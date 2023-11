คนไทยคนแรก! ‘มิน วรลัญช์’ สร้างตำนานคว้ามง ‘มิสแพลนเน็ตฯ 2023’

คนไทยคนแรก! ‘มิน วรลัญช์’ สร้างตำนานคว้ามง ‘มิสแพลเนตฯ 2023’

วงการนางงามไทยได้เฮลั่นอีกครั้ง เมื่อ ‘มิน วรวลัญช์ พุฒกลาง’ ที่เดินทางเข้าร่วมการประกวด ‘Miss Planet International 2024’ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ณ ประเทศกัมพูชา และสามารถคว้ามงกุฏแรกให้กับประเทศไทยได้สำเร็จ

ซึ่งก่อนหน้านี้เธอดำรงตำแหน่ง รองชนะเลิศอันดับที่ 3 มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2023 โดยเป็นตำแหน่งที่เธอได้รับหลังจากมีการปรับตำแหน่งขึ้นมาแทนที่ แจสซี่ กะรินา และ วีนา ปวีณา จากตำแหน่งเดิมที่เธอดำรงตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ 5

และเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวดเพื่อชิงมงกุฏในครั้งนี้ และเป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับวงการนางงามเป็นอย่างยิ่งที่ในปีนี้ นางงามจากประเทศไทยทำผลงานได้อย่างดีเยี่ยมบนเวทีโลก

มิน วรลัญช์ กล่าวความในใจว่า “Miss Planet International เอามงกุฎกลับมาฝากคนไทยได้สำเร็จแล้วนะคะ I thank you for all your support. Today I successfully brought the crown back to Thailand”

ด้าน ‘แม่ปุ้ย-ปิยภรณ์ แสนโกศิก’ ได้ออกมาแสดงความยินดีกับ มิน วรลัญช์ ลูกสาวบ้าน TPN ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก ใจความระบุว่า

“ภูมิใจมากๆลูกสาวบ้านTPN Global ‘มิน วรวลัญช์ พุฒกลาง’ หนูเก่งมาก ที่สามารถคว้ามงกุฏ Miss Planet International ได้สำเร็จ เป็นมงกุฎแรกของไทย เริ่ดที่สุด”

สำหรับเวที Miss Planet International นั้น เป็นเวทีเฟ้นหานางงามระดับนานาชาติ ที่ช่วยส่งเสริม ผลักดันการรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน

เรียกได้ว่าปีนี้เป็นปีของวงการนางงามไทยเลยก็ว่าได้