‘โอปอล’ ลุยงานต่อไม่พัก รณรงค์ ‘มะเร็งเต้านม’ ชี้โรคนี้รู้ก่อนรักษาหายได้

‘โอปอล’ ลุยงานต่อไม่พัก เดินหน้าโครงการ Opal for Her จับมือมูลนิธิกาญจนบารมี รณรงค์มะเร็งเต้านม ชี้โรคนี้รู้ก่อนรักษาหายได้
หลังเพิ่งกลับจากการปฏิบัติภารกิจในสหราชอาณาจักร ก็ลุยงานต่อทันที สำหรับมิสเวิลด์ 2025 “โอปอล-สุชาตา ช่วงศรี” สานต่อพันธกิจ กับโครงการ Opal for Her เพื่อรณรงค์สร้างความตระหนักรู้เรื่องมะเร็งเต้านม และกระจายข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้เข้าถึงผู้คนอย่างกว้างขวางพร้อมสู้เคียงข้างผู้ป่วยแบบสุดพลังอย่างที่เคยกล่าวไว้บนเวทีมิสเวิลด์
ในครั้งนี้ Opal for Her ได้ร่วมมือกับ มูลนิธิกาญจนบารมี เพื่อสานต่อโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขของในหลวงรัชกาลที่ 10 ที่ทรงให้การดูแลผู้ป่วยมะเร็งทั่วประเทศ โดยมุ่งเน้นช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ขาดโอกาส ผ่านการให้บริการตรวจคัดกรองด้วยรถตรวจมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่ พร้อมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน การตรวจพบตั้งแต่ระยะเริ่มต้น และแนวทางการรับมือกับโรค
ซึ่ง “โอปอล-สุชาตา” เปิดใจถึงความภาคภูมิใจในการร่วมภารกิจอันยิ่งใหญ่นี้ว่า
“รู้สึกปลาบปลื้มและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของภารกิจร่วมกับมูลนิธิกาญจนบารมี เพื่อส่งมอบโอกาสในการมีชีวิตที่ดีขึ้นให้แก่ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ด้อยโอกาสทั่วประเทศ ตามรอยพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในครั้งนี้”
“โอปอลได้รับหน้าที่เป็นกระบอกเสียง ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านม เพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจที่ถูกต้อง รู้เท่าทันโรค และสามารถเข้าถึงการรักษาได้อย่างทันท่วงที”
“ที่สำคัญ ทางมูลนิธิฯ ยังได้จัดเตรียมรถตรวจมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่ประสิทธิภาพสูง (Mammogram) ไว้ให้บริการประชาชนทั่วไปโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับผู้ที่มีข้อสงสัยหรืออยู่ในกลุ่มเสี่ยง สามารถเข้ารับการตรวจได้ทันที และสามารถติดตามภารกิจครั้งต่อไปได้ทางเฟซบุ๊กมูลนิธิกาญจนบารมี และเฟซบุ๊ก Miss World Thailand”
“โรคนี้รู้ก่อนก็รักษาหายได้ โอปอลขอเป็นกำลังใจและสู้ไปกับทุกคน ฝาก Opal for Her สัญญาว่าจะเดินหน้าสุดกำลัง และจะนำความรู้ความช่วยเหลือเข้าถึงทุกพื้นที่ที่โอปอลและทีมมิสเวิลด์ได้ไปเยือน” โอปอลกล่าว