งามยิ่งในแดนสยาม ‘มิสยูนิเวิร์ส ไทยแลนด์ 2025’ สวยตระการตาในรอบ ‘ชุดประจำชาติ’
ยิ่งใหญ่เกินต้าน สำหรับเวทีการประกวด Miss Universe Thailand 2025 : The New Era รอบ National Costume หรือรอบชุดประจำชาติ โดย บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ MGI ผู้ถือสิทธิ์ในการจัดประกวด Miss Universe Thailand โดย “ณวัฒน์ อิสรไกรศีล” ประธานกองประกวด Miss Universe Thailand & Vice President of Miss Universe Asiana จัดเต็มเพื่อแฟนนางงาม
นอกจากจะได้เห็นความอลังการของชุดประจำจังหวัดที่เหล่าดีไซเนอร์สายเลือดไทยเนรมิตให้ผู้เข้าประกวด 77 จังหวัด ได้สวมใส่และนำเสนออัตลักษณ์ความเป็นไทยที่งดงาม การตัดเย็บที่สุดแสนปราณีต การเลือกสรรผ้าและลวดลายเอกลักษณ์ไทยอันทรงคุณค่า ผ่านการนำเสนอของผู้เข้าประกวดที่ต้องถ่ายทอดออกมาให้เห็นถึงแก่นแท้และรากเหง้าของประเทศไทย เพื่อช่วงชิงตำแหน่ง Best National Costume หรือชุดประจำชาติยอดเยี่ยม สนับสนุนรางวัลโดย Numju Vitamin Whitening lotion & Rachi Body Bright UV Protection
งานนี้แฟนนางงามไม่มีพลาด ตามชมตามเชียร์แน่น MGI Hall ชั้น 6 ศูนย์การค้า Bravo BKK พระราม 9 และที่รับชมทาง Youtube Live : Grand TV เปิดเวทีด้วยพิธีกร “ฟ้าใส ปวีณสุดา ดรูอิ้น” กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ และผู้สนับสนุน ก่อนจะเปิดตัวด้วยแฟชั่นโชว์ชุดประจำจังหวัดของ 77 สาวงามผู้เข้าประกวด Miss Universe Thailand 2025 ท่ามกลางแสง สี เสียง
เสียงเชียร์ดังกระหึ่ม นางงามและดีไซเนอร์ทำดี ทำถึง ทำเกินกว่าที่คาด บอสณวัฒน์ เปิดโอกาสให้ผู้ชมร่วมกด Like และ Share ผ่านทาง Facebook และ IG : Miss Universe Thailand เพื่อร่วมคัดเลือก TOP 20 National Costume โดย 10 ชุดจะมาจากคะแนนโหวตสูงสุด 10 อันดับ และ 10 ชุดมาจากคณะกรรมการ ก่อนจะประกาศผลผู้ชนะ Best National Costume และรองอีก 4 คำแหน่ง ในรอบตัดสิน Final Competition ค่ำคืนวันตัดสิน 23 สิงหาคมนี้ เวลา 19.00 น. ถ่ายทอดสดทาง Grand TV
ปิดท้ายค่ำคืนนี้ด้วยการประกวด Inspire U To The Universe : Final round โดยผู้ที่เข้ารอบ 10 คนสุดท้ายในรอบนี้ ได้แก่ 1. MUT กรุงเทพมหานคร แพรววณิชยฐ์ เรืองทอง 2. MUT ขอนแก่น ศศินันท์ กุหลาบ 3. MUT นครพนม วริศยา แสวงการ 4. MUT นครศรีธรรมราช กมลพร ทองพล 5. MUT ปทุมธานี อมองดีน กลาสเซต์ 6. MUT พัทลุง แวเนสซ่า เดเซเร ทิมเฮเด 7. MUT ระยอง ดวงเดือน คอลลินส์ 8. MUT ราชบุรี ธารา ดิษฐะ-มาร์ชอลล์ 9. MUT สระบุรี ปวีนา ซิงห์ 10. MUT สุราษฎร์ธานี ชุติกาญจน์ สุวรรณโคตร
โดยทุกคนมีเวลา 3 นาที ในการพูด Speech หัวข้อที่กำหนด พร้อมตอบคำถามพิเศษจาก บอสณวัฒน์ อิสรไกรศีล โดยผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียวในรอบนี้จะได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท และผ่านเข้าสู่รอบ 18 คนสุดท้ายโดยอัตโนมัติทันที
นอกจากการช่วงชิงคะแนนจากคณะกรรมการในทุกรอบการแข่งขันแล้ว แฟนนางงามทุกคนสามารถร่วมโหวตให้กับนางงามที่ชื่นชอบ เพื่อมุ่งสู่ตำแหน่ง Miss Popular Vote ที่จะนำพาสู่ Fast Track ผ่านเข้ารอบ 18 คนสุดท้าย โดยอัตโนมัติ โดยกองประกวดเริ่มทำการเปิดโหวตแล้วตั้งแต่วันนี้ทาง www.missuniversethailand.net