปิดทองเหลืองอร่ามรับสลับกระจก ยุดพาสุกรีตรีเศียร ยืนตระหง่านเงื้อมสง่างาม ผิวกายประกายทอง มีขนวิเศษเพรชสุบรรณ ถูกออกแบบรังสรรค์ ใส่จินตนาการอันวิจิตรตระกาลตรา ผ่านเทคนิคการสยายปีกด้วย จิตอันตั้งมั่นและพลังศรัทธา ครุฑสุบรรณ สุวรรณกาย เทพปกรณัม ตำนานความเชื่อที่อยู่คู่กับวิถีชีวิตของคนไทยมาช้านาน ออกแบบและตัดเย็บโดย อาร์ทอัครัช เนรมิตศิลป์

หลังเสร็จสิ้นการประกวดบนเวที จะมีเพียง 20 ชุดที่ผ่านเข้ารอบ โดยกรรมการคัดเลือก 10 ชุดที่ดีที่สุด และเปิดให้แฟนนางงามได้โหวตชุดประจำชาติที่ชื่นชอบอีก 10 ชุด ผ่านไลก์ และแชร์ ทาง Facebook : Miss Grand International ปิดโหวตก่อนประกาศผลในวันที่ 22 ตุลาคม เวลา 11.00 น.โดยจะทำการประกวดรอบ Preliminary ในวันที่ 22 ตุลาคม เริ่มเวลา 19.00 น. เป็นต้นไป แต่นางงามแกรนด์ประเทศไหนจะเป็น “ม้ามืด” พุ่งตัวมาคว้ามง คงต้องลุ้นกันในรอบตัดสิน คืนวันที่ 25 ตุลาคม ถ่ายทอดสดพร้อมกันทั่วโลกทาง YouTube Chanel : Grand TV เวลา 19.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย)