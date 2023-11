ฉลองยิ่งใหญ่ 15 ปี ‘อาซาว่า’ หมู-พลพัฒน์ มุ่งยกระดับแบรนด์แฟชั่นไทยสู่สากล

ท่ามกลางแมกไม้ร่มรื่น และเสียงดนตรีที่บรรเลงเคล้าคลอไปกับบรรยากาศสุดโรแมนติก ในงานเฉลิมฉลอง โอกาสครบรอบ 15 ปี “Asava 15th Anniversary” ที่เปรียบเสมือนจดหมายรักถึงผู้หญิง แทนคำขอบคุณในแบบฉบับ Asava มอบให้แก่ผู้หญิงทุกคนที่เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานมาจวบจนถึงปัจจุบัน ผ่านแฟชั่นโชว์สุดพิเศษที่ผสมผสานทั้งแฟชั่นและดนตรี

โดยภายในงาน หมู-พลพัฒน์ อัศวะประภา ผู้ก่อตั้ง Asava ได้ออกมาต้อนรับแขกคนสำคัญที่เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีมากมาย อาทิ กุลวิทย์ เลาสุขศรี, สู่ขวัญ บูลกุล, เจย์-จริยดี สเปนเซอร์, เมทินี กิ่งโพยม, สิรินยา บิชอพ, กรณ์ ณรงค์เดช, ศรีริต้า เจนเซ่น, ธราภุช – นิษฐา คูหาเปรมกิจ, วิเศษ รังษีสิงห์พิพัฒน์, แพทริเซีย ธัญชนก กู๊ด, มรกต แสงทวีป, ภิรญา สิงหะ, กรกนก ยงสกุล, จารุจิต ใบหยก, พิมพ์เลิศ ใบหยก, วิริฒิพา ภักดีประสงค์, สาวิตรี โรจนพฤกษ์, เข็มอัปสร สิริสุขะ, ซาร่า เล็กจ์, ภีรนีย์ คงไทย, ชาลิดา วิจิตรวงศ์ทอง, เดียร์น่า ฟลีโป ฯลฯ

ตลอดระยะเวลานับตั้งแต่วันแรกจนถึงปัจจุบัน สิ่งที่ Asava ยังคงยึดมั่นเป็นแรงบันดาลใจ และเป็นปรัชญาในการสร้างสรรค์ผลงานมาโดยตลอดอย่างไม่เปลี่ยนแปลง คือ ‘ความงามที่แท้จริง’ ซึ่งสะท้อนออกมาจากตัวตนและความคิดของผู้หญิงแต่ละคน สิ่งเหล่านี้ได้กลายมาเป็นความเชื่อและอัตลักษณ์อันเด่นชัดของแบรนด์ สะท้อนผ่านความเรียบง่ายของเนื้อผ้าที่ถูกบรรจงตัดเย็บอย่างดี และความสง่างามที่แฝงไปด้วยรายละเอียดเหล่านี้ กลายมาเป็นภาพจำในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

‘หมู พลพัฒน์ อัศวะประภา’ ผู้ก่อตั้ง Asava กล่าวว่า “เนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปีของ Asava ผมขอใช้โอกาสนี้แสดงความขอบคุณผ่านแฟชั่นโชว์ชุดพิเศษที่เปรียบเสมือน Love Letter ไปยังผู้หญิงทุกๆ คน ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงที่สำคัญที่สุดในชีวิตอย่างคุณแม่ของผม ลูกค้าทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ เพื่อน ๆ ตลอดจนผู้หญิงทุก ๆ คนซึ่งล้วนแล้วแต่มีความละเอียดอ่อนและความแตกต่างที่หลากหลาย เป็นดั่งแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานของ Asava มาตลอดระยะเวลา 15 ปี โดยแฟชั่นโชว์ครั้งนี้ นอกเหนือไปจากการแสดงผลงานคอลเลกชันพิเศษที่ถ่ายทอดตัวตน และเอกลักษณ์เฉพาะตัวของ Asava ออกมาอย่างชัดเจนแล้ว ยังมีการต่อยอดนำเสนออัตลักษณ์ความเป็นไทยผ่านการใช้ผ้าไหมจากอำเภอปักธงชัย และจิม ทอมป์สันเข้ามาเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหลักของคอลเลกชันอีกด้วย”

ไฮไลต์ของแฟชั่นโชว์ฉลองครบรอบ 15 ปีนี้ อยู่ที่การนำเสนอเรื่องราวของ Asava ซึ่งถูกร้อยเรียงเป็น 4 องก์ ผ่านท่วงทำนองของ 4 บทเพลง ซึ่งถูกบรรเลงโดยวงออร์เคสตรา บอกเล่าถึงแต่ละช่วงเวลาตั้งแต่จุดเริ่มต้นความฝัน การก่อตั้งแบรนด์ การเดินทาง ไปจนถึงการตระหนักรู้ในตัวตน และการมองไปข้างหน้า โดยมีเพลง Forbidden Colours ของ Ryuichi Sakamoto, Everybody Wants To Rule The World ของ Tears For Fears, เพลง Sweet Dreams และเพลง There Must Be An Angel (Playing With My Heart) โดย Eurythmics

เมื่อเสียงดนตรีเพลง เริ่มขึ้น ความสง่างาม และเรื่องราวเบื้องหลัง และการเดินทางตลอดระยะเวลา 15 ปี ของ Asava ได้ถูกถ่ายทอดออกมาผ่านการตัดเย็บที่พิถีพิถันนำเสนอผ่านดีไซน์สุดพิเศษที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่กว่า 40 ชุด พร้อมทั้งโครงชุดอันเป็นซิกเนเจอร์ในแบบฉบับ Asava ไม่ว่าจะเป็น โครงเสื้อไหล่เดียว, เคปเดรส, เทรนช์เดรส, เสื้อสูทและกางเกงเข้าชุด, ตลอดจนรายละเอียดอย่างการจับเดรป การเล่นกับองค์ประกอบที่มีความคอนทราสต์ และการใช้ผ้าลายทาง อันเป็นเอกลักษณ์

เมื่อแฟชั่นโชว์สิ้นสุดลง หมู พลพัฒน์ เจ้าของแบรนด์คนเก่งก็ได้ปรากฏโฉมบนรันเวย์ พร้อมขอบคุณแขกผู้มาร่วมงานทั้งหลาย ท่ามกลางเสียงปรบมือ และเสียงโห่ร้องแสดงความยินดี ดังทั่วบริเวณพื้นที่ปาร์คนายเลิศ

“นอกเหนือไปจากเรื่องราวซึ่งร้อยเรียงความหมายผ่านบทเพลง และโชว์พิเศษในครั้งนี้แล้ว เรายังได้เนรมิตสวนของปาร์คนายเลิศ สถานที่จัดงานซึ่งเต็มไปด้วยความทรงจำที่หล่อหลอมตัวผมและแบรนด์ Asava ขึ้นมา ให้กลายเป็นรันเวย์ทั้งหมด เพื่อสะท้อนถึงจุดเริ่มต้นและแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนแบรนด์ อีกทั้งสถานที่แห่งนี้ยังเต็มไปด้วยกลิ่นอายความเป็นไทยร่วมสมัย ซึ่งสอดคล้องกับความตั้งใจในการนำเสนอและยกระดับแบรนด์แฟชั่น ตลอดจนธุรกิจสร้างสรรค์ของไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล” พลพัฒน์ กล่าวปิดท้ายอย่างสวยงาม

อีกหนึ่งความพิเศษเนื่องในโอกาส 15 ปี Asava ยังได้จัดงานนิทรรศการในชื่อ “Machines of Loving Grace”

ที่บอกเล่าเรื่องราวการก่อตั้งแบรนด์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ตลอดจนมุมมองและ DNA ที่แท้จริงของ Asava ซึ่งถูกร้อยเรียงผ่านผลงานศิลปะในแต่ละห้องจัดแสดง อีกทั้งยังมีการจัดแสดงส่วนหนึ่งของคอลเลกชันพิเศษครบรอบ 15 ปี Asava ในบริเวณงานนิทรรศการอีกด้วย ซึ่งจะเปิดให้ผู้ที่สนใจเข้าชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในวันที่ 8 ธันวาคม เป็นต้นไปจนถึง วันที่ 20 ธันวาคม ที่ Q Stadium ชั้น M, ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์