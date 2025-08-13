ณวัฒน์ ส่งสารเตือน ‘ชาล็อต’ ไม่อ่านไลน์-แหกข้อบังคับ พูดชัด ดังแค่ไหนอย่าลืมตัว

‘ณวัฒน์’ ส่งสารเตือน ‘ชาล็อต’ หลังไม่อ่านไลน์-แหกข้อบังคับ พูดชัด ดังแค่ไหนอย่าลืมตัว
กลายเป็นประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจไม่น้อย หลังจาก “บอสณวัฒน์ อิสรไกรศีล” ตอบคอมเมนต์แฟนคลับของสาว “ชาล็อต ออสติน” ที่ได้มีการสอบถามผ่านไลฟ์ของบอสณวัฒน์ถึงผลงานใหม่ของชาล็อตว่าจะมีเพิ่มเติมอีกเมื่อไหร่ รวมไปถึงประเด็นที่มีภาพและคลิปวิดีโอของชาล็อตในงานวันเกิดของนักแสดงสาว “ฟรีน สโรชา จันทร์กิมฮะ” ที่ถูกแชร์ในโลกโซเชียลเป็นวงกว้าง
งานนี้ บอสณวัฒน์ ก็ได้ออกมาเคลียร์ทุกประเด็นดราม่าที่หลายคนข้องใจผ่านกิจกรรมเก็บตัวของสาวๆ “Miss Universe Thailand 2025” ที่ จ.ภูเก็ต ในรอบการประกวด Queen Of Thai Silk ณ โรงแรม ณ Angsana Convention & Exhibition Space
บอสณวัฒน์ยอมรับว่า “ชาล็อตแอบดื้อนิดนึง” ทำให้เขารู้สึกแปลกๆ เพราะช่วง 3-4 วันที่ผ่านมาได้มีการไลน์ส่วนตัวไปหาเรื่องงาน ปรากฏว่าชาล็อตไม่อ่าน กระทั่งวันประชุมของบริษัทเขาก็ได้แจ้งผ่าน AR ให้ไปตรวจสอบดูว่าชาล็อตเป็นอะไรไหมทำไมถึงไม่ตอบข้อควาใของ CEO เลย เนื่องจากมีการส่งงานผ่านไลน์และต้องการให้ทำงานภายในวันนั้นแต่กลับไม่มีการตอบกลับมา ซึ่งเขายอมรับว่าชาล็อตไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อน
“เมื่อวันที่ 10 เป็นวันเกิดผม ศิลปินทุกคนก็จะอวยพรผ่านโซเชียลส่วนตัว หรือส่งข้อความมาอวยพรผ่านไลน์ ยกเว้นชาล็อตคนเดียว จนถึงวันนี้ก็ยังไม่ส่งอะไรเลย” บอสณวัฒน์เล่า
พร้อมทั้งแจงว่า หลายคนสงสัยว่าทำไมถึงไม่ไปเคลียร์กันหลังบ้าน ซึ่งเขาอธิบายว่ามีแฟนคลับของชาล็อตมักจะถามเสมอว่า “ทำไมไม่หางานให้ชาล็อตบ้าง” ซึ่งตัวเขาเองก็ไม่รู้จะอธิบายอย่างไรว่า “ติดต่อไม่ค่อยได้เลย แล้วจะหางานอะไรให้” โดยก่อนหน้านี้ก็มีงานหนึ่งเข้ามาค่าตัวหลักล้าน มีการคอนเฟิร์มเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่ทราบว่าตัวชาล็อตรู้หรือเปล่า เพราะติดต่อยาก
สำหรับเรื่องที่ชาล็อตร่วมงานวันเกิดของฟรีน สโรชา บอสณวัฒน์เผยว่า เขาไม่ได้ห้ามไม่ให้ไป เพียงแต่ว่าการจะไปไหนก็ตามแต่ ศิลปินต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของการจัดการ หากจะไปมาคุยกันได้ และต้องมีทีมงานไปด้วย ซึ่งครั้งนี้ทางเขาและทีมงานไม่ทร่บว่าชาล็อตจะไป
“เรื่องนี้เราคุยกันแล้วว่าไม่ได้ไป แต่ที่ไม่ไปไม่ใช่เพราะเรามีปัญหากับฟรีน เพราะเดี๋ยวก็ทำงานร่วมกัน แต่มันถูกออเดอร์จากการจัดการส่างานไหนไป หรือไม่ไป มันมีเหตุผลของมัน เพราะฉะนั้นก็อย่าแหกคอก ไม่ว่าด้วยวิธีไหนก็แล้วแต่ และการไปโดยที่ไม่มีเออาร์ ไม่มีผู้ช่วย ภาพที่ปรากฏ และสื่อบางสื่อที่เอาไปใช้เพื่อประโยชน์ของตน มันก็เป็นสิ่งที่เราต้องดูแลภาพลักษณ์ เราไม่ว่ากันถ้าสนิท แต่ถ้าจะไปยืนกรี๊ด และมีคนถ่ายคลิป สถานีโทรทัศน์เอาไปใช้ บางทีตำแหน่งของศิลปินมันทำไม่ได้
ก่อนจะอธิบายต่อว่า “ทุกคนต้องเข้าใจ ไม่ว่าจะเป็นบอยเลิฟ หรือเกิร์ลเลิฟ คู่ที่ค่อนข้างมีชื่อเสียง จะมีการควบคุมลักษณะ หรือคาแร็กเตอร์ไว้ เพราะฉะนั้นแฟนคลับชาล็อตต้องเข้าใจ ถ้าคุณจะคอมเมนต์แปลกๆ ว่าเป็นเรื่องของเขา ไม่นะ มันเป็นเรื่องของเรา อย่าเข้าใจผิด ถ้าคุณยังสปอยล์น้องแบบนี้ อายุการใช้งานของน้องจะสั้นมาก แล้วมันจะลำบาก เพราะเราต้องเข้าใจถึงความเป็นมืออาชีพ”
“เรื่องนี้มันถูกเอาไปใช้ออกสื่อ ทันทีที่ออกสื่อเราก็ต้องควบคุม ไม่ว่าลักษณะการแต่งตัว ลักษณะการแต่งหน้า ตำแหน่งที่คุณไปยืน ลักษณะอาการที่คุณทำ หรือคุณไปยืนถ่ายรูปกับใคร เราต้องระวังหมดเพราะคุณคือมูลค่า ไม่อย่างนั้นสปอนเซอร์เราก็จะโกรธ พรีเซนเตอร์เราก็จะไม่ชอบหรือเปล่า? ที่สำคัญที่สุดคือบริษัทมีระบบการทำงาน ถ้าคุณจะไปต้องไม่ออกสื่อ แต่ถ้าคุณออกสื่อคุณต้องถูกเราพาไป เพราะตอนนี้มันเอาไปใช้ในสื่อกันค่อนข้างเยอะ”
อีกทั้งยังฝากถึงแฟนคลับของชาล็อตว่า “แล้วผมว่าแฟนคลับต้องอย่าโอ๋ หรืออย่าเอาใจจนทำให้น้องเข้าใจอะไรผิด อย่างผมพูดไปเมื่อสักครู่ มีคอมเมนต์ว่าชาล็อตกับฟรีนเขาสนิทกันมากเขาเป็นเพื่อนกันนู่นนี่นั่น เพราะฉะนั้นปล่อยเขาบ้างเถอะ อะไรใดๆ เหล่านี้ผมรู้ว่าแฟนคลับต้องการช่วยให้บรรยากาศ และปกป้องศิลปินของเขา”
ในส่วนพฤติกรรมของชาล็อตที่บอสณัวฒน์ออกปากว่าไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนนั้น เขาก็ว่าอาจจะเพราะเวลานานขึ้น หรืออยากมีงานเพิ่มขึ้น ซึ่งตัวเขาก็พยายามหาให้ แต่ว่าขณะนี้ชาล็อตเองกำลังเดินห่างจากเขา แล้วงานจะเพิ่มได้โดยวิธีไหน?
“ต้องเชื่อกันด้วย ถ้าไม่เชื่อกัน ทีมจัดการ ทีมขายของ ทีมขายศิลปิน ทีมดูแลเขาก็ท้อใจ เพราะว่าคนที่รับงานตามเบอร์เขายังไม่รู้เลยว่าไปงานนี้ เพราะว่าไม่ได้ขออนุญาตอย่างเป็นทางการ ทุกงานต้องขอ ยกเว้นไปกินข้าวกับเพื่อน หรือพ่อแม่”
กับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้บอสณวัฒน์ก็ว่าจะไม่มีการคาดโทษ และไม่มีการพักงาน เพราะงานยังมีค่อนข้างเยอะ แต่จะให้ผู้ใหญ่ในองค์กรเป็นฝ่ายคุย เขาแค่ออกมาอธิบายเพิ่มและพูดถึงในสิ่งที่เกิดขึ้น
“ต้องปรับตัวเองให้กลับมา เพราะว่าอยากให้มาโฟกัสในสิ่งที่ตัวเองทำ และต้องมีมาตรฐานในการอยู่ร่วมกัน คนเราจะดังแค่ไหนก็แล้วแต่ พูดได้เลยว่าจะต้องไม่ลืมตัวเอง และคนเราจะดังจริงๆ ต้องใช้ความสามารถสูงๆ คนเราทุกคนเกิดมาจากวันที่หนึ่งเป็นแบบไหนก็เป็นแบบนั้น ไม่ใช่ว่านานวันขึ้นแล้วจะมองข้ามหัวเรา
หรือเราอาจจะคิดไปเองก็ได้ แต่ว่าลักษณะการกระทำมันทำให้เรารู้ได้ว่า ความน่าเอ็นดูกับความไม่น่าเอ็นดูมันมีเส้นบางๆ เพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังด้วย ไม่มีผู้ใหญ่คนไหนที่เขาไม่อยากส่งเสริม แต่ผู้ใหญ่เขาก็ส่งเสริมสำหรับคนที่มีคุณภาพ สม่ำเสมอ และไม่ว่าเวลาจะเปลี่ยนไปเท่าไหร่ก็ยังเหมือนเดิม อันนี้คือสิ่งที่ชอบ”
ในส่วนสัญญากับชาล็อตนั้น บอสณวัฒน์เผยว่า เหลืออีกประมาณ 2 ปีกว่า ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างการแจ้งต่อสัญญา เพื่อควมมั่นใจว่าชาล็อตจะยังไปต่อกับองค์กร แต่ถ้าหากยังไม่ต่อก็จะทำเท่าที่ทำได้