อาลัย Miss Universe Russia 2017 เสียชีวิต สามีสุดเศร้า เผยสาเหตุดับ
สื่อต่างประเทศ รายงานว่า อดีตผู้เข้าแข่งขันมิสยูนิเวิร์สรัสเซีย เคเซเนีย อเล็กซานโดรว่า วัย 30 ปี เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ หลังกวางเอลก์พุ่งชนกระจกหน้ารถปอร์เช่ของเธอ
สำนักข่าวรัสเซีย People เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 5 ก.ค. กวางเอลก์ขนาดใหญ่ พุ่งทะลุกระจกหน้ารถ ในขณะที่เธอและสามีกำลังขับรถอยู่ในเขตตเวียร์ โอบลาสต์ รัสเซีย ทำให้ เคเซเนีย ได้รับบาดเจ็บที่สมองอย่างรุนแรง
นอกจากนี้ เธอยังเคยคว้าตำแหน่ง รองดันดับหนึ่ง มิสรัสเซีย ในปี 2017 และเป็นตัวแทนรัสเซีย เข้าประกวดมิยูนิเวิร์ส ปี 2017 ที่จัดขึ้นที่ลาสเวกัส แต่ไม่ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ 16 คนสุดท้าย
จากอุบัติเหตุรุนแรงดังกล่าว พบว่า สามีของเธอรอดชีวิต ขณะที่ เคเซเนีย บาดเจ็บสาหัส อยู่ในอาการโคม่า กระทั่งเสียชีวิตในวันศุกร์ที่ผ่านมา (15 ส.ค.)
สามีของเคเซเนีย ให้สัมภาษณ์สำนักข่าวรัสเซีย ระบุว่า “ตั้งแต่วินาทีที่มันกระโดดออกมา จนถึงจุดชน เพียงเสี้ยววินาทีผ่านไป ผมไม่ทันมีเวลาทำอะไรเลย กวางเอลก์พุ่งเข้าไปในรถ แรงกระแทกเข้าที่ศีรษะของเคเซเนีย เธอหมดสติ หัวแตก ทุกอย่างเต็มไปด้วยเลือด”
สามีของเธอ เปิดเผยต่อว่า กะโหลกศีรษะด้านหน้าของภรรยาแตกละเอียด เนื่องจากขาของกวางทะลุผ่านกระจกรถสปอร์ตที่อยู่ต่ำลงมา อย่างไรก็ตาม ทั้งคู่เพิ่งแต่งงานกัน เมื่อ 4 เดือนก่อนเกิดอุบัติเหตุสลดดังกล่าวขึ้น