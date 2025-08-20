‘โอปอล สุชาตา’ มิสเวิลด์ 2025 ก้มช่วยเพื่อนแก้ปัญหารองเท้า โมเมนต์เล็กๆ ที่ทำให้ทั้งโลกหลงรัก
เป็นภาพความประทับใจที่ถูกแชร์ในโลกโซเชียล สำหรับภาพของ “โอปอล สุชาตา ช่วงศรี” มิสเวิลด์ 2025 ที่ก้มลงนั่งในขณะที่สวมมงฟ้า เพื่อช่วยเหลือเพื่อนสาวอย่าง “กฤษณา กราวิเดซ” มิสเวิลด์ ฟิลิปปินส์ ที่ประสบปัญหากับสายรัดรองเท้าส้นสูงโดยไม่ลังเล
ซึ่งเพจเฟซบุ๊กของ Miss World ได้โพสต์โมเมนต์ดังกล่าว พร้อมระบุว่า เมื่อ Krishnah เจอปัญหากับสายรัดรองเท้าส้นสูงของเธอ เพียงเสี้ยววินาที โอปอล สุชาตา Miss World 2025 ก็ก้มลงนั่งข้างๆ เพื่อติดสายรัดให้อย่างไม่ลังเล
ภาพเล็กๆ ที่สะท้อนหัวใจอันใหญ่ของเธอ ทำให้ Sudha Reddy ทูต Beauty With a Purpose ระดับโลก กล่าวชื่นชมว่า
“โอปอลได้แสดงให้เราเห็นว่า ไม่ว่าคุณจะอยู่ในตำแหน่งไหน คุณก็ยังต้องมีความถ่อมตน และนี่คือสิ่งที่พิสูจน์ว่า ความฝันของเธอไร้ขีดจำกัด เพราะฟ้าย่อมเปิดทางให้คนที่ยังคงยืนหยัดอย่างอ่อนน้อม”
และเธอยังบอกต่อว่า “นี่คือความหมายที่แท้จริงของ Miss World ความงามที่ฉายออกมาผ่านการกระทำเล็กๆ ที่แตะหัวใจของผู้อื่น”
เราภูมิใจใน โอปอล, Krishnah และ Sudha ที่แสดงให้โลกเห็นถึงมิตรภาพ ความเมตตา และพลังของ Beauty With a Purpose ที่แท้จริง