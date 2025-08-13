MUT 2025 แซ่บไฟลุก! ประชันหุ่นรอบชุดว่ายน้ำ ‘แพรววณิชยฐ์’ คว้ารางวัลพิเศษ
เรียกได้ว่าเป็นความเผ็ด ความแซ่บที่ไม่มีใครยอมใคร! สำหรับ 77 สาวงาม “Miss Universe Thailand 2025” ในรอบ “Swimsuit Competition” สนับสนุนโดย Glass Skin หนึ่งในกิจกรรมเก็บตัวที่จัดขึ้นที่ จ.ภูเก็ต Host City ในครั้งนี้ ณ โรงแรม Angsana Convention & Exhibition Space
โดยบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างคึกคัก แม้กิจกรรมเก็บตัวจะจัดไกลถึง จ.ภูเก็ต แต่ถึงอย่างนั้นเหล่าบรรดาแฟนคลับไม่ท้อ เดินทางมาให้กำลังใจสาวงามที่ชื่นชอบชิดติดขอบเวที ทำเอาที่นั่งในฮอลล์แน่นขนัดไปด้วยแฟนนางงามจากหลายจังหวัด รวมไปถึงทัพสื่อมวลชนที่มาเยือนภูเก็ตเพื่อเก็บภาพบรรยากาศของเวทีจักรวาลในยุค MGI
ก่อนการปรากฏตัวของ 77 สาวงาม ก็ได้มีการเซอร์ไพรส์แฟนนางงามด้วยโชว์เดินเปิดรันเวย์ของ “เฌอเอม ชญาธนุส ศรทัศต์” รองชนะเลิศอันดับ 1 มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2025 ที่มาในชุดว่ายน้ำวันพีชสีน้ำเงิน สะท้อนถึงความเป็นภูเก็ต เมืองแห่งท้องทะเล อีกทั้งยังรับหน้าที่พิธีกรรอบชุดว่ายน้ำในค่ำคืนนี้อีกด้วย
หลังจากอุ่นเครื่อง เช็กความพร้อมของเหล่าแฟนนางงามเป็นที่เรียบร้อย ถึงเวลาปล่อยตัวสาวงามทั้ง 77 คน ที่พร้อมจะเขย่าเวทีในรอบชุดว่ายน้ำ ซึ่งทันที่ผู้เข้าประกวดปรากฏตัวนั้น เรียกเสียงกรี๊ดสนั่นฮอลล์ โดยสาวงามแต่ละคนมาในชุดว่ายน้ำทูพีชสีเขียวสุดแซ่บสะท้านเวที บอกได้เลยว่าสเต็ปของผู้เข้าประกวดนั้นทำเอารันเวย์ลุกเป็นไฟ! ด้วยลีลา และท่วงท่าการเดินที่มาพร้อมกับความมั่นใจ และแอดติจูดที่พวยพุ่งออกมาจากสายตา เรียกได้ว่าหนักใจแทนกรรมการจริง ๆ
แต่ถึงจะเริ่ดจะปังอย่างไร ก็ต้องคัดเหลือเพียง 17 คนสุดท้ายเท่านั้น ซึ่งสาวงามที่เข้ารอบ ถูกใจกรรมการ Glow the Universe ที่สุด ได้แก่ อุดรธานี, สมุทรสงคราม, สงขลา, สมุทรปราการ, พังงา, ลพบุรี, ภูเก็ต, เพชรบุรี, ปทุมธานี, นครปฐม, ราชบุรี, สระบุรี, นครศรีธรรมราช, กรุงเทพมหานคร, ตราด,นครนายก และขอนแก่น
จากนั้น ประกาศผู้เข้ารอบ 7 คนสุดท้าย ได้แก่ สระบุรี, กรุงเทพมหานคร, ภูเก็ต, ขอนแก่น, สงขลา, นครศรีธรรมราช และสมุทรปราการ
ก่อนจะประกาศผู้เข้ารอบ 4 คนสุดท้าย ได้แก่ สระบุรี, สมุทรปราการ, ภูเก็ต และกรุงเทพมหานคร
โดยผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศรอบชุดว่ายน้ำได้แก่ “แพรววณิชยฐ์ เรืองทอง” มิสยูนิเวิร์ส กรุงเทพมหานคร ได้รับรางวัล 30,000 บาท ขณะที่ตำแหน่งรองชนะเลิศตกเป็นของ วีนา ปวีนา ซิงห์ มิสยูนิเวิร์ส สระบุรี, ลูกแก้ว แก้วกัลญา นิตะบุตร มิสยูนิเวิร์ส สมุทรปราการ และ เดล นฤมล พิมพ์ภักดี มิสยูนิเวิร์ส กรุงเทพมหานคร ไดรับรางวัลคนละ 10,000 บาท
สำหรับรอบสำคัญที่จะเกิดขึ้นต่อไปคือ “Queen Queen Of Phuket” ในวันที่ 14 สิงหาคม เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงแรม Angsana Convention & Exhibition Space จ. ภูเก็ต รับชมผ่านช่องทาง YouTube : GrandTV