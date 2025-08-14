ถ่ายทอดพระวิสัยทัศน์ ‘เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี’ กระเป๋าผ้าไทยทรงออกแบบ
ด้วยพระอัจฉริยภาพและวิสัยทัศน์แห่งการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา องค์ดีไซเนอร์แห่งแบรนด์ SIRIVANNAVARI ที่ทรงสืบสานพระราชปณิธานของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการพัฒนาผืนผ้าและงานหัตถกรรมจากภูมิปัญญาไทย เกิดเป็น “S’CRAFT: Craftsmanship 2025” คอลเล็กชั่นกระเป๋าผ้าไทยที่ร่วมรังสรรค์ขึ้นโดย ไอคอนคราฟต์ (ICONCRAFT) พื้นที่แห่งแรงบันดาลใจ แหล่งรวมงานคราฟต์สร้างสรรค์จากช่างฝีมือไทยที่ใหญ่ที่สุด
คอลเล็กชั่นกระเป๋าผ้าไทยสุดเอ็กซ์คลูซีฟ “S’CRAFT: Craftsmanship 2025” เผยโฉมผลงานอันงดงามดั่งงานศิลปะเป็นครั้งแรกในงาน “S’CRAFT THAI TEXTILE TREASURES: FOUR REGIONS, TIMELESS LEGACY CRAFTSMANSHIP 2025” ณ สุราลัย ฮอลล์ ชั้น 7 ไอคอนสยาม โดยนำเสนอผ่านแฟชั่นโชว์สุดพิเศษ พร้อมนิทรรศการที่มาของผลงานสร้างสรรค์แต่ละชิ้น ที่จัดแสดงให้เห็นจุดเริ่มต้นของผืนผ้าและกระบวนการออกแบบดีไซน์จนออกมาเป็นกระเป๋าใบสวยดีไซน์ร่วมสมัย อีกทั้งยังมีการสาธิตงานปักอันประณีตโดยทีมช่างฝีมือจาก SIRIVANNAVARI Atelier & Academy ให้ผู้เข้าร่วมงานได้ชื่นชมอย่างใกล้ชิด
แฟชั่นโชว์ครั้งนี้ได้เผยให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา องค์ดีไซเนอร์แห่งแบรนด์ SIRIVANNAVARI ที่ทรงออกแบบกระเป๋าผ้าไทยในธีม “Royal Weave” นำอัตลักษณ์อันโดดเด่นของผืนผ้าจาก 4 ภูมิภาคของไทยมาผสานกับความวิจิตรของงานปักชั้นสูงสุดประณีต โดยคัดสรรลวดลายและเทคนิคเฉพาะในการทอผ้าของแต่ละภูมิภาคมารังสรรค์ใหม่ให้เป็นผลงานร่วมสมัยที่ยังคงรักษาเอกลักษณ์ท้องถิ่นไว้ครบถ้วน เพิ่มคุณค่าด้วยลายปักที่นำสัญลักษณ์หรือวัสดุท้องถิ่นประจำภาคมาออกแบบสร้างลวดลายอันวิจิตรโดย SIRIVANNAVARI Atelier & Academy สะท้อนแนวคิดร่วมสมัยที่ยังคงรักษารากเหง้าของความเป็นไทยไว้อย่างสมบูรณ์ ผ่านผลงานที่เปี่ยมด้วยคุณค่าและความงามดั่งงานศิลปะที่มีเพียงหนึ่งเดียว
ผลงานไฮไลต์ที่นำเสนอผ่านแฟชั่นโชว์ “S’CRAFT THAI TEXTILE TREASURES: FOUR REGIONS, TIMELESS LEGACY CRAFTSMANSHIP 2025” คือ “Luxe de Siam Exclusive Edit Clutch” กระเป๋าคลัตช์ที่ตกแต่งด้วยสัญลักษณ์นกยูงรำแพนบนผ้าไหมผืนงามจากฝีมือ อาจารย์มีชัย แต้สุจริยา ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ผู้พัฒนาลวดลายอันเลื่องชื่ออย่างผ้ากาบบัว ซิ่นมุกจกดาว และก่อตั้งพิพิธภัณฑ์บ้านคำปุน ในจังหวัดอุบลราชธานี และอาจารย์วีรธรรม ตระกูลเงินไทย ครูศิลป์ของแผ่นดิน บรมครูผ้าไหมไทยผู้ก่อตั้งแบรนด์ “จันทร์โสมา” จากกลุ่มทอผ้ายกทองหมู่บ้านท่าสว่าง จังหวัดสุรินทร์
นอกจากนี้ ยังมีกระเป๋าหลากรูปแบบที่สร้างสรรค์ขึ้นจากผืนผ้าอันเปี่ยมเอกลักษณ์และงานปักที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมของแต่ละภาค ทั้งผ้าทอใยธรรมชาติซึ่งแฝงมนตร์เสน่ห์แห่งชนเผ่าจากจังหวัดต่างๆ ในภาคเหนือ ผ้าทอหลากลวดลายที่ได้แรงบันดาลใจจากสถาปัตยกรรมและงานศิลปหัตถกรรมไทยของภาคกลาง ผ้าไหมมัดหมี่ที่มีผิวสัมผัสและลวดลายสีสันสวยงามจากภาคอีสาน และผ้าบาติกที่หลอมรวมงานหัตถศิลป์และเทคนิคการย้อมสีที่ไม่เหมือนใครจากช่างฝีมือท้องถิ่นภาคใต้ ซึ่งถูกนำมาออกแบบเป็นกระเป๋าที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่และคนรักแฟชั่น รวม 4 ภาค 88 ใบ
ทั้ง “S’Signature Pouch” กระเป๋าทรงถุงผ้าพร้อมสายคล้องสั้นอันเป็นเอกลักษณ์ “บุษบง” (Busabong Bag) กระเป๋าทรงขนมจีบที่โดดเด่นด้วยงานจับสม็อคอันประณีต “บุปผา” (Bupa Wristlet) กระเป๋าคล้องข้อมือสไตล์ญี่ปุ่น “บุษบา” (Busaba Clutch) กระเป๋าคลัตช์ยาวที่เหมาะกับชุดราตรี และ “ราชพฤกษ์” (Rachapruek Bag) กระเป๋าถือทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าพร้อมหูจับ ขนาดกะทัดรัด โดยทุกใบตกแต่งด้วยโลโก้และสัญลักษณ์นกยูงแห่งแบรนด์ SIRIVANNAVARI อีกทั้งยังมีความงามและความพิเศษเฉพาะตัว จนนับได้ว่าเป็น One-of-a-Kind ที่ควรค่าแก่การสะสม พร้อมวางจำหน่ายให้คนรักผ้าไทยได้เลือกเป็นเจ้าของ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2568 เป็นต้นไป ณ ICONCRAFT ชั้น 4 ไอคอนสยาม
นอกจากนี้ เพื่อถ่ายทอดพระอัจฉริยด้านงานศิลปะและการออกแบบของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เชิญชมนิทรรศการที่ถ่ายทอดเรื่องราวของกระเป๋า 88 ใบ ในคอลเล็กชั่นพิเศษที่ถักทอขึ้นจากผ้าไทย 4 ภูมิภาค ภายใต้แรงบันดาลใจจากพระอัจฉริยภาพด้านศิลปะและงานออกแบบของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา หลอมรวมภูมิปัญญาไทยกับการออกแบบร่วมสมัยสู่ผลงานที่เปี่ยมด้วยรสนิยมและคุณค่าในระดับสากล พร้อมชมผลงานหัตถศิลป์งานปักชั้นสูงแห่งแบรนด์ SIRIVANNAVARI ภายใต้การดูแลของ SIRIVANNAVARI Atelier & Academy
ถ่ายทอดความประณีตอันทรงคุณค่าผ่านเทคนิคงานปักชั้นสูงและลวดลายงดงามซึ่งสะท้อนพระอัจฉริยภาพด้านศิลปะและการออกแบบอย่างลึกซึ้ง ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 สิงหาคม ณ ICONCRAFT Globe ชั้น 4 ไอคอนสยาม