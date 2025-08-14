มอบรางวัลสตรีผู้ขับเคลื่อนงาน บำบัดทุกข์ บำรุงสุขดีเด่น พร้อมหนุนพลังสตรีขับเคลื่อนพัฒนาประเทศ

“ธีรรัตน์” มอบรางวัลสตรีผู้ขับเคลื่อนงานบำบัดทุกข์ บำรุงสุขดีเด่น พร้อมหนุนพลังสตรีขับเคลื่อนสิ่งที่ดีงามในการพัฒนาประเทศไทยให้มีความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรีน.ส.ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ รมช.มหาดไทย เป็นประธานมอบโล่เกียรติยศ “รางวัลสตรีดีเด่นการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงมหาดไทย” ประจำปี 2568 รวม 152 รางวัล โดยมี นายสยาม ศิริมงคล อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายวรงค์ แสงเมือง นายไพโรจน์ โสภาพร รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมผู้ตรวจราชการกรม หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรี 76 จังหวัด และสตรีดีเด่นฯ ร่วมในพิธี
น.ส.ธีรรัตน์ กล่าวว่า ตนให้ความสำคัญกับพลังของสตรีมากๆ ด้วยการส่งเสริมให้พี่น้องสตรีได้ใช้โอกาสที่มีในการทำหน้าที่ของตนเอง เพื่อส่งเสริมพลังสตรีในการขับเคลื่อนประเทศอย่างดีที่สุดไปด้วยกัน จึงขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลทุกท่านผู้เป็นตัวอย่างของสตรีที่เสียสละเวลาส่วนตัวคอยช่วยเหลือผู้อื่น ช่วยกันที่จะทำให้องค์กรสตรีของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทยมีความเข้มแข็ง พร้อมทั้งขอฝากให้ทุกท่านได้บริหารจัดการงบประมาณให้เกิดประโยชน์กับส่วนรวม
โดยเฉพาะกับผู้ที่ยังต้องการความช่วยเหลือหรือแม้แต่การพัฒนาศักยภาพของตนเองให้มีเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาประเทศไทยให้มีความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งทำให้ประเทศไทยเป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศว่าเราส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางเพศอย่างดียิ่ง และขอให้กิจกรรมดีๆ เช่นนี้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ทำให้พี่น้องสตรีทุกท่านที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆ ได้พบและให้กำลังใจกันและกัน และไม่ว่าจะมีวิกฤตใดๆ เราจะฟันฝ่าไปด้วยกันให้ได้ ขอส่งกำลังใจให้กับพี่น้องสตรีไทยทุกท่านทั่วประเทศ
น.ส.ธีรรัตน์ กล่าวต่อว่า ในช่วงเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 7 จังหวัดชายแดนไทย-กัมพูชาในช่วงที่ผ่านมา พวกเราก็เป็นส่วนหนึ่งในการพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังเพื่อส่งพลังไปยังพื้นที่ส่วนหน้า ทั้งพี่น้องเหล่าทหารหารที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในขณะนี้ ด้วยการส่งความห่วงใย ส่งกำลังใจ และบอกพวกเขาดังๆ ว่าพวกเราที่อยู่ในพื้นที่นี้จะดูแลซึ่งกันและกัน จะไม่ให้พวกเขาต้องเป็นห่วง เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างดีที่สุด ซึ่งนี่คือส่วนหนึ่งของการส่งเสียงความสามัคคีของพี่น้องประชาชนในประเทศไทยต่อไปได้
นายสยาม กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยโดยกรมการพัฒนาชุมชนได้ขับเคลื่อนพัฒนาบทบาทสตรีตั้งแต่ปี 2505 ภายใต้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัฒนาสตรี เพื่อเป็นองค์กรดำเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีให้มีความพร้อมทั้งคุณลักษณะส่วนตัว ชีวิตในครอบครัว และการมีส่วนร่วมในสังคม ปัจจุบันมีคณะกรรมการระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด และระดับภาค รวม 82,413 คณะ จำนวนสมาชิก 893,371 คน โดยในปี 2568 ได้มอบแนวทางร่วมขับเคลื่อนแนวทางตามนโยบายกระทรวงมหาดไทยเพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขประชาชนผ่านกิจกรรมต่าง ๆ
อาทิ การน้อมนำแนวพระราชดำริสร้างความมั่นคงทางอาหารของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การรณรงค์การสวมใส่ผ้าไทยตามพระดำริ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา การส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพสตรีกลุ่ม OTOP การส่งเสริมสตรีให้เข้าถึงแหล่งทุนของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในการสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับครอบครัว ส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข