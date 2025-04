เตรียมกระหึ่มกรุง ‘บางกอกไพรด์ 2025’ ช่วยเคลื่อนเศรษฐกิจ คาดสะพัด 2 พันล้าน

THAILAND ONLY ณ ที่แห่งนี้จะเต็มไปด้วยสีสันและความสนุกแห่งเทศกาลที่ LGBTQIAN+ ทุกคนรอคอย “Bangkok Pride Festival 2025” ปักหมุดหมาย “กรุงเทพมหานคร” สู่ศูนย์กลางความหลากหลายทางเพศระดับโลกโดย “วาดดาว-อรรณว์ ชุมาพร” ประธานและผู้ก่อตั้ง บริษัท นฤมิตไพรด์ จำกัด ในนามของคณะทำงานบางกอกไพรด์ ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร จัดแถลงข่าว “Bangkok Pride Festival 2025” อย่างเป็นทางการ ภายใต้ธีม “Born This Way” ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร สร้างปรากฏการณ์สุดมันส์ ตั้งเป้าผลักดันให้ “กรุงเทพฯ” เป็นศูนย์กลางความหลากหลายทางเพศระดับโลก และเป็นเจ้าภาพ World Pride ปี 2030 ได้สำเร็จ

วาดดาว อรรณว์ กล่าวว่า โดยปีนี้รูปแบบของการจัดงานจะถูกถ่ายทอดเรื่องราวภายใต้ธีม Born This Way : การต่อสู้ที่เดินต่อไปจากสมรสเท่าเทียม สู่การรับรองอัตลักษณ์ โดยหวังว่าจะมีคนเข้ามาร่วมขบวนพาเหรดทั้งคนไทยและชาวต่างชาติมากกว่า 300,000 คน เพิ่มขึ้นจากปี 2023 ที่มีคนเข้าร่วมขบวนพาเหรด 100,000 คน และปี 2024 เพิ่มเป็นกว่า 250,000 คน พร้อมทั้งคาดหวังว่าเทศกาลนี้ จะเป็นเทศกาลแห่งชาติ สำหรับ Pride Destination ในการเป็นขบวนไพรด์ที่ยิ่งใหญ่ที่ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก และอันดับ 1 ในเอเชียที่คนอยากมาร่วม

ADVERTISMENT

เทศกาลนี้ไม่ใช่แค่การเฉลิมฉลองของ LGBTQIAN+ แต่เป็นการประกาศว่า กรุงเทพมหานคร และประเทศไทยพร้อมเป็นจุดหมายปลายทางแห่ง Pride และเป็นเจ้าภาพ Bangkok World Pride 2030 อย่างสมศักดิ์ศรี นอกจากนี้ ยังคาดหวังว่า ต่อไปบางกอกไพรด์จะเป็นองค์กรที่ทำเรื่อง “เทคโนโลยี แพลตฟอร์ม” เพื่อชุมชนบางกอกไพรด์ และเป็น One Stop Service สำหรับชาว LGBTQIAN+ ทั่วโลกอีกด้วย

ADVERTISMENT

“การจัดงาน Bangkok Pride Festival 2025 มีแกนหลัก คือ Born This Way : การต่อสู้ที่เดินต่อไปจากสมรสเท่าเทียม สู่การรับรองอัตลักษณ์ และเราจะเปลี่ยนรูปแบบของการเรียกร้องทางสังคมใหม่ โดยใช้ความอ่อนน้อมต่อบุคคล แต่แข็งกร้าวต่อจุดยืน จากการถูกเหยียด ถูกด้อยค่า และความรุนแรง ด้วยการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ที่สื่อความหมาย ความหวัง ความพยายาม สนับสนุนและผลักดันให้ความเท่าเทียมเกิดการยอมรับในสังคมไทย พร้อมตั้งเป้าเข้าร่วมเป็นเครือข่าย Rainbow Cities Network พัฒนากรุงเทพฯให้เป็นเมืองน่าอยู่สำหรับทุกคนทุกเพศ” วาดดาวกล่าว

ศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า “ปีนี้เป็นปีที่ 4 ของการจัดงานเทศกาล Bangkok Pride และเป็นปีที่สำคัญที่สุดปีหนึ่งของเรา เพราะไม่ใช่แค่การเฉลิมฉลอง แต่คือปีแห่งความพร้อม ปีแห่งการรวมพลังของผู้คน สื่อ ศิลปะ ความคิดสร้างสรรค์ และการขับเคลื่อนนโยบาย ที่จะกลายเป็น ‘ธงนำ’ ของกรุงเทพมหานครในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงาน World Pride 2030”

“ทุกกิจกรรม ทุกเวทีเสวนา ทุกเสียงจากขบวนพาเหรด และทุกสีสันจากศิลปวัฒนธรรมในปีนี้ จะสะท้อนให้โลกเห็นว่า กรุงเทพฯ คือเมืองที่พร้อมต้อนรับความหลากหลายจากทั่วโลก เราพร้อมด้วยโครงสร้างพื้นฐาน พร้อมด้วยหัวใจของคนกรุงเทพฯ และพร้อมด้วยนโยบายที่มุ่งสู่ความเท่าเทียมอย่างแท้จริง ในยุคที่โลกกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เมืองที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง และเปิดพื้นที่ให้กับความหลากหลายทางเพศ ความเชื่อ และตัวตน คือเมืองที่มีความหวัง และสามารถเป็น ‘พื้นที่ปลอดภัย’ สำหรับทุกคน Bangkok Pride Festival 2025 จึงไม่ใช่แค่งานเฉลิมฉลอง แต่คือการแสดงพลังของเราต่อสายตาผู้คนทั่วโลกว่า กรุงเทพฯพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพ World Pride 2030 และเมืองนี้พร้อมเป็นเมืองของทุกคน”

ทั้งนี้ การจัดงาน Bangkok Pride Festival 2025 จึงไม่เพียงเป็นแค่การเฉลิมฉลองความหลากหลายและความเท่าเทียม แต่ยังเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของประเทศไทย ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้มาเยือน และสัมผัสกับวัฒนธรรมที่เปิดกว้าง ยอมรับความหลากหลายของสังคมไทย เชื่อว่าจะดึงดูดนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นถึง 4 ล้านคนต่อปี และสร้างรายได้เข้าประเทศมากกว่า 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

สำหรับขบวนพาเหรดมี 5 ขบวน 5 สี 5 คอนเซ็ปต์ ประกอบด้วย 1.สีแดง Born to be Loved ฉลองความรักและสิทธิสมรสเท่าเทียม 2.สีม่วง Born to be Me ที่ส่งเสริมการรักตัวเองและความภาคภูมิใจในตัวตน 3.สีเขียว Born to be Part of One สะท้อนความเชื่อมโยงของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม สังคม และโลก 4.สีเหลือง Born to Create & Inspire ที่ให้พื้นที่ศิลปะและวัฒนธรรมของชุมชน LGBTQIAN+ และ 5.สีฟ้า Born to Heal Generations ที่เน้นการเยียวยาและการเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างเท่าเทียม

จุดตั้งขบวนอยู่บนถนนพระราม 1 เริ่มตั้งแต่บริเวณสนามกีฬาแห่งชาติ ศุภชลาศัย ผ่านหน้าหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ศูนย์การค้าสยามดิสคัฟเวอรี่ สยามเซ็นเตอร์ สยามพารากอน วัดปทุมวนาราม มาจนถึงแยกราชประสงค์ บริเวณลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ รวมระยะทางกว่า 3 กิโลเมตร

โดยจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 1 มิถุนายน 2568 รวมถึงธงอัตลักษณ์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความหลากหลายและการยอมรับที่มีความยาวกว่า 200 เมตร เป็นประวัติศาสตร์ครั้งแรกในประเทศไทยและในโลก นอกจากนี้ ยังมี “Bangkok Pride Party” จะได้พบกับทัพศิลปินมากมาย หรือเทศกาลสำคัญอย่าง “DRAG BANGKOK Festival 2025” ที่จะยกระดับศิลปะแดร็กไทยสู่เวทีโลก ภายใต้ธีม “Thaituristic Drag Scene” ในวันที่ 30-31 พฤษภาคม และ 1 มิถุนายน 2568 ด้วย ซึ่งนำเสนออัตลักษณ์ไทย ผ่านการแสดงที่ทรงพลังและสร้างสรรค์ และยังเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการรับรองศิลปิน ‘แดร็ก’ ให้เป็นอาชีพที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล โดยเปิดรับสมัครขบวนทั้งในงานและออนไลน์ผ่าน www.bangkokpride.org

ช่วยกันสร้างโลกที่เท่าเทียมสำหรับทุกคน