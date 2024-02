สวยสมมง! ‘ดินสอสี พนิดา’ สาวงามเชียงใหม่ คว้านางสาวไทย 2567

เริ่มต้นศักราชแบบสุดจะเครซี่! สำหรับเวทีการประกวด ‘นางสาวไทย 2567’ รอบตัดสิน ที่ในครั้งนี้กลับมาแบบยิ่งใหญ่กว่าเดิม และสนุกยิ่งกว่าเดิม ภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘พลังไทยจากท้องถิ่นสู่สากล’ พร้อมกับสาวงามทั้ง 34 จังหวัด ที่เรียกได้ว่าไม่มีใครยอมใคร แต่ละคนต่างโชว์สเต็ปกันแบบดุเดือด แต่ยังคงความสง่างามในแบบของนางสาวไทย ซึ่งครั้งนี้ได้ปักหมุดความปังรอบไฟนอลกันในค่ำคืนของวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ณ MCC HALL เดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน

โดยสาวงามผู้ครองมงกุฏได้แก่ MT 11 ดินสอสี พนิดา เขื่อนจินดา สาวงามจากเชียงใหม่ ในขณะที่ รองชนะเลิศอันดับ 1 เป็นของ MT14 ประจวบคีรีขันธ์ นิ้งค์ พรศิริกุล พั่วทา ส่วนผู้กองแคท อาทิติยา เบ็ญจะปัก คว้ารองชนะเลิศอันดับ 2

ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคัก มีเหล่าบรรดาแฟนนางงามต่างหลั่งไหลมาเพื่อให้กำลังใจสาวงามที่ชื่นชอบ บางส่วนมาเป็นก๊วนพร้อมสวมเสื้อประจำด้อม โดยไม่ลืมที่จะพกอุปกรณ์การเชียร์มาแบบครบครัน ทั้งแตร ป้ายไฟ ไปจนถึงป้ายไวนิลขนาดใหญ่สุดอลังการ

โดยในปีนี้ดุเดือดแม้กระทั่งคณะกรรมการมากประสบการณ์ที่มาจากหลากหลายด้าน เพื่อร่วมคัดสาวงามที่เหมาะสมกับมงกุฏของนางสาวไทย 2567 ตรงตามคอนเซปต์แบบติ๊กถูกทุกข้อ อาทิ แอนโทเนีย โพซิ้ว, แจม รชตะ หัมพานนท์, บิ๊นท์ สิรีธร ลีห์อร่ามวัฒน์, ป้าตือ สมบัษร ถิระสาโรช ฯลฯ

ประเดิมด้วยการเปิดเวทีอย่างตื่นตาตื่นใจ ด้วยโชว์สุดเร้าใจจากนักร้องลูกทุ่งตัวแม่ ‘ฮาย อาภาพร นครสวรรค์’ ที่พกเอาเพลงฮิตอย่าง เชฟบ๊ะ มาสร้างความสนุก ปลุกความตื่นเต้นเรียกน้ำย่อยก่อนเข้าสู่การประกวด พร้อมกับเหล่าแดนซ์เซอร์ที่โชว์ลีลาสเต็ปแดนซ์แบบเมามันส์ ทำเอาผู้ชมทั้งในฮอล์และทางบ้านโยกกันสะบัด ประกอบกับโปรดักชั่น แสง สี เสียง ที่จัดหนัก จัดเต็ม ยิ่งทวีความตื่นเต้นมากเข้าไปอีก ก่อนจะปล่อยตัว 34 สาวงาม ผู้เข้าประกวด ปรากฏตัวให้ผู้ชมได้ยลโฉมอย่างใกล้ชิดในลุคชุดว่ายน้ำสีม่วงสุดเซ็กซี่ บอกได้เลยว่าหนักใจแทนกรรมการสุดๆ

เริ่มต้นความตื่นเต้น อุ่นเครื่องด้วยการประกาศรางวัลพิเศษรอบแรก โดยมีทั้งสิ้น 5 รางวัล ประกอบไปด้วย

1. รางวัล best of landmark portrait ได้แก่ MT 12 หนองคาย กระเต็น กุลปริยา ฆ้อนทอง

2. รางวัล Best vdo local to global ได้แก่ MT 20 ขอนแก่น อิง วิชญาดา ชาติธีรรัตน์

3. รางวัล Best city president 2024 ได้แก่ MT 20 ขอนแก่น อิง วิชญาดา ชาติธีรรัตน์

4. รางวัล Best charming talent by one31 ได้แก่ MT 29 อุตรดิตถ์ น้ำหนึ่ง แวน เดอ เวน

5. Miss Beauty & Confident สนับสนุนโดย ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว จุฬาเฮิร์บ มอบเงินสด 50,000 บาท ได้แก่ MT 14 ประจวบคีรีขันธ์ นิ้งค์ พรศิริกุล พั่วทา

หลังจากนั้น เข้าสู่ช่วงเวลาแห่งความระทึกใจกับการประกาศผลสาวงาม 20 คนสุดท้าย ได้แก่ MT 14 ประจวบคีรีขันธ์, MT 02 สุรินทร์, MT 26 นครสวรรค์, MT 16 หนองบัวลำภู, MT 19 พระนครศรีอยุธยา, MT 11 เชียงใหม่, MT 08 มหาสารคาม, MT 20 ขอนแก่น, MT 23 นครปฐม, MT 04 ฉะเชิงเทรา, MT 10 พัทลุง, MT 12 หนองคาย, MT 28 ชลบุรี, MT 33 จันทบุรี, MT 13 นครราชสีมา, MT 21 นนทบุรี, MT 34 น่าน, MT 29 อุตรดิตถ์, MT 27 นครศรีธรรมราช

และ MT 22 สมุทรปราการ

ให้พักหายใจหายคอ ก่อนจะไปกันต่อที่รอบ Swimsuit Competition โดยสาวงามผู้เข้ารอบทั้ง 20 คน ปรากฏตัวในชุดว่ายน้ำสีเหลืองพาสเทล จากแบรนด์ Unix พร้อมกับสเต็ปการเดินแบบสับตามจังหวะเพลง เรียกได้ว่าเป็นรอบที่ร้อนแรงพอๆกับอากาศของประเทศไทยในตอนนี้เลยก็ว่าได้ ไม่ว่าจะเป็นเสน่ห์ หรือสายตาที่มุ่งมั่นพร้อมคว้ามง ท่ามกลางเสียงกรี๊ดของผู้ชมที่ดังสนั่นฮอลล์

โดยในรอบนี้ คณะกรรมการได้ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบ 10 คนสุดท้าย ได้แก่ MT 21 นนทบุรี เพลงขวัญ สุกัญญา , MT 14 ประจวบคีรีขันธ์ นิงค์ พรศิริกุล ,MT 04 ฉะเชิงเทรา ฟองโฟม ณัฐระวี ,MT 10 พัทลุง ก้านแก้ว กฤษณี ,MT 13 นครราชสีมา แคท อาทิติยา , MT 34 น่าน ไอลา พิมพกานต์ ,MT 29 อุตรดิตถ์ น้ำหนึ่ง แวน เดอ เวน , MT 27 นครศรีธรรมราช มุก ม่านมุก และ MT 22 สุมทรปราการ โบนัส ฑิฆัมพร

ซึ่งในรอบนี้นั้น MT 21 นนทบุรี เพลงขวัญ สุกัญญา วงค์ปัญญาดี เป็นสาวงามที่ได้รับฟาสต์แทร็ก สามารถเข้าสู่รอบ 10 คนสุดท้าย โดยคว้าไปได้ทั้งหมดสองรางวัล ได้แก่ Miss commerce TPNG From TikTok Shop และ Popular VOTE From TPNG Application

จากนั้นสาวงาม 10 คนสุดท้าย ได้ปรากฏตัวในรอบชุดราตรีสวยสง่า ทรงพลัง สะกดทุกสายตา ตรึงผู้ชมได้อย่างอยู่หมัด ก่อนจะประกาศผลผู้เข้ารอบ 5 คนสุดท้าย ได้แก่ MT 13 นครราชสีมา แคท อาทิติยา เบ็ญจะปัก, MT 21 นนทบุรี เพลงขวัญ สุกัญญา วงค์ปัญญาดี, MT 29 อุตรดิตถ์ น้ำหนึ่ง แวน เดอ เวน, MT 14 ประจวบคีรีขันธ์ นิ้งค์ พรศิริกุล พั่วทา, และ MT 11 เชียงใหม่ ดินสอสี พนิดา เขื่อนจินดา

โดยสาวงามทั้ง 5 คน ได้แสดงไหวพริบปฏิภาณในรอบตอบคำถาม 30 วินาที ซึ่งสาวงามทั้ง 5 จะทำการสุ่มจับหมายเลขคำถาม และแสดงศักยภาพในด้านทัศนคติ และความคิด

ซึ่ง ดินสอสี พนิดา ตอบคำถามที่ทำให้มงลงที่ว่า ถ้าคุณได้รับตำแหน่งนางสาวไทยคุณคิดว่าคุณจะใช้ตำแหน่งนางสาวไทยอันทรงเกียรตินี้ขับเคลื่อนเรื่องใด เพราะอะไร

เธอตอบว่า “อยากจะขับเคลื่อนเรื่องการเห็นคุณค่าของตัวเอง ดินสอสีอยากผลักดันเรื่องนี้ ซึ่งหลายคนอาจจะมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเล็กน้อย แต่เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่สำหรับคนที่กำลังรู้สึกแพ้ สุดท้ายแล้วอยากจะบอกทุกคนว่าเมื่อเรายอมให้ตัวเองมีความสุขเราจะเป็นตัวเองอย่างท้จริง”

สิ้นเสียงของ เสียงปรบมือดังอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับเสียงกรี๊ดที่ตามมาอย่างไม่ขาดสาย เพราะสมมงแบบจริงๆ

จากนั้นเป็นการประกาศ 3 คนสุดท้าย ได้แก่ MT 11 เชียงใหม่ ดินสอสี พนิดา เขื่อนจินดา, MT14 ประจวบคีรีขันธ์ นิ้งค์ พรศิริกุล พั่วทา และ MT 13 นครราชสีมา แคท อาทิติยา เบ็ญจะปัก

ก่อนที่ทั้ง 3 สาวต้องตอบคำถามในคำถามเดียวกันเพื่อวัดกึ๋นว่าใครเหมาะสมกับตำแหน่งนางสาวไทย 2567 มากที่สุด

หลังจากนั้นเบรกความตื่นเต้นด้วยการอำลาตำแหน่งของ ‘กานต์ ชนนิกานต์’ นางสาวไทย ประจำปี 2567 ซึ่งเจ้าตัวถึงกับน้ำตาคลอบนเวที

และแล้ววินาทีที่ทุกคนรอคอยก็มาถึง วินาทีแห่งความระทึกใจกับการประกาศผลตำแหน่งนางสาวไทยคนใหม่ของประเทศไทย เมื่อพิธีกรประกาศชื่อ MT ” เป็นผู้ครองตำแหน่งนางสาวไทย คนที่ 55 ประจำปี 2567 เสียงกรี๊ดจากผู้ชมและแฟนคลับดังกระสนั่นทั่วทั้งฮอลล์ ซึ่งเธอจะได้รับ มงกุฎเกียรติยศ ‘สายใย ผูกพัน’ จาก GODDIAMONDS พร้อมรับคฑาวชิราวุธประจำตำแหน่ง ดอกไม้ประจำตำแหน่ง เงินรางวัลมูลค่า 800,000 บาท พร้อมคอนโดมิเนียม Asset Wise ฟรีเป็นเวลา 1 ปี และรางวัลจากสปอนเซอร์อีกมากมาย

ในขณะที่ตำแหน่ง รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ MT14 ประจวบคีรีขันธ์ นิ้งค์ พรศิริกุล พั่วทา

รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ MT 13 นครราชสีมา แคท อาทิติยา เบ็ญจะปัก หรือ ผู้กองแคท

รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ MT 21 นนทบุรี เพลงขวัญ สุกัญญา วงค์ปัญญาดี

รองชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่ MT 29 อุตรดิตถ์ น้ำหนึ่ง แวน เดอ เวน

โดย ดินสอสี พนิดา เขื่อนจินดา ได้นั่งเก้าอี้นางสาวไทย พร้อมกับรองทั้ง 4 ท่ามกลางการแสดงความยินดีจากบรรดาเพื่อนนางงามอย่างท้วมท้น หลังจากนี้ นางสาวไทยคนที่ 55 ประจำปี 2567 จะร่วมปฏิบัติภารกิจสาธารณะกุศลมากมาย เพื่อเป็นตัวแทนหญิงไทยแห่งยุคสมัยใหม่เป็นกระบอกเสียงให้กับสังคม ส่งเสริมและยกระดับการศึกษาให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเป็นทูตวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวอีกด้วย

โดยการประกวดนางสาวไทย ประจำปี 2568 จังหวัดชลบุรีจะรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพในการจัดประกวดปีหน้าต่อไป