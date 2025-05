แฟนนางงามแห่ส่งสนามบินแตก ‘โอปอล’ ประกวดมิสเวิลด์ ที่อินเดีย

ทำเอาสนามบินแตกเลยทีเดียว สำหรับมิสเวิลด์ไทยแลนด์ 2025 “โอปอล-สุชาตา ช่วงศรี” ในฐานะตัวแทนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประกวดมิสเวิลด์ครั้งที่ 72 ณ เมืองไฮเดอราบัด รัฐเตลังคานา ประเทศอินเดียระหว่างวันที่ 7-31 พฤษภาคมนี้ด้วยเที่ยวบิน TG329 สายการบิน Thai Airways พร้อมด้วย “ปุ้ย-ปิยาภรณ์ แสนโกศิก” ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทีพีเอ็น โกลบอล จำกัด, “โป้ง-ชยาภรณ์ บุนนาค” ผู้อำนวยการกองประกวดมิสเวิลด์ไทยแลนด์ และทีมงานที่เกี่ยวข้องร่วมเดินทางไปในครั้งนี้ด้วย

โดยแฟนคลับนับร้อยนัดกันแต่งกายธีมสีขาว ความหมายคือ แสงสว่างและความหวัง ซึ่งเป็นการแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์และยังสื่อถึงโครงการ Opal For Her โครงการจิตอาสาเกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านมที่เจ้าตัวเตรียมไปนำเสนอบนเวทีมิสเวิลด์ครั้งนี้ด้วย ทำรวมตัวกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เพื่อให้กำลังใจ “โอปอล” ในการทำภารกิจพิชิตมงฟ้ามาเป็นของขวัญให้คนไทยได้สำเร็จ

เมื่อเดินทางมาถึงสนามบิน โอปอล-สุชาตา ช่วงศรี เปิดใจว่า ดีใจมากไม่คิดว่ากำลังใจจะล้นหลามขนาดนี้ พอเดินเข้ามาในสนามบินก็กำลังใจเต็มร้อยแล้ว รู้สึกใหม่มาก ดีใจที่มีคนมาส่งกำลังใจให้ขนาดนี้ ตื่นเต้นมากๆ ทุกอย่างใหม่หมด เราต้องเตรียมตัวจะไปที่โน่น เราเตรียมตัวสำหรับชาเล้นท์ และการไปพัฒนาตัวเอง พยายามพัฒนาทุกด้านที่มี การเตรียมตัวภายใต้เวลาที่จำกัดวุ่นวายมาก แต่สนุกมาก เป็นโมเม้นท์ที่ถ้าเลือกได้ก็อยากจะทำวันนี้อีกร้อยครั้ง พันครั้ง

“อยากให้ทุกคนจับตาดูทุกรอบ โดยเฉพาะรอบที่ต้องพูดเรื่องโครงการ คนมักจะรอฟังเพราะมีความเพื่อนหญิงพลังหญิง เรามีเวลาน้อยมากๆ ในการตกผนึกความรู้สึกตัวเอง อาจจะมีความกดดันเรื่องเวลาบ้าง แต่เดินเข้ามาแล้วกำลังใจเยอะ จนรู้สึกว่าไม่มีอะไรต้องกลัว แค่ไปด้วยความเต็มที่ สุดท้ายแล้วมีพลังอยู่ข้างหลังเราเสมอ ขอบคุณทุกคนค่ะ การที่โอปอลกำลังก้าวสู่เส้นทางใหม่ แสดงให้เห็นแล้วว่าทุกคนเชื่อมั่นในตัวโอปอลแค่ไหน ที่อยากให้เราเป็นตัวแทนประกวดมิสเวิล์ดที่อินเดีย ยังคงขอบคุณและดีใจอยู่เสมอที่มีคนเชื่อมั่นในตัวเรา ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะมีคนจำนวนมาก ที่ไม่ได้เป็นครอบครัวเรา เขาชื่อมั่นในตัวเรา รู้สึกขอบคุณมากๆ ”

ทั้งนี้การประกวดในรอบต่างๆ จะเริ่มเก็บคะแนนทันทีในทุกกิจกรรม อาทิ FAST TRACK ต่างๆ เช่น การแสดงความสามารถพิเศษ Miss World Top Talent ความสามารถด้านกีฬา (Top Fitness & Sport) ความสามารถด้านการพูดในที่สาธารณะ Head to Head Challenge รวมไปถึงไฮไลท์ การนำเสนอโครงการด้านการกุศล Beauty With A Purpose ที่น้องเตรียมโครงการ “Opal for Her” ไปนำเสนอสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีการประกวด การใช้สื่อยอดเยี่ยม (Miss World-Multimedia Award) รวมไปถึงการแสดงศิลปะการเต้น (Miss World Dance Of The World) ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นคะแนนสู่รอบสุดท้ายที่จะจัดขึ้นในคืนวันที่ 31 พฤษภาคมนี้