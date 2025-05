กางลายแทง ‘บางกอกไพรด์ 2025’ เตรียมฉลองทั้งเดือน มิ.ย. คาดเข้าร่วมกว่า 3 แสนคน

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม กลุ่มสยามพิวรรธน์จับมือ บางกอกไพรด์ และองค์กรพันธมิตร อาทิ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย , กรุงเทพมหานคร , สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และซอฟต์พาวเวอร์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.), สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์, องค์การสหประชาชาติประจำประเทศไทย, และ Drag Bangkok แถลงข่าวมหกรรมเฟสติวัลระดับโลก Bangkok Pride Festival 2025 และ งาน “The Celebration : Right to Love 2025” ณ ชั้น 5 พารากอนฮอลล์ สยามพารากอน

โดยภายในงาน ได้รับเกียรติจาก สรวงศ์ เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในงาน พร้อมด้วยผู้แทนจากองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี ประธานคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ, ศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร, ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, ชฎาทิพ จูตระกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์, วาดดาว อรรณว์ ชุมาพร ประธาน และผู้ก่อตั้ง บริษัท นฤมิตไพรด์ จำกัด, ภัทร เลิศสุกิตติพงศา กรรมการ บจก. เยลโล่ แชนแนล

นายสรวงศ์ กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีที่ได้มีโอกาสมาร่วมในงานแถลงข่าวในครั้งนี้ที่จะเกิดขึ้นในเดือนมิถุนายน ทางรัฐบาลให้ความสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการซอฟต์พาวเวอร์และสยามพิวรรธน์ที่ให้การสนับสนุนเสมอมา ส่วนตัวได้มีโอกาสได้เข้าร่วมขบวนพาเหรดมาแล้ว 2 ปี และปีนี้จะเป็นอีกปีที่ตนเข้าร่วมอีกครั้ง

“งานบางกอกไพรด์ที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้เป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องประชาชนที่ต่อสู้เพื่อความเท่าเทียม คำว่าความเท่าเทียมเป็นคำที่ท่านนายกฯ พูดเสมอมาว่ามันไม่ใช่เพียงแค่เรื่องความเท่าเทียมทางเพศ แต่ยังรวมไปถึงความเท่าเทียมทางด้านโอกาส ซึ่งเป็นสิ่งมี่สำคัญที่สุด วันนี้เราจัดงานบางกอกไพรด์ขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงาน World Pride 2030 ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนยินดีที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางของความหลากหลาย อีกทั้งยังประกาศถึงความพร้อมว่าประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางสำหรับคอมมูนิตี้ LGBTQIAN+” นายสรวงศ์กล่าว

สำหรับงาน Bangkok Pride Festival ภายใต้แคมเปญ The Celebration: Right to Love จะถูกจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม– 30 มิถุนายน 2568 โดยมีกิจกรรมหลัก ประกอบด้วย งาน Bangkok Pride Parade งานฉลองเดือนแห่งไพรด์ที่รวมพลังคอมมูนิตี้ LGBTQIAN+ ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่จะเดินทางมาจากทั่วโลกเพื่อมาร่วมงาน โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 1 มิถุนายน 2568 ภายใต้ธีม “Born This Way” จุดตั้งขบวนอยู่บนถนนพระราม 1 เริ่มตั้งแต่บริเวณสนามกีฬาแห่งชาติ ศุภชลาศัย ผ่านหน้าหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ศูนย์การค้าสยามดิสคัฟเวอรี่ สยามเซ็นเตอร์ สยามพารากอน วัดปทุมวนาราม มาจนถึงแยกราชประสงค์ บริเวณลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ รวมระยะทางกว่า 3 กิโลเมตร

พร้อมจัดกิจกรรมเต็มที่และต่อเนื่องตลอดทั้งเดือนมิถุนายน โดยสยามพารากอน ร่วมกับ Drag Bangkok และ Yellow Channel จัดงาน Drag Bangkok Festival 2025 หนึ่งในคอมมูนิตี้ที่มีสีสันและสามารถดึงดูดสายตาจากคนทั่วโลก โดยรวบรวมศิลปินแดร็กระดับตัวแม่ตัวมัมมาสร้างความสนุกตลอดเทศกาล ณ พาร์คพารากอน ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2568

ซึ่งตลอดทั้งเดือนมิถุนายนนี้ กลุ่มสยามพิวรรธน์ ได้เนรมิตทั้งสยามเซนเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ สยามพารากอน และไอคอนสยาม ให้กลายเป็นพื้นที่แห่งความหลากหลายเพื่อเฉลิมฉลองความเท่าเทียมในงาน Pride Month เสิร์ฟกิจกรรมแน่นต่อเนื่องตลอดทั้งเดือน ตั้งแต่ Pride Stage ทั้งงานทอล์ก คอนเสิร์ต กิจกรรมเอนเตอร์เทนเมนต์หลากหลายค่าย ไปจนถึงโชว์จากองค์กรพันธมิตร และเครือข่าย LGBTQIAN+ แบบจัดเต็ม

วาดดาว อรรณว์ กล่าวว่า เมื่อวันที่ 29 เมษายน LGBTQIAN+ มีการจดทะเบียนสมรส 15,231 คู่

ยอดตั้งแต่ 23 มกราคม ทั่วประเทศมีการจดทะเบียนสมรส ประมาณ 100,000 คู่ เป็นเพศหลากหลาย 15% น่าสนใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเลขเหล่านี้ สิ่งเหล่านี้คือการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ

ปีนี้เราเดินในธีมที่เรียกว่า Born This Way เราผ่านสมรสเท่าเทียมแล้วแต่ยังมีกฏหมายจำนวนมากที่ยังเลือกปฏิบัติอยู่ หนึ่งในนั้นคือกฏหมายรับรองเพศสภาพ ปีนี้เราจัดเพียงสามวัน 3 พฤษภาคม- 1 มิถุนายน เราขอจัดสั้น ๆ เพราะหลังจากนั้นจะเป็นพื้นที่ของ จ.อื่น ๆ อาทิ พัทยา จ. ชลบุรี สมุย จ. สุราษฏร์ธานี ภูเก็ต และเชียงใหม่

นอกจากนี้ ยังมีการคาดการณ์ประโยชน์ทางเศรษฐกิจของสมรสเท่าเทียมในไทย ภายใน 2 ปี จะเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ 4 ล้านคนปี สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นกว่า

67 ล้านบาทต่อปี อีกทั้ง หากกฏหมายรับรองเพศสภาพผ่าน จะสามารถเพิ่มงานใหม่ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกว่า 76,000 ตำแหน่ง

โดยในปีนี้คาดหวังว่าจะมีคนเข้ามาร่วมขบวนพาเหรดกับเราทั้งคนไทยและชาวต่างชาติมากกว่า 300,000 คน เพิ่มขึ้นจากปี 2023 ที่มีคนเข้าร่วมขบวนพาเหรด 100,000 คน และปี 2024 เพิ่มเป็นกว่า 250,000 คน ซึ่งคาดว่าจะกระตุ้นเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกว่า 4,500 ล้านบาท

พร้อมคาดหวังให้ Bangkok Pride Festival 2025 เป็นเทศกาลแห่งชาติ จะตอกย้ำการเป็น Pride Destination ด้วยขบวนไพรด์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก และเป็นอันดับ 1 ในเอเชียที่คนอยากมาร่วมขบวนไพรด์พาเหรดมากที่สุด ซึ่งไม่ใช่แค่คนไทย ไม่ใช่แค่ชาว LGBTQIAN+ แต่เป็นผู้คนและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก เทศกาลนี้ไม่ใช่แค่การเฉลิมฉลองของ LGBTQIAN+ แต่เป็นการประกาศว่า กรุงเทพมหานคร ประเทศไทยพร้อมเป็นจุดหมายปลายทางแห่ง Pride ระดับโลก และเป็นเจ้าภาพ Bangkok World Pride 2030 อย่างสมศักดิ์ศรี