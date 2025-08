MUT2025 เปิดฉากอลังการ ‘ณวัฒน์’ เซอร์ไพรส์แฟนนางงาม ดึง ‘นาตาลี’ เชิญมงกุฎเปิดเวที

เปิดตัวอย่างเป็นทางการกับ 77 สาวงามผู้เข้าประกวด “Miss Universe Thailand” โดยบริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ MGI ผู้ถือสิทธิ์ในการจัดประกวด และหัวเรือคนสำคัญอย่าง “ณวัฒน์ อิสรไกรศีล” ประธานกองประกวด MIss Universe Thailand & Vice President of Miss Universe Asiana จัดงาน Welcome Ceremony & Press Conference “Miss Universe Thailand 2025 : Open To The Universe” ณ MGI Hall ชั้น 6 ศูนย์การค้า Bravo BKK พระราม 9

เปิดตัวผู้เข้าประกวด Miss Universe Thailand 2025 : The New Era ทั้ง 77 จังหวัดในแฟชั่นโชว์ชุดไทยประจำชาติ (Chud Thai) และชุดราตรีที่ได้เหล่าดีไซเนอร์ออกแบบตัดเย็บจากผ้าไทยพื้นถิ่น 77 ชุด 77 แบบ อลังการงานสร้างอย่างที่หลายคนคาดไม่ถึง นอกจากนี้ บอสณวัฒน์ ยังได้เผยโฉม มงกุฎประจำตำแหน่ง Miss Universe Thailand 2025 อย่างเป็นทางการ ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน ร่วมยินดีแน่นฮอลล์ รวมถึงที่กำลังรับชมผ่านทาง Youtube Live : Grand TV

สำหรับการประกวด Miss Universe Thailand 2025 : The New Era (มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2025 : เดอะ นิว เอร่า) มุ่งเน้นตามหา The New Era Of Miss Universe Thailand ที่จะเป็นตัวแทนประเทศไทย ไปเฉิดฉายอยู่บนเวทีจักรวาล กับการประกวด Miss Universe ครั้งที่ 74 ที่ประเทศไทยได้สิทธิ์เจ้าภาพจัดการประกวดปลายปีนี้

ซึ่งแน่นอนว่านางงาม The New Era ในยุคของ MGI ต้องไม่ธรรมดา นอกจากความสวยในระดับ 4B นั่นคือ Beauty Body Brain และ Business ที่มีอย่างเพียบพร้อมแล้ว พวกเธอต้องมีแสง และแรงสนับสนุนที่ท่วมท้น เพื่อร่วมกันผลักดัน Miss Universe Thailand สู่จักรวาลนั่นเอง

งานนี้ บอสณวัฒน์ จึงทุ่มงบจัดแคมเปญต่างๆมากมาย เพื่อเปิดทางให้ผู้เข้าประกวดและผู้สนับสนุนได้แสดงศักยภาพไปพร้อมกัน แม้จะเป็นโจทย์ที่เรียกว่า “หินสุดๆ” แต่ผู้เข้าประกวดทุกคนสู้ยิบตา เพื่อสร้างมูลค่าและกระแสความนิยม

โดยบอสณวัฒน์ กล่าวว่า วันนี้ถือเป็นการเปิดศักราชของการประกวด Miss Universe Thailand 2025 อย่างเป็นทางการ สาวงามทั้ง 77 จังหวัด ได้มาโชว์ศักยภาพของตัวเอง ในแฟชั่นโชว์สุดพิเศษ ชุดไทยประจำชาติ (Chud Thai) และชุดราตรีที่ได้เหล่าดีไซเนอร์ออกแบบตัดเย็บจากผ้าไทยพื้นถิ่น 77 ชุด 77 แบบ ที่กองประกวดฯ ต้องการให้สาวงามเป็นพลังในการส่งชุดไทยของประเทศไทยก้าวไปสู่ยูเนสโก (UNESCO) อย่างประสบความสำเร็จ

สำหรับ มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ (Miss Universe Thailand 2025) เป็นส่วนหนึ่งของมิสยูนิเวิร์ส ออแกไนซ์ (Miss Universe Organization หรือ MUO) ซึ่งค้นหาผู้หญิงที่พร้อมที่สุด และมีคุณค่ามากที่สุด รวมถึงมีความสำคัญ และสามารถที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับหลายคนในประเทศไทยและโลกใบนี้ ภายใต้ 3E ได้แก่ Elegance Empowering และ Entertainment

โดยบรรยากาศในค่ำคืนนี้ จึงคึกคักเป็นพิเศษ เปิดเวทีด้วยพิธีกร แชมป์ สกุล ลิมปภานนท์ และฟ้าใส ปวีณสุดา ดรูอิ้น เปิดตัว 77 สาวงามผู้เข้าประกวด Miss Universe Thailand 2025 ด้วยแฟชั่นโชว์ ชุดไทยประจำชาติ (Chud Thai) ที่ได้แรงบันดาลใจจากมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ความสวยงามของชุดไทยพระราชนิยม ที่ประเทศไทยเตรียมเสนอ “ชุดไทย” ขึ้นทะเบียนมรดกโลกยูเนสโก (UNESCO) ในปี พ.ศ. 2569 ออกแบบ-สร้างสรรค์ และตัดเย็บโดยดีไซเนอร์สายเลือดไทยทั้งมืออาชีพและมือสมัครเล่น ระดมไอเดียรังสรรค์ผ้าไทยให้มีมูลค่า “แฟชั่นระดับโลก” ที่ต้องบอกว่าห้ามกระพริบตา เพราะทุกชุดที่สวมใส่โดยสาวงามทั้ง 77 จังหวัด เต็มไปด้วยความวิจิตรในแบบของไทย ที่หาชมได้ยาก

ต่อด้วยแฟชั่นโชว์ชุดราตรีผ้าไทย (Thai

Textile Twist) ที่รวมเอาความสวย หรู ดูแพง และเต็มไปด้วยเอกลักษณ์ที่คาดไม่ถึง ให้นางงามได้อวดโฉมมาพร้อมมงกุฎประจำจังหวัด สะกดทุกสายตาตั้งแต่วินาทีแรกที่พบเห็น ก่อนที่แฟนนางงามจะได้กรี๊ดสนั่นต้อนรับ “นาตาลี เกลโบว่า” Miss Universe 2005 ผู้เชิญมงกุฎ Miss Universe Thailand 2025

นอกจากการช่วงชิงคะแนนจากคณะกรรมการในทุกรอบการแข่งขันแล้ว แฟนนางงามทุกคนสามารถร่วมโหวตให้กับนางงามที่ชื่นชอบ เพื่อมุ่งสู่ตำแหน่ง Miss Popular Vote ที่จะนำพาสู่ Fast Track ผ่านเข้ารอบ 18 คนสุดท้าย โดยอัตโนมัติ โดยกองประกวดเริ่มทำการเปิดโหวตแล้วตั้งแต่วันนี้ทาง www.missuniversethailand.net

ทั้งนี้สาวงามทั้ง 77 คน จะเดินทางไปทำกิจกรรมเก็บตัวกับกองประกวด Miss Universe Thailand 2025 ระหว่างวันที่ 9 – 16 สิงหาคม 2568 ที่ จ.ภูเก็ต และกลับมาทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องในกรุงเทพฯ ดังนี้

วันที่ 17 สิงหาคม 2568 : Close Door Interview Day (รอบสัมภาษณ์)

วันที่ 18 สิงหาคม 2568 : National Costume Competition (การประกวดรอบชุดประจำชาติ)

วันที่ 20 สิงหาคม 2568 : Preliminary Competition (การแข่งขันรอบอุ่นเครื่อง)

สำหรับรอบตัดสิน (Final Competition) Miss Universe Thailand 2025 จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 23 สิงหาคม 2568 ณ MGI Hall ชั้น 6 ศูนย์การค้า Bravo BKK พระราม 9

รับชมความอลังการงานผ้าไทยของงาน Welcome Ceremony & Press Conference “Miss Universe Thailand 2025 : Open To The Universe” ได้ที่ Youtube : Grand TV

ติดตามทุกความเคลื่อนไหวของกองประกวดฯ ที่จะพาทุกท่านไปเฟ้นหาดาวดวงใหม่

เป็นตัวแทนประเทศไทยบนเวทีจักรวาล