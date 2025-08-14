มงคาบ้าน! ‘เดล นฤมล’ MUT ภูเก็ต สวยสะท้านคว้า ‘Queen Of Phuket’
ลุ้นกันสนุกทุกรอบ ในที่สุดมงกุฏ “Queen of Phuket” ไข่มุกงามแห่งอันดามัน ตกเป็นของ “เดล นฤมล พิมพ์ภักดี” มิสยูนิเวิร์ส ภูเก็ต ฟลังทำคะแนนนอนมาในทุกรอบการแข่งขัน แม้แต่การตอบคำถามที่ทุกคนบอกว่า “โหด” ก็จัดได้อยู่หมัด ส่วนตำแหน่งรองอันดับ 2 ตกเป็นของ “วีนา ปวีนา ซิงห์”
นับเป็นอีกค่ำคืนสำคัญของกิจกรรมการเก็บตัวผู้เข้าประกวด Miss Universe Thailand 2025 ในรอบ Queen of Phuket ที่เจ้าภาพเมืองภูเก็ต คิม ธีรศักดิ์ ผลงาม และ กบ-ธนพัฒน์ นวลสกุล จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ณ Angsana Convention and Exhibition Space (ACES) จังหวัดภูเก็ต เพื่อเฟ้นหาสาวงามหนึ่งเดียวที่จะได้ครองมงกุฏ Queen of Phuket
เปิดเวทีด้วย 2 พิธีกร “ชลวิศ วงศ์ศรีวอ” และ “สกุล ลิมปภานนท์” ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและคนสำคัญอย่าง “บอสณวัฒน์ อิสรไกรศีล” ประธานกองประกวด Miss Universe Thailand 2025
ก่อนยกเวทีให้ 77 สาวงามผู้เข้าประกวดในชุดราตรีที่ออกแบบมาอย่างประณีต สวยสง่า ดีไซน์ที่ดูหรูหราอลังการ
โดยระหว่างนั้นมีการประกาศผู้ได้รับรางวัลพิเศษ ประกอบไปด้วยรางวัล Best Photogenic by The Title ได้แก่ สระบุรี, ภูเก็ต และ กรุงเทพมหานคร
รางวัล Best Content Creator by The Title ได้แก่ สระบุรี และปทุมธานี
Miss Kora ได้แก่ สระบุรี และ Miss Ayana ได้แก่ ปทุมธานี
หลังจากนั้น ประกาศผลผู้เข้ารอบ 22 คนสุดท้าย โดย 5 คน มาจากรางวัล Popular Vote ได้แก่ สระบุรี (คะแนนโหวตสูงสุด) , กรุงเทพมหานคร, เพชรบุรี, ภูเก็ต และนครศรีธรรมราช
และ 17 คนสุดท้าย ได้แก่ อุดรธานี, ปทุมธานี, อุตรดิตถ์, ราชบุรี, สงขลา, สมุทรปราการ, สุพรรณบุรี, สมุทรสงคราม, พังงา, ขอนแก่น, ประจวบคีรีขันธ์, นครพนม, นครนายก, เชียงใหม่, นครปฐม, ตราด, ลพบุรี
ก่อนจะประกาศผู้เข้ารอบ 12 คนสุดท้าย ได้แก่ กรุงเทพมหานคร, นครศรีธรรมราช, ประจวบคีรีขันธ์, สมุทรปราการ, สงขลา,สระบุรี, ภูเก็ต, นครนายก, เชียงใหม่, ปทุมธานี, ลพบุรี และอุตรดิตถ์
โดยสาวงามผู้เข้ารอบจะต้องทำการสปีช ภายในเวลา 30 วินาที
เสร็จแล้ว ไม่รอให้กองเชียร์ได้พักหายใจ พิธีกรประกาศผู้เข้ารอบ 5 คนสุดท้าย ได้แก่ สระบุรี ซึ่งเป็นผู้เข้าประกวดที่คะแนนโหวตมากที่สุด ต่อเนื่องด้วย ภูเก็ต, สงขลา, อุตรดิตถ์ และลพบุรี
โดยตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่ “ครีม อาริยากร สุขพิทักษ์” มิสยูนิเวิร์ส สงขลา
รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ “ยีนส์ พิชญาวี โยโกยาม่า” มิสยูนิเวิร์ส อุตรดิตถ์
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ “เจ้าหญิง สุมิตา คุมาประโคน” มิสยูนิเวิร์ส ลพบุรี
สำหรับ 2 คนสุดท้ายได้แก่ สระบุรี และภูเก็ต โดยทั้งสองคนต้องมาฟาดฟันกันอีกครั้งด้วยการตอบคำถามสุดท้าย ซึ่งสาวงามที่ตอบคำถามถูกใจกรรมการ สวย ครบเครื่องในค่ำคืนนี้ ได้แก่ “เดล นฤมล พิมพ์ภักดี” ขณะที่รองชนะเลิศอันดับ 1 ตกเป็นของ “วีนา ปวีนา ซิงห์” มิสยูนิเวิร์ส สระบุรี
ทั้งนี้สาวงามทั้ง 77 คน จะกลับไปทำกิจกรรมเก็บตัวกับกองประกวด Miss Universe Thailand 2025 อย่างต่อเนื่องในกรุงเทพฯ ดังนี้
วันที่ 17 สิงหาคม 2568 : Close Door Interview Day (รอบสัมภาษณ์)
วันที่ 18 สิงหาคม 2568 : National Costume Competition (การประกวดรอบชุดประจำชาติ)
วันที่ 20 สิงหาคม 2568 : Preliminary Competition (การแข่งขันรอบอุ่นเครื่อง)
สำหรับรอบตัดสิน (Final Competition) Miss Universe Thailand 2025 จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 23 สิงหาคม 2568 ณ MGI Hall ชั้น 6 ศูนย์การค้า Bravo BKK พระราม 9