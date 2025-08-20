เจิดจรัสจักรวาล MUT 2025 โชนแสงรอบพรีลิมฯ ‘วีนา’ กวาด 3 รางวัล
ภารกิจค้นหาตัวแทนของไทยไปจักรวาล 2025 ใกล้สิ้นสุดเข้ามาทุกที ล่าสุด บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ MGI ผู้ถือสิทธิ์ในการจัดประกวด Miss Universe Thailand 2025 โดย “ณวัฒน์ อิสรไกรศีล” ประธานกองประกวด Miss Universe Thailand & Vice President of Miss Universe Asiana จัดการแข่งขันรอบอุ่นเครื่อง (Preliminary Competition) ณ MGI Hall ชั้น 6 ศูนย์การค้า Bravo BKK พระราม 9 โดยมีเหล่าคณะกรรมการ และผู้ร่วมงาน อาทิ อแมนด้า ชาลิสา ออบดัม Miss Universe Thailand 2020 และสื่อมวลชน เข้าร่วมชม รวมถึงที่กำลังรับชมผ่านทาง Youtube Live : Grand TV
พิธีกรเปิดตัวผู้เข้าประกวด Miss Universe Thailand 2025 : The New Era ทั้ง 77 จังหวัดในแฟชั่นโชว์ชุดว่ายน้ำ คอลเลกชันพิเศษจากแบรนด์ ATIPA ที่เรียกได้ว่าห้ามกระพริบตาตั้งแต่วินาทีแรก เหล่าสาวงามจัดเต็มลีลาการเดินการโพสต์ เรียกเสียงเชียร์จากผู้ชมลั่นฮอลล์
จากนั้น กองประกวดฯ ได้เผยโฉมสาวงามอีกครั้งในรอบชุดราตรี (Evening Gown Competition) ออกแบบและรังสรรค์โดยดีไซน์เนอร์ เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจ ให้สาวงามได้โชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์เฉพาะตัว ซึ่งการประกวด Miss Universe Thailand 2025 ในรอบนี้จะมีการเก็บคะแนน เพื่อคัดเลือกสาวงามเข้าสู่รอบ 18 คนสุดท้าย
ภายในงาน พิธีกร “ฟ้าใส ปวีณสุดา” ได้ประกาศ 4 คนสุดท้าย ของการแข่งขัน “Inspire U to the Universe” และผู้ที่ได้รับตำแหน่งนี้ จะได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท และผ่านเข้าสู่รอบ 18 คนสุดท้ายโดยอัตโนมัติ และ Top 4 Finalists จะมาจากผู้ที่มีคะแนนโหวต สูงสุด 2 ท่าน และจากคณะกรรมการอีก 2 ท่าน และสองคนแรก มาจากผู้ที่มีคะแนนโหวตสูงสุด ได้แก่
- MUT สระบุรี “ปวีนา ซิงห์”
- MUT ปทุมธานี “อมองดีน กลาสเซต์”
และอีก 2 คน มาจากการคัดเลือกจากคณะกรรมการ ซึ่งได้แก่
- MUT กรุงเทพมหานคร “แพรววณิชยฐ์ เรืองทอง”
- MUT สุราษฏร์ธานี “ชุติกาญจน์ สุวรรณโคตร”
สำหรับ 4 คนสุดท้ายของ “Inspire U to the Universe” จะประกาศผลผู้ชนะ ในรอบตัดสิน (Final Competition) ในวันที่ 23 สิงหาคมนี้ ซึ่งสาวงามจะได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมผ่านเข้าสู่รอบ 18 คนสุดท้ายโดยอัตโนมัติ
และอีกหนึ่งรางวัลที่สำคัญ เพื่อเข้าสู่รอบ 18 คนสุดท้ายโดยอัตโนมัติ กับ Miss Popular Vote ที่เปิดให้ทุกท่านร่วมโหวตได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 23 สิงหาคม เวลา 19.00 น. โดยสามารถโหวตได้ทาง website www.missuniversethailand.net
สำหรับผู้ที่มีคะแนนโหวตสูง 5 อันดับ ณ ตอนนี้ ได้แก่ อันดับ 5 MUT สระบุรี อันดับ 4 MUT สมุทรปราการ อันดับ 3 MUT นครศรีธรรมราช อันดับ 2 MUT บึงกาฬ และอันดับ 1 MUT กรุงเทพมหานคร
อีกทั้งยังมีรางวัลพิเศษจากผู้สนับสนุน ได้แก่
Miss Vietjet Fly Green จะได้รับ บัตรโดยสารฟรีตลอด 1 ปี จากสายการบิน Vietjet Thailand ได้แก่ MUT สระบุรี “ปวีนา ซิงห์”
The Ultimate Crowned Eyes of Radiance – Makne Cosmetics จะได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท สนับสนุนโดย Makne cosmetics ได้แก่ MUT ปัตตานี “ฉัฐนันท์ เถาศิริพันธ์”
Queen of Fresh & Soft หอมเฟรช จะได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท สนับสนุนโดย Fresh & Soft ได้แก่ MUT สระบุรี “ปวีนา ซิงห์”
FRIEND OF LINE MAN จะได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท สนับสนุนโดย LINE MAN ได้แก่ MUT กรุงเทพมหานคร “แพรววณิชยฐ์ เรืองทอง”
Miss Youthful Glow By Snail White จะได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท สนับสนุนโดย Snail White ได้แก่ MUT นครศรีธรรมราช “กมลพร ทองพล”
แกลมเกษตร จะได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท สนับสนุนโดย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ได้แก่ MUTสระบุรี “ปวีนา ซิงห์”
สำหรับวันที่ 21 สิงหาคม 2568 รอบชาเลนช์สำคัญของรอบ Final Battle ของ Best Seller Award กับอีกหนึ่งตำแหน่งสำคัญที่จะพาเธอนั้น เข้าสู่รอบ 18 คนสุดท้ายโดยอัตโนมัติ