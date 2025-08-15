สนั่นโซเชียล! วีนา สปีชกลางเวที Queen Of Phuket ลั่น พร้อมดัน เอ็นเตอร์เทนเมนต์ฯ

สังคม-สตรี

สนั่นโซเชียล! ‘วีนา ปวีนา’ สปีชกลางเวที Queen Of Phuket ลั่น พร้อมดัน Entertainment Complex เชื่อเศรษฐกิจพุ่ง

หลังจากเสร็จสิ้นการประกวดรอบ “Queen Of Phuket” ของเวที “มิสยูนิเวิร์ส ไทยแลนด์ 2025” ที่ถูกจัดขึ้น ณ โรงแรม Angsana Convention and Exhibition Space (ACES) จ. ภูเก็ต โดยมีสาวงามที่จับใจกรรมการคว้าตำแหน่งชนะเลิศเป็นผู้ครองมงกุฏไข่มุกงามแห่งอันดามันอย่าง “เดล นฤมล พิมพ์ภักดี” สาวงามจากบ้านภูเก็ต ซึ่งเฉือนชนะ “วีนา ปวีนา ซิงห์” ไปแบบฉิวเฉียด

ด้วยเพอร์ฟอร์แมนซ์และไหวพริบในการตอบคำถามของทั้งคู่นั้นสูสีจนกรรมการเลือกไม่ได้ ทำให้คะแนนของทั้งสองออกมาเสมอกัน กรรมการจึงลงมติ ให้เพิ่มรอบสปีชเพื่อให้วีนาและเดลนั้นฟาดฟันกันด้วยทัศนคติอีกครั้งหนึ่ง กับคำถามที่ว่า “Queen Of Phuket มีความหมายและประโยชน์อย่างไรต่อ จ.ภูเก็ต”

ซึ่งคำตอบของวีนาที่พุ่งไปที่ประเด็นการสร้าง Entertainment Complex นั้น ถูกพูดถึงเป็นวงกว้าง และเกิดเป็นกระแสในชั่วข้ามคืน โดยเธอตอบว่า

“Queen Of Phuket จะต้องเป็นคนที่นำเสนอภูเก็ตได้ดีมาก ๆ เป็นคนนำเสนอเรื่องการท่องเที่ยว และที่สำคัญคือการส่งเสริมด้าน Entertainment Complex ค่ะ และวีนาอยากจะเป็นคนนั้นที่ส่งเสริมให้มีกาสิโนในจ.ภูเก็ต เพราะวีนามองว่านักท่องเที่ยวที่มีมากอยู่แล้วสามารถส่งเสริมเศรษฐกิจให้กับ จ.ภูเก็ต และประเทศไทยได้อย่างยั่งยืนค่ะ”

ซึ่งคำตอบของเธอนั้น ถูกพูดถึงในโลกโซเชียล โดยความคิดเห็นส่วนใหญ่เป็นไปในทางชื่นชมที่วีนากล้าที่จะออกมาพูดถึงประเด็นดังกล่าวต่อสาธารณะ แต่ถึงอย่างนั้นก็ชาวเน็ตบางส่วนถกเถียงกันในประเด็นดังกล่าวเช่นเดียวกัน