‘บัว ภิรมย์ภักดี’ ถ่ายทอดความสงบ ผ่านนิทรรศการเดี่ยว ‘Peace in Solitude’
ศิลปินสาวมากความสามารถ ‘บัว บงกชทิพย์ ภิรมย์ภักดี’ ทายาทคนสวยตระกูลสิงห์ จัดงานเปิดตัวนิทรรศการเดี่ยวครั้งล่าสุด ‘Peace in Solitude’ ณ Xspace Art Gallery ท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นและเปี่ยมไปด้วยพลังงานดี ๆ จากเพื่อนพ้องและบุคคลที่มีชื่อเสียงจากหลากหลายวงการ ทั้งแวดวงสังคม ศิลปะ และบันเทิง ที่มาร่วมแสดงความยินดีและชื่นชมผลงานศิลปะที่เปรียบเสมือนโอเอซิสแห่งความสงบใจกลางเมืองหลวง
นิทรรศการ Peace in Solitude มีความหมายอีกนัยหนึ่ง คือ “ความสงบนิ่งที่เกิดขึ้นทางใจ” การเดินทางครั้งใหม่ของ บัว บงกชทิพย์ จะพาทุกคนไปสำรวจและค้นหาความสงบสุขที่แท้จริงซึ่งซ่อนอยู่ในตัวเรา โดยเป็นเหมือนภาคต่อจากนิทรรศการครั้งก่อนหน้าอย่าง ‘Journey to Tranquility’ แตกต่างกันตรงที่ นิทรรศการครั้งนี้คือบทสรุปของการเดินทางที่ค้นพบ ความสุขที่แท้จริงนั้นไม่ต้องมองหาที่ไหนไกล แต่อยู่ใกล้ๆ แค่ในใจเรา
แรงบันดาลใจหลักในการสร้างสรรค์มาจากรูปทรงและพื้นผิวของธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวของสายน้ำ, รูปทรงของก้อนเมฆ, ความมั่นคงของภูเขา หรือแม้กระทั่งพื้นผิวของดิน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ได้มอบพลังและเป็นเครื่องมือเยียวยาจิตใจให้แก่ศิลปิน ท่ามกลางโลกปัจจุบันที่เต็มไปด้วยสิ่งรบกวนอารมณ์ การกลับมาอยู่กับตัวเองและมุ่งเน้นไปที่ความรู้สึกภายในจึงเป็นหัวใจสำคัญของผลงานชุดนี้
เทคนิคที่โดดเด่นในนิทรรศการนี้คือการใช้เทคนิค “Wet on Wet” ที่พัฒนาไปอีกขั้น โดยศิลปินได้เปลี่ยนจากการใช้พู่กันมาเป็นการใช้ “มือ” ในการสร้างสรรค์ผลงานโดยตรง ทำให้ผลงานแต่ละชิ้นเต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกที่สดใหม่ จริงใจ และเปี่ยมด้วยอิสระ เหมือนได้กลับไปเชื่อมต่อกับตัวเองในสภาวะที่ปล่อยวางอย่างแท้จริง
บัว บงกชทิพย์ ได้เล่าถึงคอนเซ็ปต์ของนิทรรศการ Peace in Solitude ซึ่งเป็นการถ่ายทอดการเดินทางภายในที่ได้ค้นพบความสุขและความสงบอย่างแท้จริง โดยแรงบันดาลใจหลักมาจากธรรมชาติรอบตัวที่คอยเยียวยาจิตใจเสมอมา “บัวมองว่า โลกปัจจุบันมีสิ่งรบกวนอารมณ์และจิตใจมากมาย การกลับมาอยู่กับตัวเอง และโฟกัสกับความรู้สึกของตัวเองจึงเป็นสิ่งสำคัญ ผลงานชุดนี้เหมือนเป็นการตกตะกอนความคิดและค้นพบว่าความสงบสุขมันอยู่ใกล้ตัวเรามาก ๆ แค่เราหันกลับมามองธรรมชาติรอบตัวและฟังเสียงหัวใจตัวเอง อยากเชิญชวนทุกคนมาฮีลใจไปกับนิทรรศการ ‘Peace in Solitude’ และหวังว่าจะได้รับพลังงานดีๆ ความสุข และความสงบกลับไปค่ะ”
หากใครที่กำลังมองหาพื้นที่พักใจ หรืออยากสัมผัสประสบการณ์ศิลปะที่ช่วยปลอบประโลมจิตวิญญาณ มาที่นิทรรศการ Peace in Solitude เปิดให้เข้าชมฟรี ตั้งแต่วันนี้ถึง 27 กันยายน นี้ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 17.00 น. ณ Xspace Art Gallery, Mini Xspace ชั้น 1 ซอยปรีดีพนมยงค์ 14